Россия бьет по Украине ракетами из КНДР: Жданов рассказал, что известно о новом оружии и зачем это Ким Чен Ыну

Россия использовала для массированного воздушного удара по Украине ракеты из Северной Кореи. Об этом заявил спикер Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби со ссылкой на рассекреченные данные разведки США.

Известно, что во время атаки 30 декабря 2023 армия Российской Федерации запустила корейские ракеты по Запорожской области. Украинские следователи не исключают, что именно корейские баллистические ракеты могли прилететь по Харькову 2 января. А во время одной из недавних ракетных атак РФ по Киеву была выпущена еще как минимум одна северокорейская баллистическая ракета, пишут аналитики Defense Express.

Что это за ракеты и как они попадают в Россию? Зачем КНДР передает их РФ и сколько их может быть у врага? Какие у них характеристики и может ли ПВО Украины сбивать их, читайте в материале ТСН.ua.

Баллистическая ракета КНДР — характеристики

КНДР располагает ракетами КN-23 и КN-24. Военный эксперт Олег Жданов в комментарии сайту ТСН.ua рассказал, что их дальность оценивается в пределах 600 километров.

Более подробных тактико-технических характеристик этих ракет нет. Но есть выводы западных экспертов о том, что эта ракета лучше российской, говорит военный эксперт.

Сколько таких ракет в КНДР

Сколько таких ракет в КНДР тоже никто не знает, рассказал Олег Жданов.

“Это закрытая страна, и там очень трудно добывать разведывательные данные. Тем более что они могут сотрудничать с Китаем. И, скорее всего, так и есть”, — говорит военный эксперт.

Зачем КНДР отдает ракеты России

По словам Олега Жданова, Китай может поставлять компоненты для этих ракет. Он предполагает, что Северная Корея предоставляет ракеты Российской Федерации ракеты по требованию Китая.

“Потому что Северная Корея, ее лидер Ким Чин Ын, заявляет, что они готовятся к войне. Отдают приказы в прямом эфире и военно-промышленному комплексу, и армии своей страны, чтобы они готовились к войне. Заявляет, что Северная Корея не будет избегать войны с Южной Кореей, а будет использовать любой шанс начать эту войну и победить в ней. И тут он отдает ракеты и боеприпасы – миллион снарядов уже отдал, сейчас ракеты отдает. Я думаю, что только под гарантии Китая, что он либо поставит вместо них свои собственные ракеты, либо предоставит все необходимое, чтобы восстановить их наличие в самой Северной Корее", — говорит военный эксперт.

Сколько ракет КНДР уже передала России

Мы не можем оценить или прогнозировать сколько ракет КНДР передала или планирует передать России, рассказал Олег Жданов.

“Можем только гадать на кофейной гуще. Что касается способа передачи, напомню, что у Северной Кореи есть маленький общий кусочек границы с Российской Федерацией — там есть железная дорога. Они могут возить сколько угодно. На сегодняшний день, по данным британской разведки, военно-техническое имущество передается в основном морским путем. Они загружают на морские суда и везут в Российскую Федерацию", – говорит военный эксперт.

По его мнению, Россия, вероятно, испытывает корейские ракеты на пригодность их применения для Вооруженных сил.

"Если Россия договорится с Китаем, то будет дана команда, и Северная Корея может дать 10-20-100 ракет – трудно представить, сколько их", – рассказал Олег Жданов.

Может ли Украина сбивать корейские ракеты

Военный эксперт говорит, что сегодня не существует несгибаемого вооружения.

“Если это крылатая ракета, она летит как самолет. Мы знаем, как с ней бороться. Если это баллистическая ракета, то чисто математика, и у нас есть комплексы. Да, их гораздо труднее перехватывать, потому что они очень скоростные, очень быстро улетают, особенно на малой дальности. Тем не менее, у нас есть средства – тот же Patriot, тот же SAMP/T, который способен сбивать баллистические ракеты”, – рассказал Олег Жданов.

Насколько может затянуться война в Украине

Россия, как страна-агрессорка, формирует свой пул поклонников, говорит военный эксперт.

“У нас есть свой пул партнеров, которые нам помогают – коалиция в формате “Рамштайн”. Российская Федерация тоже формирует свою коалицию поддерживающих ее. Здесь главный фактор – это Иран и Китай. И, скорее всего, Китаю выгодно торговаться за свою внешнеполитическую позицию, поэтому они и сами снабжают оборудование, поставляя России вопреки санкциям, и газ покупают в России — платят валюту. И санкционные товары типа микрочипов поставляют. Может быть, через Северную Корею оружие. Значит так выгодно Китаю. К сожалению, на каждое действие есть противодействие. Вот Китай сегодня с Россией вместе в нашем лице противодействуют западному миру", – рассказал Олег Жданов.

По его словам, это затягивает войну в Украине, однако она не может продолжаться до бесконечности.

"Есть ряд факторов, которые влияют и на экономику, и на финансы, и на военный вопрос. Причем как у нас, так и в Российской Федерации. В РФ ситуация по сравнению с нами гораздо хуже в этих областях, кроме военной. Поэтому я не сказал бы, что бесконечно долго, но то, что, к сожалению, она затягивается — да", — говорит военный эксперт.

Сколько ракет накопила Россия

По последним данным украинской разведки, в России накоплено около 900 ракет разных типов, еще 100 ежемесячно она производит.

"И это очень мало. Они рассчитывают на массированные ракетные удары, когда 70-80, до 100 ракет в одном пуске. Тогда это оказывает эффект. Потому они собирают все, что есть. Сейчас там артиллерию извлекают 50-х годов из складов, потому что к ней еще есть боеприпасы. И пропаганда же бежит впереди всех. То, что они говорят, что ракеты делают пачками, это не совсем соответствует действительности. Тем более что корейская летит дальше, чем "Искандер", — рассказал Олег Жданов.

Массированные ракетные удары могут участиться

Военный эксперт говорит, что российские массированные атаки по Украине могут участиться, если КНДР будет поставлять ей ракеты.

“Скорее всего, Россия готовится где-то через месяц. Раньше они вряд ли начнут. Где-то со второй половины февраля до середины марта. Там как раз и годовщина полномасштабного вторжения и плюс под президентские выборы нужно будет показать победы на линии фронта. Пехотой они сегодня ничего добиться не могут. Я думаю, что они за месяц поднакопят ракеты, немножко попросят у Северной Кореи, возможно, еще у Ирана еще — там тоже есть что просить. Так что я думаю, что они могут предпринять массированные атаки", — рассказал Олег Жданов.

Напомним, в Офисе президента Украины прокомментировали информацию о поставках ракет КНДР в Россию. По словам Михаила Подоляка, Москва уже не маскирует свои намерения мифической "денацификацией" на фоне заключения договоров с Пхеньяном и Тегераном. "Ось зла" еще никогда не была столь очевидна, отмечает он.

Издание Sky News со ссылкой на заявление Южной Кореи пишет, что КНДР использует Украину как ядерный полигон для своего оружия, способного нести ядерный заряд.

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