Россия будет бить "Орешником" по Украине, уже ищут цели: Путин разразился угрозами

Что звучало из уст главы Кремля на этот раз – в эксклюзиве TSN.UA.

Путин снова пугает весь мир своими "Орешниками". Российский диктатор внезапно появился в публичном пространстве с рядом угроз. Что еще звучало из уст главы Кремля на этот раз – в эксклюзиве TSN.UA.

Угрозы от Путина

Российский диктатор снова пригрозил Украине из-за ударов вглубь территории страны-агрессорки России.

"Центры принятия решений в Киеве могут стать целью для ударов "Орешником", – заявил кремлевский диктатор 28 ноября на саммите ОДКБ.

По словам Путина, российский генштаб и минобороны сейчас подбирают цели для ударов на территории Украины этой новой ракетой. Кроме того, "фюрер" цинично подчеркнул, что якобы действия Москвы по атакам на Украину вызваны провокациями Киева, в частности, по словам российского диктатора, ударами вглубь его страны.

"РФ неоднократно говорила, что удары западным дальнобойным оружием будут означать прямое вовлечение НАТО в конфликт", – сказал он.

Интересно, что воюет диктатор якобы с НАТО, однако, удары наносит по Украине. И угрозы свои он решил усилить цифрами. После массированного ракетного удара по Украине кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ производит в десять раз больше ракет, чем все страны НАТО вместе взятые. Государство-агрессор планирует на 25-30% нарастить производство в следующем году. Он добавил, что у России могут появиться новые ракетные комплексы. Мол, "клиент может быть недоволен".

"В России есть еще несколько готовых к применению систем, подобных "Орешнику", – говорит он.

По словам Путина, РФ неоднократно говорила о том, что удары западным дальнобойным оружием будут означать прямое вовлечение НАТО в конфликт.

"Несмотря на наши оговорки о опасности эскалации конфликта, удары по нашей территории были нанесены. По Брянской и Курской областях американскими ATACMS и британскими Storm Shadow", – посетовал Путин.

Серийное производство "Орешника"

Российские "Орешники" стали главным пунктом в угрозах Путина. Так и саммите ОДКБ он заявил, что Россия начала серийное производство этих ракет.

"Серийное производство "Орешника" началось, но в конце концов средства поражения будут выбираться нами в зависимости от характера избранной цели и создаваемых угроз для Российской Федерации", – отметил он.

Путин сказал, что Россия продолжит боевые испытания этих ракет в ответ на действия противника. Он подчеркнул, что Москва всегда будет отвечать на удары противника.

Президент России также подчеркнул, что генштаб РФ и минубивст пока подбирают цели для поражения этими ракетами на территории Украины.

Угрозы от российских политиков

Напомним, что на днях всему миру угрожали и верные подданные российского диктатора было немало, но давайте по очереди американское издание The New York Times опубликовало очень интересную статью. выжать максимум помощи для Украины до завершения своих полномочий, которые подходят к концу в начале 2025 года. Поскольку Украина просила предоставить в качестве гарантии безопасности приглашение присоединения к НАТО, а за время каденции Байдена этого не удалось сделать и это маловероятно во время президентства Трампа, поэтому ряд американских чиновников предполагает, что нынешний президент США может вернуть Украине ядерное оружие, которое было изъят после распада СССР.

Реакция Украины

Чтобы вы понимали, тогда же в Офисе президента Украины отметили, что целью является не получение ядерного оружия, а окончательное завершение войны и установление безопасности из-за ликвидации России как агрессора. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью 24 каналу. Подоляк отметил, что сегодня возможно то, о чем 5-10 лет назад никто и подумать не мог. По его словам, европейцы вырастили монстра под названием Российская Федерация, сотрудничая с ней, принимая коррупционные деньги и позволяя монополизировать энергетическую инфраструктуру, даже несмотря на запреты третьего энергопакета. Он добавил, что Европа пыталась сделать из РФ партнера, а теперь этот "партнер" заливает кровью Восточную Европу.

Подоляк отметил, что для реализации этого сценария Украина имеет высокотехнологичное оружие, однако необходимо его достаточное количество для обеспечения потребностей Сил обороны.

Реакция России

Но, несмотря на слова Подоляка, на России поднялся насилие. В частности, экспрезидент РФ и член Совбеза Дмитрий Медведев обозвал действующего президента США Джо Байдена из-за угрозы появления ядерного оружия в Украине. Он пригрозил "конфликтом" и применением российской "ядерки". Публикация Медведева появилась утром 26 ноября.

Медведев признал, что РФ — "крупнейшая ядерная страна мира" — напала на безъядерную Украину, и назвал изменение такого статуса "абсурдом". Член российского Совбеза пригрозил, что "будет ядерный конфликт", если будут звучать угрозы передачи оружия. Также он пояснил, что Кремль готов применить п. 19 оборонной доктрины РФ, если "ядерка" все же окажется в Украине.

Песков и его "советы"

А между тем спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что в России крайне негативно относятся к сообщению газеты New York Times о том, что некоторые американские чиновники якобы предлагают вернуть Украине ядерное оружие.

Песков также обратил внимание, что упомянутые высказывания носят анонимный характер. Кроме этого, Песков прокомментировал опасения ряда западных политиков относительно того, что между РФ и их странами может начаться ядерная эскалация. Эти опасения возникли после того, как РФ ударила по Днепру ракетой "Орешник".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, зачем Путин угрожает "Орешником". Он отметил, что размахивать своим "Орешником" сейчас Путин может только для того, чтобы сорвать усилия новоизбранного президента Дональда Трампа, которые точно будут после инаугурации. По словам Зеленского, Путин хочет обострить ситуацию сейчас так, чтобы у президента Трампа ничего не получилось – чтобы он не смог закончить войну.

В свою очередь советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что не стоит слушать истерические заявления Путина о серии ударов "Орешником", поскольку они рассчитаны на пропагандистский эффект.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: РОССИЯ будет бить "Орешником" по Украине: уже ищут цели! Путин разразился угрозами!