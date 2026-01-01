Олег Жданов / © ТСН

Главная цель массированных ударов России по Украине неизменная — давление на гражданское население, и РФ будет продолжать этот террор.

Такое мнение в комментарии сайту ТСН.ua высказал военный эксперт Олег Жданов.

«Цель одна. Она как была, так и остается. Это давление на общество, формирование общественного мнения. Если наше государство не хочет заниматься этим, этим занимается наш враг. Вы же посмотрите в окно, какая погода. Представьте, что происходит в квартирах, в домах, в которых нет отопления, нет воды, нет света. Так что Путин, как бы это досадно ни звучало, оседлал очень удачно лошадку и, к сожалению, будет давить как можно больше. Чем дальше, тем сильнее. Ракет у него достаточно, авиация летает до сих пор. Мы так и не дождались, когда станет колом стратегическая авиация Российской Федерации. Они там уже модернизировали даже Ту-160 под новые ракеты Х-101. Она не входила в штатный перечень Ту-160. Сейчас Ту-160 уже их запускает, эти ракеты», — говорит Олег Жданов.

Эксперт отмечает, что стратегия Кремля работает через непрерывное давлениея. Россия, по его словам, продолжает реализовывать свой план ликвидации Украины как государства и украинцев как нации, не считаясь с потерями:

«Пока народ не выйдет на улицу и не скажет, что все, хватит, подписывайте, что есть, только заканчивайте войну. Вот и все. И тогда он сэкономит на танках, но выиграет. Это стратегия. То, чего у нас нет ни у руководителя Вооруженных сил, ни у руководства государства — это стратегия. У нас до сих пор нет стратегического плана обороны страны. Мы живем сегодняшним днем. Российская Федерация пытается плохо, кровавыми методами, не считаясь с потерями, но они протягивают свою стратегическую линию — ликвидация Украины как государства, ликвидация украинцев как нации».