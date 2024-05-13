Россия бросила новые батальоны, продолжаются тяжелые бои: все, что известно о наступлении РФ на Волчанск (карта)

Ведутся бои за пограничный город Волчанск, по данным Генштаба.
По состоянию на 13 мая 2024 года, по данным Генерального штаба ВСУ, Россия задействовала новые силы для ведения наступления на Волчанск Харьковской области в составе до 5 батальонов. Для атаки бросает бронетехнику и пехоту. Идут тяжелые бои.
Под чьим контролем Волчанск, какая ситуация в районе города и как Запад причастен к событиям в городе – читайте актуальную информацию о наступлении РФ на сайте ТСН.ua.
Захватила ли Россия Волчанск
По информации местных властей и Генерального штаба, по состоянию на 13 мая Волчанск находится под контролем ВСУ.
По словам главы городской военной администрации Тамаза Гамбарашвили, информация о присутствии в городе официально не подтверждена. В Волчанске продолжаются бои. На северном рубеже города были слышны звуки автоматных выстрелов и взрывы.
"Поэтому складывается такая картинка. Пока что Волчанск есть и будет Украиной", — сказал чиновник Общественному.
По данным военной областной администрации, в Волчаске, расположенном в четырех километрах от границы с РФ, остаются до 500 местных жителей. Продолжается эвакуация.
Россия бросила на захват Волчанска новые батальоны – Генштаб
В утренней сводке Генерального штаба от 13 мая сообщается, что оккупационная армия задействовала значительные силы для ведения наступления на Волчанск в составе до 5 батальонов "и не считается с собственными потерями". По информации украинского командования, только убитыми на Харьковском направлении российские захватчики потеряли в сутки более 100 оккупантов.
"Сейчас враг имеет тактический успех (на Харьковском направлении — ред.). Спланированы меры по уничтожению вклинившегося в нашу оборону противника. Наши защитники ведут оборонительные действия, наносят огненное поражение противнику, широко применяют беспилотные системы с целью ведения разведки и нанесения точечных ударов". для нанесения максимальных потерь. Продолжается развертывание резервов для стабилизации ситуации.
Актуальные новости о Волчанске на сейчас
Россия усиливает обстрелы Волчанская
По словам главы Харьковской ОВО Олега Синегубова, оккупационные войска усиливают обстрел Волчанская. Продолжаются тяжелые бои в этом направлении.
"Северная граница Харьковщины — сейчас самое сложное направление. Но, несмотря на планы врага — все объединены и работаем на победу: органы власти, правоохранители, экстренные службы, волонтеры, международные партнеры. Круглосуточно общаемся с военным командованием", — заявил он.
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Россияне активно наступают к западу от Волчанска
Как рассказал координатор группы "Информационное Сопротивление" Константин Машовец, российские захватчики ведут активные боевые действия вдоль реки Северский Донец к западу от Волчанска.
Он объяснил, что противник пытается выйти к дороге, ведущей в город со стороны села Старица, а также взять под свой контроль мост через Северский Донец в районе села Прилипка.
"На другом направлении... бои продолжаются в районе поселков Мороховец и Олейниково. Поселок Глубокий, судя по всему, содержится ВСУ, по крайней мере, другой информации у меня пока нет", — добавил он.
ВС РФ подбираются к Волчанску — DeepState
По информации украинских аналитиков DeepState, враг продолжает подбираться к Волчанску, закрепляться в окрестностях для дальнейшего захода в город.
"Украинские бойцы встречают россиян огнем и прилагают усилия, чтобы сдержать давление. Город находится под плотным обстрелом, продолжается эвакуация гражданского населения. Были многочисленные сообщения о занятии врагом населенного пункта Гатище, но информация уточняется. Бои продолжаются", — говорится в сообщении.
Россияне зашли на окраине Волчанская – журналист Бутусов
Украинский журналист Юрий Бутусов, находящийся в Харьковской области, заявляет, что по состоянию на 13 мая российские военные силы зашли на окраине Волчанская. на крайние улицы и на Волчанский мясокомбинат. Однако он уверяет, что город практически полностью остается под украинским контролем. Продвинуться в глубь врага не позволили.
"Под Волчанском наша артиллерия и дроны эффективно работают по пехоте — и потери противника значительны. Я нахожусь здесь, так что вижу обстановку своими глазами. В городе усиливается оборона. Враг действует активно, группы пехоты пытаются пробить на разных участках наши боевые порядки. Под Волчанские россияне 12 мая впервые атаковали несколькими танками с минными тралами, но атака была отбита ", — написал он.
По его мнению, Волчанск не был готов к обороне.
Запад причастен к наступлению РФ на Волчанск — ISW
Американские аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что наступление российской армии на Волчанск является следствием "молчаливой политики" Запада относительно невозможности использования ВСУ предоставленных систем для ударов по военным целям в РФ.
"Российские наступательные усилия по захвату Волчанска в значительной степени являются следствием молчаливой политики Запада о том, что украинские силы не могут использовать предоставленные Западом системы для ударов по законным военным целям в России", — говорится в сообщении.
Аналитики заметили, что противник пытается окружить Волчанск. Противник приближается к городу через Бугроватку, Старицу и Избицкое и Волчанские Хутора. В частности, в случае захвата любого из этих населенных пунктов, он может перерезать украинские наземные линии связи к Волчанску.
Волчанск – Харьков: какое расстояние
Расстояние между городами Харьков и Волчанск составляет 60 км. В первый день российского вторжения на территорию Украины россияне оккупировали город. Во время сентябрьского наступления украинских сил город был деоккупирован. 13 сентября ВСУ вошли в город.
Напомним, в районе Волчанска идут тяжелые бои. Журналист рассказал, что происходит в Харьковской области.
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