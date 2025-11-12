Россия будет выпускать по тысяче "Шахедов" за ночь: Стерненко предупредил о массированных атаках РФ до конца года

Сергей Стерненко / © ТСН

Российская армия сможет выпускать по Украине около тысячи беспилотников за ночь, в частности “Шахедов” и “Гербер,” до конца 2025 года.

Такой прогноз дал общественный активист и волонтер Сергей Стерненко в интервью журналистке ТСН Наталье Нагорной.

«Запуск тысячи „Шахедов“ по территории Украины вместе с „Герберами“, запуск тысячи беспилотников против Украины за одну ночь — это вполне реальный сценарий, по меньшей мере, до конца этого года. Но я думаю, что он состоится даже раньше», – говорит Сергей Стерненко.

Сергей Стерненко / © ТСН

Он также рассказал, как можно противодействовать таким массированным атакам РФ:

«Для того чтобы перехватывать большое количество российских беспилотников и при этом не потратить все зенитные ракеты, которые нам нужны, в том числе и против крылатых ракет врага, нам нужно строить дроновую противовоздушную оборону, а именно дроны-перехватчики. И этот процесс в принципе уже продолжается, хотя не без проблем».

