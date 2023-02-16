Россия бьет новыми ракетами: 12 миллионов долларов за выстрел

Россияне начали обновлять крылатые ракеты Х-101, которые стали более дорогими в производстве, но менее эффективными.

В Генштабе ВСУ констатируют факт истощения запасов крылатых ракет в российской армии. Крылатая ракета Х-101, которой россияне ударили по Винничине несколько недель назад, уже этого года производства.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

В Генштабе ВСУ отмечают, что модернизация этого образца россиянами состоялась еще осенью, когда генералы страны-агрессорки поняли, что их высокоточное оружие вообще не достигает цели. На ракету установили модифицированную систему, где оптико-электронная наводка имеет несколько объективов – для более точного поражения.

Эти нововведения сделали ракету, стоимостью 12 млн долларов, еще более дорогой в производстве, но менее эффективной. К тому же, международные санкции не дают России производить и модернизировать стратегические ракеты высокой дальности нужными им темпами.

В Генштабе проанализировали новейшие разработки российского военно-промышленного комплекса, чтобы более эффективно противодействовать ракетным ударам террористов. И призвали европейцев активнее предоставлять нам снаряды для сбивания убийственного железа, которое агрессоры запускают по мирным городам.

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“Ноу-хау российского ВПК, обнаруженного в ракетах Х-101, – это блок постановки пассивных помех. Он оснащен пиропатронами, которые выстреливают полоски фольги во время полета. При этом они создают облако, которое затрудняет наведение средств ПВО на ракету", – рассказал представитель Центра трофейного и перспективного вооружения и военной техники Генштаба ВСУ Николай Данилюк.

По его словам, запасы ракет в РФ ощутимо снизились - об этом свидетельствует то, что после обстрела 10 февраля были собраны фрагменты ракет, производство которых датировано 2023 годом.

Напомним, ранее в Воздушных силах заявили, что использование для ударов по прифронтовым городам Украины ракет С-300 является признаком того, что страна-агрессор испытывает дефицит высокоточного дальнобойного оружия.

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