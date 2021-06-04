"Россия будет играть на этой истории": Кулеба высказался о невозможности переговоров ТКГ в Минске

Киев имеет предложения по новой площадки.

Пока нет никаких условий для того, чтобы переговоры Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе возобновились в белорусском Минске.

Об этом в эфире "Сніданку з 1+1" заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы понимаем, что Россия будет играть на этой истории. Российской Федерации в принципе выгодно все, что тормозит мирный процесс, блокирует переговоры. Безусловно, историю с возможностью для Украины или ОБСЕ приехать в Минск она будет использовать для торможения переговорного процесса", — отметил глава МИД.

По его словам, Киев имеет различные предложения относительно того, где создать новую площадку для переговоров по Донбассу. "Но она должна быть подходящей для трех сторон: Украины, ОБСЕ и Российской Фередации. Все должны на нее согласиться", — говорит Кулеба.

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Минский процесс министр назвал брендом: "Лукашенко дали возможность приобщиться к процессу, показать свой вес. К сожалению, он не оправдал доверие, дискредитировал себя".

Как сообщалось, стало известно, что украинская делегация в Трехсторонний контактной группе после завершения карантина не вернется в Минск на переговоры по Донбассу. Украина будет искать другую площадку для переговоров, ведь Беларусь находится под российским влиянием.

Леонид Кравчук заявил, что Минск не может быть площадкой переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе из-за скандала в Беларуси через принудительное приземлением самолета и арест оппозиционного журналиста Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. По его словам, это может быть нейтральная страна. Например, Швейцария или Финляндия.

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