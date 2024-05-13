Россия бросила новые батальоны, продолжаются тяжелые бои: все, что известно о наступлении РФ на Волчанск (карта)

По состоянию на 13 мая 2024 года, по данным Генерального штаба ВСУ, Россия задействовала новые силы для ведения наступления на Волчанск Харьковской области в составе до 5 батальонов. Для атаки бросает бронетехнику и пехоту. Идут тяжелые бои.

Под чьим контролем Волчанск, какая ситуация в районе города и как Запад причастен к событиям в городе – читайте актуальную информацию о наступлении РФ на сайте ТСН.ua.

Захватила ли Россия Волчанск

По информации местных властей и Генерального штаба, по состоянию на 13 мая Волчанск находится под контролем ВСУ.

По словам главы городской военной администрации Тамаза Гамбарашвили, информация о присутствии в городе официально не подтверждена. В Волчанске продолжаются бои. На северном рубеже города были слышны звуки автоматных выстрелов и взрывы.

"Поэтому складывается такая картинка. Пока что Волчанск есть и будет Украиной", — сказал чиновник Общественному.

По данным военной областной администрации, в Волчаске, расположенном в четырех километрах от границы с РФ, остаются до 500 местных жителей. Продолжается эвакуация.

Также читайте Зачем Путин уволил Шойгу: аналитики назвали причины

Россия бросила на захват Волчанска новые батальоны – Генштаб

В утренней сводке Генерального штаба от 13 мая сообщается, что оккупационная армия задействовала значительные силы для ведения наступления на Волчанск в составе до 5 батальонов "и не считается с собственными потерями". По информации украинского командования, только убитыми на Харьковском направлении российские захватчики потеряли в сутки более 100 оккупантов.

"Сейчас враг имеет тактический успех (на Харьковском направлении — ред.). Спланированы меры по уничтожению вклинившегося в нашу оборону противника. Наши защитники ведут оборонительные действия, наносят огненное поражение противнику, широко применяют беспилотные системы с целью ведения разведки и нанесения точечных ударов". для нанесения максимальных потерь. Продолжается развертывание резервов для стабилизации ситуации.

Актуальные новости о Волчанске на сейчас

Россия усиливает обстрелы Волчанская

По словам главы Харьковской ОВО Олега Синегубова, оккупационные войска усиливают обстрел Волчанская. Продолжаются тяжелые бои в этом направлении.

"Северная граница Харьковщины — сейчас самое сложное направление. Но, несмотря на планы врага — все объединены и работаем на победу: органы власти, правоохранители, экстренные службы, волонтеры, международные партнеры. Круглосуточно общаемся с военным командованием", — заявил он.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: УЖАС ПОСЛЕ УДАРА... Кадры, как спасатели извлекают из-под завалов на Харьковщине пострадавших

Россияне активно наступают к западу от Волчанска

Как рассказал координатор группы "Информационное Сопротивление" Константин Машовец, российские захватчики ведут активные боевые действия вдоль реки Северский Донец к западу от Волчанска.

Он объяснил, что противник пытается выйти к дороге, ведущей в город со стороны села Старица, а также взять под свой контроль мост через Северский Донец в районе села Прилипка.

"На другом направлении... бои продолжаются в районе поселков Мороховец и Олейниково. Поселок Глубокий, судя по всему, содержится ВСУ, по крайней мере, другой информации у меня пока нет", — добавил он.

Актуальная карта наступления РФ в Харьковской области. ФОТО: DeepState

ВС РФ подбираются к Волчанску — DeepState

По информации украинских аналитиков DeepState, враг продолжает подбираться к Волчанску, закрепляться в окрестностях для дальнейшего захода в город.

"Украинские бойцы встречают россиян огнем и прилагают усилия, чтобы сдержать давление. Город находится под плотным обстрелом, продолжается эвакуация гражданского населения. Были многочисленные сообщения о занятии врагом населенного пункта Гатище, но информация уточняется. Бои продолжаются", — говорится в сообщении.

Также читайте Попытки россиян захватить Волчанск: в ISW объяснили причастность Запада к событиям в городе

Россияне зашли на окраине Волчанская – журналист Бутусов

Украинский журналист Юрий Бутусов, находящийся в Харьковской области, заявляет, что по состоянию на 13 мая российские военные силы зашли на окраине Волчанская. на крайние улицы и на Волчанский мясокомбинат. Однако он уверяет, что город практически полностью остается под украинским контролем. Продвинуться в глубь врага не позволили.

"Под Волчанском наша артиллерия и дроны эффективно работают по пехоте — и потери противника значительны. Я нахожусь здесь, так что вижу обстановку своими глазами. В городе усиливается оборона. Враг действует активно, группы пехоты пытаются пробить на разных участках наши боевые порядки. Под Волчанские россияне 12 мая впервые атаковали несколькими танками с минными тралами, но атака была отбита ", — написал он.

По его мнению, Волчанск не был готов к обороне.

Запад причастен к наступлению РФ на Волчанск — ISW

Американские аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что наступление российской армии на Волчанск является следствием "молчаливой политики" Запада относительно невозможности использования ВСУ предоставленных систем для ударов по военным целям в РФ.

"Российские наступательные усилия по захвату Волчанска в значительной степени являются следствием молчаливой политики Запада о том, что украинские силы не могут использовать предоставленные Западом системы для ударов по законным военным целям в России", — говорится в сообщении.

Аналитики заметили, что противник пытается окружить Волчанск. Противник приближается к городу через Бугроватку, Старицу и Избицкое и Волчанские Хутора. В частности, в случае захвата любого из этих населенных пунктов, он может перерезать украинские наземные линии связи к Волчанску.

Также читайте В Харькове ночью раздались взрывы — СМИ

Волчанск – Харьков: какое расстояние

Расстояние между городами Харьков и Волчанск составляет 60 км. В первый день российского вторжения на территорию Украины россияне оккупировали город. Во время сентябрьского наступления украинских сил город был деоккупирован. 13 сентября ВСУ вошли в город.

Напомним, в районе Волчанска идут тяжелые бои. Журналист рассказал, что происходит в Харьковской области.

Читайте ведущие новости сегодня: