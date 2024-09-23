Россия атакует Запорожье УАБами: почему враг начал доставать в город и какой следующий

Военный эксперт рассказал, как противодействовать атакам россиян и что для этого нужно.

Минувшей ночью РФ атаковала Запорожье. Как сообщают в МВД Украины, россияне нанесли 7 ударов (предварительно – УАБ) по территории областного центра и района.

В результате удара повреждены 13 жилых домов, два учебных заведения, транспортные средства. Травмирован 21 человек, из них один ребенок.

Враг начал атаковать город управляемыми авиационными бомбами, ранее применявшимися по прифронтовым городам – Харькову, Херсону и Сумам.

ТСН.ua поинтересовался у военного эксперта, почему к этому списку добавилось Запорожье, как противодействовать вражеским атакам и будут ли сбрасывать управляемые авиабомбы на другие города.

Продвижение противника и усовершенствованные УАБы

По мнению военного эксперта Игоря Романенко, подобное происходит из-за того, что враг продвигается на запад и остановить его пока не удалось.

"Нашим защитникам удалось сбить темп продвижения противника на Покровском и Кураховском направлениях, но все равно враг продвигается в том числе на Времивском направлении в сторону Запорожья. Для россиян этот областной центр имеет принципиальное значение. Напомню, что единственный областной центр, который им удалось захватить был Херсон, который враг потерял. Сейчас добраться до Херсона через реку Днепр – очень трудная задача. А вот Запорожье для них стало ближе, поэтому и используют возможность атакуя город усовершенствованными управляемыми авиационными бомбами", – рассказывает ТСН.ua Игорь Романенко, военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке и заместитель начальника Генштаба (2006-2010 гг.).

Эксперт добавляет, что враг усовершенствует свои управляемые авиационные бомбы – увеличивая их возможности по дальности полета. Россияне используют бомбы в 250, 500, 1000 кг и даже 3-тонные.

Последствия обстрела Запорожья/Фото: телеграмм-канал главы Запорожской ОВА Ивана Федорова

Как противодействовать управляемым авиационным бомбам?

Игорь Романенко отмечает, что нам нужно активно противодействовать применению УАБов, потому что они обладают огромной разрушительной мощью, что видим по последствиям в Запорожье.

"Прежде всего, мы должны наносить удары по наземным объектам – складах противника, где хранятся управляемые авиационные бомбы. А также по аэродромам, где базируются носители УАБов. Очень важно уничтожать их еще на земле. А также бороться с ними в воздухе, когда самолет должен осуществить запуск бомб", – рассказывает Игорь Романенко.

Атака Запорожья КАБами - среди раненых - ребенок и пожилые люди!

Снятие запрета на удары по аэродромам РФ

Он добавляет, что для нанесения ударов по наземным объектам врага необходимо ракетное оружие, за получение которого сейчас идет настоящая борьба.

"Мы должны требовать его от союзников, а также производить собственное оружие. Нужно снимать все запреты по нанесению ударов по российским аэродромам. И прежде всего в отношении тех, где хранятся управляемые авиационные бомбы и находятся их носители — Су-24 и Су-34", – уверяет Игорь Романенко.

Что может остановить использование управляемых бомб

Эксперт добавляет, нужно, чтобы американцы наконец-то предоставили нам крылатые ракеты большой дальности JASSM класса "воздух-земля", чтобы иметь возможность наносить удары по наземным целям противника – складам с КАБами и вражеским самолетам.

"Эти ракеты можно запускать с F-16, которые мы получили от европейских партнеров в незначительном количестве. Американцы, кстати, сдерживают процесс дальнейшей передачи истребителей, хотя известно, что Украина подготовила для них 20 пилотов. Но чтобы бить по наземным целям противника, нужны именно американские ракеты. Без них F-16 не будут эффективными, и эскалация будет продолжаться. Россияне будут и дальше безнаказанно применять управляемые авиационные бомбы, потому что помешать им мы ничем не сможем", – объясняет Игорь Романенко.

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Как уничтожать угрозу в воздухе?

Что касается борьбы с российскими УАБами, когда они вместе с носителями уже в небе, то, по мнению генерала Романенко, их нужно сбивать зенитно-ракетными комплексами дальнего и среднего радиуса действия.

"Это можно делать благодаря Patriot и SAMP/T, а также сбивать истребителями. Но напомню, что к истребителям F-16 мы получили устаревшие ракеты: AIM-9 – их дальность лишь несколько десятков километров и ракеты AIM-120 – дальностью на 110 километров. В это же время россияне применяют ракеты Р-37 – дальностью 300 километров. Конечно, ими они могут сбивать наши самолеты и устанавливать очередные рекорды. Такая вот ситуация в борьбе с российскими управляемыми авиационными бомбами", – рассказывает военный эксперт.

Он добавляет, что можно применять ракеты из шведских Gripen, которые имеют дальность 200 километров, а также американские ракеты "воздух-воздух" дальностью в 160-180 километров, но использовать их американцы нам не позволяют.

Последствия обстрела Запорожья/Фото: "Общественное Запорожье"

Есть ли угроза для других городов?

На вопрос, какие еще украинские города, кроме Запорожья, могут подвергаться атакам российских УАБов и может ли враг атаковать ими Днепр, эксперт говорит, что все зависит от ситуации на фронте.

"Раньше управляемыми авиационными бомбами по Запорожью россияне не били. Но врагу удалось продвинуться поближе к городу и усовершенствовать свои средства поражения – увеличить их дальность. Поэтому под прицел попало Запорожье, что будет дальше – зависит от ситуации на линии фронта", – заключает Игорь Романенко.

Ранее ТСН.ua сообщал, что среди пострадавших – ребенок: в ГСЧС рассказали о ситуации после атаки на Запорожье.

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