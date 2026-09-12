Россия бьет по АЗС в Украине: эксперт ответил, ожидать ли дефицита горючего и как спастись на заправке

Россия бьет по АЗС в Украине

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Удары по столичным АЗС — это российский террор и попытки врага раскачать панику среди населения. Дефицита горючего не будет, уверяют эксперты рынка. В Киеве и области работают более 800 заправочных станций, которые невозможно уничтожить одновременно. К тому же «Шахеды» поражают только наземную инфраструктуру, подземные резервуары с тгорючим оставляют невредимыми. Поэтому такие АЗС, как показывает практика в других регионах, быстро восстанавливают.

Сейчас в Украине должны ужесточить правила работы автозаправок: строительство укрытий, сигналы оповещения, резервное питание, дополнительные средства пожаротушения. О новых угрозах для столицы и их преодолении — рассказал корреспондент ТСН Игорь Бондаренко.

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Столичные спасатели заезжают на только что пораженную заправку в Оболонском районе. Чтобы огонь не добрался до топливных резервуаров, пожарные должны быстро локализовать пламя и пролить водой тлеющие ячейки. Также российские террористы дублируют свои удары, увеличивая количество жертв. Только сегодняшние утренние атаки по двум АЗС унесли жизни двух киевлян, еще 12 пострадавших, из них семеро раненых — в больницах.

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Накануне российский реактивный дрон атаковал автозаправку в Голосеевском районе. Обошлось без жертв, 4 раненых.

Поражение АЗС в течение двух дней подряд — уже не случайность, а целенаправленная атака, говорят военные эксперты. Накануне в Сети появился список из 20 столичных АЗС, которые враг определил в качестве первоочередной цели. Три из списка уже повреждены. Атаки будут продолжаться и дальше, предупреждают военные.

«С начала полномасштабной войны враг уничтожил более 300 заправочных станций по всей Украине, преимущественно в прифронтовых регионах. Приблизительно 80 процентов АЗС удалось восстановить, поэтому и дефицита горючего в стране нет. Поэтому удары по столичным заправкам, как уверяют эксперты рынка, — это чисто психологический террор», — говорит военный эксперт Андрей Ткачук.

«Все эти удары не более чем паническая атака, никакого смысла, совсем. Какого-то дефицита или у нас не будет хватать АЗС, такого нет. Это никак не влияет на поставки, достаточно сетей по сбыту горючего, поэтому никакого смысла нет», — рассказывает эксперт топливного рынка Дмитрий Левушкин.

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Сейчас в Украине должны ужесточить правила работы автозаправок: строительство укрытий, сигналы оповещения, резервное питание, дополнительные средства пожаротушения. На некоторых станциях в Киеве и области появились небольшие хранилища.

Впрочем, главное правило безопасности — во время воздушной тревоги срочно покидайте территорию АЗС. Его уже хорошо выучили жители Сум, Днепра, Николаева, Запорожья, Херсона и других прифронтовых регионов. Теперь к новым правилам нужно привыкать и киевлянам.

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