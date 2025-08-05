Россия будет сбрасывать мины с «Шахедов» на дороги и улицы: что известно

Россия готовится сбрасывать с «Шахедов» мины на дороги и города / © ТСН

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Россия усовершенствовала Шахеды так, что теперь опасность от них сохраняется даже после воздушной атаки и отбоя тревоги. Опасность касается как водителей, так и прохожих.

Как сообщил на своей странице в соцсети военный специалист по системам РЭБ и связи, глава «Центра радиотехнологий» Сергей Бескрестнов «Флэш», сразу по нескольким регионам были зафиксированы Шахеды, которые под крыльями несли по две кассеты с противотанковыми минами ПТМ-3.

«Эта мина имеет магнитный детонатор и реагирует на технику, которая находится рядом. Пока что замысел противника не ясен, что они хотят миновать и зачем. Может, это теракты на дорогах общего пользования, а, возможно, попытка атаковать наше сельское хозяйство», — написал «Флэш».

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Так может выглядеть взрывчатка, которую сбрасывает «Шахед». Фото со страницы Сергея «Флеша».

Так может выглядеть мина, которую сбрасывает «Шахед». Фото со страницы Сергея «Флеша».

Так выглядит «Шахед» с минами под крыльями. Скриншот со страницы Сергея «Флеша».

Больше подробностей о возможном минировании Россией полей, обычных трасс и даже городских улиц в комментарии для ТСН.ua рассказал военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

«Пока это можно назвать тестированием дронов-камикадзе в виде носителя нагрузки. ПТМ-3 — это старая советская противотанковая мина, она используется для дистанционного минирования», — говорит Коваленко.

По его словам, дистанционное минирование посредством другого вооружения стало в войне почти обычной практикой.

«В большинстве случаев для дистанционного минирования использовались реактивные системы залпового огня. Устанавливались эти мины и после выстрела распределялись по площади. Покрывали большую площадь. Они находились в режиме ожидания. Приближение транспорта или человека приводило к детонации», — говорит аналитик.

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И уточняет, что обезвреживание такой мины достаточно проблематично.

«Эти мины несколько дней тому назад я видел на российских «Ланцетах». Я об этом писал. Это мина серийного производства, их достаточно много. У «Ланцетов» всегда была проблема с боевой частью. Еще раньше их устанавливали на ударные дроны «Молния». Думаю, еще тогда началось испытание ПТМ-3 в разных функциях», — приводит Коваленко.

И добавляет: «Сейчас, как мы видим, их пытаются устанавливать на «Шахеды» для сброса. Таким образом этот дрон превращается не только в ударный, но еще и в некий бомбардировщик. Если сбрасывает мину на поле, то при приближении техники детонирует. То есть россияне могут «засеивать» поля минами. Если у «Шахеда» траектория полета над важной трассой, то он может сбрасывать эти мины, чтобы поразить транспорт. Это очередной элемент террора, который будет использоваться. Это действительно большая проблема, но сейчас нет масштабирования».

Смогут ли минировать с неба дороги и улицы в больших городах

«Если мина или несколько ночью упадут на большую трассу, то могут лежать в ожидании первых автомобилей. Неважно, каким будет этот автомобиль — военным или гражданским. Мина отреагирует сразу, может реагировать на все, что к ней приближается», — резюмирует Коваленко.

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И предупреждает, что водителям с утра нужно будет обращать внимание на подозрительные предметы, лежащие на трассе.

«Если посреди дороги с утра лежит что-то темно-зеленого цвета, то лучше не приближаться. На обочине на большой скорости обнаружить такую мину достаточно сложно. А она вас «видит», — констатирует Коваленко.

Ранее сообщалось о том, что Россия готовит Донецкий аэропорт.

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