"Россия — безумная": эксперт спрогнозировал, будет ли новое наступление на Киев и предупредил оккупантов

Россия может пойти в новое наступление на Киевщину уже в этом году, однако оккупанты не будут иметь в этом успехов, ведь наше государство на этот раз успело подготовиться.

Об этом интервью ТСН.ua рассказал военный эксперт Петр Черник.

"Большое наступление уже началось. Враг давит на Северско-Бахмутском направлении и в районе Угледара. Оккупанты бросают в бой пехотные подразделения. Удастся ли Россия к такому наступлению, которое было в начале войны, то есть пойти на Киевщину — это вопрос. По моему мнению это возможно, хоть выглядит безумно.Но в прошлом году нас действительно застали неожиданно.И мы действительно не знали, что будет такой удар, но мы это выдержали.Сейчас не понимаю, на что враг рассчитывает.На севере построена так называемая украинская "линия Манергейма", у нас намного лучше ПВО. Вся российская авиация будет сбита. Но не отменяем их безумие, это может произойти. Дату наступления невозможно угадать", — пояснил Петр Черник.

Военный эксперт подчеркнул, что россияне не будут иметь успеха на Киевщине, однако и Украине из-за этого будет не просто.

Вероятность нового наступления России на Украину

В конце 2022 года главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что российские оккупанты готовят полномасштабное наступление на территорию Украины. Генерал прогнозирует, что под ударом снова может оказаться Киев.

Информацию о вероятном наступлении подтвердили также Владимир Зеленский и другие чиновники. Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что еще большего наступления на Украину следует ожидать в феврале 2023 года.

Информацию о новом наступлении России на территорию Украины подтверждает также генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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