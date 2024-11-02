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Россия бьет по Украине обновленными "Шахедами": эксперты назвали новый замысел Путина

Россия бьет по Украине обновленными "Шахедами": эксперты назвали новый замысел Путина

Путинская армия атакует Украину обновленными "Шахедами", которые могут повлечь за собой крупный пожар. Коллаж ТСН.ua

Оккупанты за счет удешевления дронов пытаются совершать более массированные атаки.

Во время последних атак путинская армия била по Украине "Шахедами" с термобарической боевой частью. Об этом в комментарии для ТСН.ua сообщили в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз.

По данным экспертов этого учреждения, пока речь не идет о массовом использовании дронов именно с термобаристикой.

"Если у других "Шахедов" осколочно-фугасное действие, то у этих боевая часть срабатывает за счет давления, температуры и химических элементов. То есть может идти речь о другом способе поражения", — говорят в КНИИСЭ.

В свою очередь, бывший спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев об обновленных "Шахедах" говорит следующее: " В данном случае ключевое влияние на объект поражения осуществляется с помощью температуры. Фактически задачей этих дронов является зажигание. Если, например, говорить об осколочно-фугасной боевой части, то предполагается взрыв и разлет обломков. Речь идет о дронах, которые создают условия для возгорания того или иного объекта". 

По словам аналитика, сейчас враг ищет любые возможности для того, чтобы максимально удешевить дроны и за счет удешевления совершать более массированные атаки, чтобы максимально перегрузить наши системы ПВО.

"Оккупанты в течение недели используют несколько сотен дронов, а лишь несколько процентов достигают целей. Поэтому враг ищет любые возможности масштабировать производство и уровень убытков для Украины", — говорит Селезнев.

И резюмирует: "Целью таких "Шахедов" может быть любой объект. Все, куда прилетит — оккупантам будет за счастье. Уничтожение гражданских объектов — это создание определенного уныния в украинском обществе. Октябрь был рекордным по количеству применения "Шахедов " и их аналогов — более 2 тысяч. Еще два месяца назад известные украинские эксперты говорили, что это невозможно, что российская оборонная промышленность не может поставлять на фронт тысячу дронов. А по факту — 2 тысячи. 

В то же время эксперты опровергают утверждение о том, что новые "Шахеды" более опасны, чем их прошлые аналоги: "Предварительно известно, что это не так. Каждый из "Шахедов" несет смертельную опасность, но уровень мощности именно этих дронов как минимум не превышает опасность предыдущих".

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