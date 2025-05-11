Россия бьет по Украине реактивными "Шахедами": Жданов предупредил об опасности для городов

Российские атаки беспилотниками / © tsn.ua

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Российская армия усилила обстрелы беспилотниками. Украинские города атакуют новые реактивные “Шахеды”, которые могут развивать скорость до 700 км/ч. Технические усовершенствования делают эти дроны-камикадзе более смертоносными и более сложными для перехвата.

Чего ждать от РФ дальше, куда могут доставать реактивные Шахеды, сколько их у россиян и как им противодействовать — об этом в комментарии сайту ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Куда могут достать новые «Шахеды»

Россия не в первый раз модернизирует иранские дроны Shahed, говорит Олег Жданов.

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«Еще в прошлом году мы обсуждали „Шахед-238“ — таков вариант. Как они сейчас назвали новый, мы узнаем немного позже. Но разработка реактивного Шахеда продолжалась еще с 2023 года, когда они начали активно их применять. В прошлом году скорость предполагалась до 500-550 км/ч. Сейчас они сделали немного быстрее — 700 км/ч», — объясняет эксперт.

В то же время у такого беспилотника ограничена дальность.

«Не полторы тысячи, как заявлено на „Шахед-136“ или „Герань-2, как его называют россияне. У него дальность почти вполовину меньше — максимум 700-800 километров, потому что расход топлива намного больше“, — говорит Олег Жданов.

Как противодействовать реактивным беспилотникам

Сбивать такие беспилотники, по его словам, могут зенитно-ракетные комплексы (ЗРК).

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«То есть уже артиллерийские системы, крупнокалиберное стрелковое оружие, крупнокалиберные пулеметы, они уже „Гепарды“, „Тунгуски“ — это артиллерийские ракетные системы. Ракета может достать, а артиллерийские средства и стрелковые его не достают. И за счет скорости его сбивать можно только с применением радиолокационной станции. То есть его нужно засекать, определять текущие координаты, опережать и затем производить поражение этого реактивного „Шахеда“, — объясняет Олег Жданов.

Сколько реактивных «Шахедов» производит Россия

Очень трудно сказать, сколько реактивных беспилотников производит Россия, мы ведь не знаем, какие у них мощности, говорит эксперт.

«Они сейчас открыли уже третий завод. Один завод в Елабуге, один завод в Туле и один завод уже открыт в Ижевске по выпуску обычных „Шахедов“. Так они за три года нарастили. Сегодня мы уже наблюдаем на крыльях „Шахеда“ пятизначные серийные номера. А это говорит о том, что выпуск безумный. И объемы выпуска тоже. Так что я думаю, что с реактивными может быть то же самое, но не сегодня и не сейчас. Где-то в течение года они будут наращивать», — считает Олег Жданов.

В то же время сегодня у российской армии есть возможность каждый день хоть понемногу запускать реактивные «Шахеды» по украинским городам.

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Почему «Шахеды» долетают до центра города

По словам Олега Жданова, эффективность ущерба российских беспилотников немного упала.

«Дело о том, что война предполагает потери, в том числе потери в технике. Эффективность ПВО нашего немного падает, как бы мы ни хотели. Падает за счет того, что мы несем потери и мы вынуждены перемещать некоторые комплексы ПВО, что-то на фронт, там нужно защищать, потому что без прикрытия ребята не устоят на своих позициях. Потому для нас это огромная проблема. Поэтому президент Зеленский постоянно и в первую очередь задает вопросы партнерам — дайте нам средства ПВО. Этот вопрос вообще не снимается с повестки дня», — говорит эксперт.

По его мнению, все ситуация будет ухудшаться, если Украине не будут поступать системы ПВО хотя бы в минимально необходимом количестве.

«Тем более если судьба реактивных „Шахедов“ будет наращиваться в составе этих массированных атак. Тогда мобильные огневые группы будут уже малоэффективны и нужно будет делать приоритет в пользу зенитно-ракетных комплексов. Так что ситуация не лучше и, к сожалению, она лучше не станет, если не будут поставляться в необходимом количестве системы ПВО», — говорит Олег Жданов.

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Куда Россия целит «Шахедами»

Российская армия, по мнению Олега Жданова, отказалась от атак по энергетике и целит по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре.

«Они, я так понимаю, себе галочку поставили, что по энергетике прошлись. А сейчас, я думаю, учитывая социальное напряжение, будут делать основной упор по гражданской инфраструктуре и жилым кварталам. Это их новая фишка, и таким образом они будут создавать террор населения и заставлять нас согласиться мир в обмен на территории. Признание территорий и капитуляция Украины на условиях Российской Федерации», — говорит Олег Жданов.

«Перемирие» закончилось

Напомним, так называемое «перемирие» Путина закончилось. В ночь на 11 мая россияне устроили воздушную атаку по Украине — били ударными дронами.