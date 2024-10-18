Россия бросила 100 млн евро, чтобы сорвать референдум в Молдове: что известно

Обратный отсчет для важнейшего голосования в Молдове за последние годы. В воскресенье в стране будут одновременно выбирать президента и определяться с тем, вступать ли государству в Европейский союз. Россия бросила беспрецедентные ресурсы, чтобы сорвать референдум.

Специальная корреспондентка ТСН Яна Слесарчук рассказала больше из Кишинева.

Эти молдавские президентские выборы могут войти в историю как выборы крупнейших российских взяток. Только представьте эту цифру: минимум сто миллионов евро, которые не пустили на войну в Украине, а потратили на то, чтобы погубить демократический процесс в Молдове. Ибо для Кремля это фактически одно и то же.

Наглядное доказательство демонстрирует Андрей Курерару, эксперт по вопросам безопасности аналитического центра Watchdog.md. Это приложение считает количество тех или иных слов на русскоязычных молдавских сайтах. Об Украине пишут почти столько же, сколько собственно о Молдове. Но основные деньги уходят не на статьи.

Андрей Курерару/Скриншот из сюжета ТСН

“Более 130 тысяч избирателей из республики Молдова получили от 50 до 100 евро за то, чтобы проголосовать нет на референдуме и поддержать пророссийского кандидата. Им в субботу в телеграмме должны сказать, за какого", — говорит эксперт по вопросам безопасности центра Watchdog.md Андрей Курерару.

"С сентября, когда мы последний раз публично говорили о российских попытках взорвать выборы в Молдове, нам стало известно, что Россия тратит миллионы долларов, чтобы поддержать желаемого кандидата", — рассказал представитель национального совета безопасности США Джон Кирби.

Попадая в Кишинев из Киева мы будто садимся в машину времени и двигаемся лет на 15 назад. На русский переведены названия улиц и меню ресторанов, русские товары в супермаркете. Но этнических россиян здесь живет меньше, чем украинцев. Просто отличить одних от других на слух не всегда возможно.

Россия бросила 100 млн евро, чтобы сорвать референдум в Молдове/Скриншот из сюжета ТСН

“Когда мы говорим о русскоязычном сообществе граждан Молдовы — это на самом деле украинское сообщество, крупнейшее этническое сообщество в Молдове. Но так случилось, что они говорят по-русски, большинство из них. Это следствие Советского союза, это следствие того, что за годы независимости было сделано недостаточно, чтобы помочь украинскому сообществу, а также гагаузскому сообществу, болгарскому сообществу в Молдове, сообществу ромов — вернуть себе свою идентичность, вернуть себе родной язык вместо русского", — говорит министр иностранных дел Молдовы Михал Попшой.

На русском ведут и агитацию за большинство кандидатов в президенты. Их всего одиннадцать. Большинство либо связано с одним из беглых олигархов, либо напрямую достает деньги из Кремля. На эти деньги открывают кабельные телеканалы вместо закрытых русских. Впрочем, звучит из них почти то же самое.

Русскоязычные призывы прийти и проголосовать и на выборах президента и на референдуме в ЕС звучат с экрана кабельного телеканала в отеле в Кишиневе. Пропаганды здесь действительно немало.

Министр иностранных дел Молдовы Михал Попшой/Скриншот по видео

"Сто людей тренировали за границей, чтобы проводить агрессивные протестные акции, специфические техники, чтобы выдирать полицейских с границ", — говорит Андрей Курерару.

Об этой пресс-конференции мы слышим сразу после интервью, поэтому Андрей Курерару переводит мне, о чем говорил глава службы безопасности Молдовы. Кремль так пугают демократические протесты, что они тренируют будущих провокаторов для карманных протестов. Так сложилось, что аналитический центр, в котором работает Курерару, рядом с русским культурным центром. Здесь до сих пор предлагают работу в Москве, последние два с половиной года уже совсем не так интересна, как раньше.

"До сих пор на посольстве стоит тарелка, которая прослушивает GSM в республике Молдова. Посольство, к слову, находится в четырех сотнях метров от здания парламента и администрации президента. Была протестная нота со стороны нашего МИД, а они говорят, что это у них внутренняя связь с Москвой", — говорит Курерару.

Вся идея референдума о вступлении в ЕС, который Майя Санду решила объединить с попыткой переизбраться в президенты на второй срок для того, чтобы прописать путь Молдовы в Европу в конституцию, в случае, если большинство избирателей проголосует “да”, это произойдет автоматически, без голосования, и после этого сдвинуть страну по евроинтеграционному движению сможет лишь еще один референдум.

"Мы предупреждаем своих граждан, говорим: те, кто сегодня покупает у вас голос – завтра вас продадут", – говорит министр иностранных дел Молдовы Михал Попшой.

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