Россия делает все, чтобы мы почувствовали на себе кризис – Минэнерго о блокировании РФ угля из Казахстана

Россия делает все, чтобы мы почувствовали на себе кризис – Минэнерго о блокировании РФ угля из Казахстана

В Минэнерго принимают достаточно мер, чтобы помешать России ввести Украину в еще большую энергетическую войну.

Из-за блокирования импорта угля Россией из Казахстана Украина фактически находится в состоянии энергетической войны из РФ.

Об этом 11 ноября в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1" заявил заместитель министра энергетики Максим Немчинов.

"Мы сегодня фактически находимся в состоянии энергетической войны с Россией, которая блокирует импорт из Казахстана, не пуская вагоны железнодорожные с углем в Украину, которая постоянно уменьшает заказанные мощности по транзиту газа. То есть они делают все для того, чтобы мы еще больше почувствовали на себе этот кризис", — заметил Немчинов.

Как отметил Максим Немчинов, в Минэнерго принимают достаточно мер, чтобы помешать России ввести Украину в еще большую энергетическую войну. "Мы их нивелируем на сегодняшний день достаточно успешно", — сказал заместитель министра энергетики Максим Немчинов.

Напомним, в эфире "Право на владу" министр топлива и энергетики в 2007-2010 и 2014 годах Юрий Продан рассказал, что сейчас в Украине — рекордно низкие запасы угля, из-за чего могут остановиться тепловые электростанции.

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