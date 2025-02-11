"Россия дождалась": эксперт предупредил о новой угрозе с неба в войне против Украины

После очередной ракетно-дроновой атаки, которую россияне совершили по Украине на ночь 11 февраля, Воздушные силы ВСУ сообщили, что удар был нанесен в том числе по объектам "Нафтогаза".

Как отметил в комментарии для ТСН.ua бывший спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев, сейчас враг использует фактор погодных условий.

"Температура воздуха сейчас минус 7. Враг использует фактор погоды тогда, когда наша инфраструктура наиболее уязвима. Минусовые температуры создают определенный элемент уязвимости. Враг воспользовался этой возможностью. Атака была комбинированной с использованием крылатых ракет", — говорит Селезнев.

По его мнению, на этот раз враг использовал новую разработку, благодаря которой крылатые ракеты летели на сверхнизких высотах.

"А с другой стороны — баллистика. То есть все было сделано для того, чтобы гарантированно придавить нашу систему ПВО", — уверен аналитик.

Кроме того, по словам Селезнева, оккупанты постоянно используют тактику ударов по одной цели и ракет, и дронов.

"Это не новая тактика. Они постоянно это используют для того, чтобы нанести нам наибольший вред. Я бы не рискнул считать, что это что-то уникальное — враг довольно долго использует тактику комбинированных ракетно-дроновых ударов", — комментирует ситуацию эксперт.

На вопрос о возможных интервалах между этой атакой и возможной следующей, Селезнев ответил так: "Ударов с помощью ракет морского базирования "Калибр" мы не видели уже давно. Этой ночью это произошло. Ракеты запускались из акватории бухты "Новороссийск". В это утро россияне использовали и свои стратегические бомбардировщики для имитационных пусков. Вполне вероятно, что отрабатывали свои определенные задачи, поэтому очевидно, что они готовы. Буквально несколько дней назад было сообщение, что 13, возможно 15 бортов российской стратегической авиации Ту-95, Ту-160 готовы для боевого применения. То есть в любой момент это может произойти".

Почему Шахеды чаще направляются в Киев

На этот вопрос, волнующий многих киевлян, военный эксперт отвечает так: "Враг использует тактику: "вода камень точит". Таким образом, направляя дроны на столицу, враг пытается все же найти слабые места в нашей системе ПВО, чтобы гарантированно поразить определенные объекты. Пока врагу это не удается".

И продолжает: "Но сколько еще будет продолжаться проверка на устойчивость наших систем ПВО — сказать сложно. Когда я слышу, как работают наши системы ПВО, то понимаю, что это — современное вооружение, которое нам передали наши партнеры. Эти системы демонстрируют свою меткость и эффективность. Но есть определенный ресурс, возможности для любых систем, которые держат стойкую оборону столицы. На сколько хватит запасов боеприпасов для этих систем — сказать не возьмусь".

Ранее сообщалось о том, что армия РФ атаковала объекты энергетики и газа.

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