Россия бьет по Украине обновленными "Шахедами": эксперты назвали новый замысел Путина

Во время последних атак путинская армия била по Украине "Шахедами" с термобарической боевой частью. Об этом в комментарии для ТСН.ua сообщили в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз.

По данным экспертов этого учреждения, пока речь не идет о массовом использовании дронов именно с термобаристикой.

"Если у других "Шахедов" осколочно-фугасное действие, то у этих боевая часть срабатывает за счет давления, температуры и химических элементов. То есть может идти речь о другом способе поражения", — говорят в КНИИСЭ.

В свою очередь, бывший спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев об обновленных "Шахедах" говорит следующее: " В данном случае ключевое влияние на объект поражения осуществляется с помощью температуры. Фактически задачей этих дронов является зажигание. Если, например, говорить об осколочно-фугасной боевой части, то предполагается взрыв и разлет обломков. Речь идет о дронах, которые создают условия для возгорания того или иного объекта".

По словам аналитика, сейчас враг ищет любые возможности для того, чтобы максимально удешевить дроны и за счет удешевления совершать более массированные атаки, чтобы максимально перегрузить наши системы ПВО.

"Оккупанты в течение недели используют несколько сотен дронов, а лишь несколько процентов достигают целей. Поэтому враг ищет любые возможности масштабировать производство и уровень убытков для Украины", — говорит Селезнев.

И резюмирует: "Целью таких "Шахедов" может быть любой объект. Все, куда прилетит — оккупантам будет за счастье. Уничтожение гражданских объектов — это создание определенного уныния в украинском обществе. Октябрь был рекордным по количеству применения "Шахедов " и их аналогов — более 2 тысяч. Еще два месяца назад известные украинские эксперты говорили, что это невозможно, что российская оборонная промышленность не может поставлять на фронт тысячу дронов. А по факту — 2 тысячи.

В то же время эксперты опровергают утверждение о том, что новые "Шахеды" более опасны, чем их прошлые аналоги: "Предварительно известно, что это не так. Каждый из "Шахедов" несет смертельную опасность, но уровень мощности именно этих дронов как минимум не превышает опасность предыдущих".

Шахедов в России станет еще больше

Ранее сообщалось о том, что Россия накопила несколько сот ракет и готовится к удару.

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