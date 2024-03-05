Россия беспощадно обстреливает Харьков: Жданов назвал, чем можно защитить город от ракет

Единственный в мире комплекс, который теоретически может защитить Харьков от российских обстрелов баллистическими ракетами С-300, С-400 — это израильский "Железный купол".

Такое мнение в комментарии сайту ТСН.ua высказал военный эксперт Олег Жданов.

"Но мы с вами понимаем, что вряд ли он у нас появится на сегодняшний день. Тогда, когда мы умоляли Израиль его предоставить, а были такие обращения, кажется, год назад, тогда вопрос стоял, что у них у самих его мало. Ну а потом отношения у нас не совсем складываются — Израиль не передает нам образцы военной техники. Отсюда и следует вывод, что легче оттеснить врага от границы дальнобойными средствами огневого поражения, чтобы сделать невозможным нанесение поражения по городу Харьков", — рассказал военный эксперт.

Единственный комплекс, который может бороться с баллистическими ракетами — Patriot и его европейский аналог SAMP/T, говорит Олег Жданов.

“В Харькове расстояние очень небольшое. Не факт, что даже Patriot сможет на столь короткой дистанции за столь короткое время перехватить баллистическую ракету. Поэтому я говорю, что теоретически единственный, на мой взгляд, комплекс — это "Железный купол". Потому что он как раз под это создавался. У него максимальная дальность поражения 70 км. На днях в Сети появилось видео, как отбивают очередную атаку из Ливана в районе Хайфы. Сбивание происходит непосредственно на границе города. Работает батарея "Железного купола", происходят взрывы в воздухе, остается инверсионный след от ракет", — рассказал военный эксперт.

Больше ни один комплекс, по словам Олега Жданова, не способен реагировать так быстро на таких коротких расстояниях — по крайней мере, о наличии таких комплексов неизвестно.

Напомним, военный дал исчерпывающий ответ, когда в войне в Украине наступит переломный момент.

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