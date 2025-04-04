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Россия дронами атаковала Киевскую область: куда попали оккупанты и что известно о последствиях
Российские оккупанты дронами атаковали Киевщину. Что известно о последствиях попаданий?
Вражеские беспилотники вызвали пожар в Броварском районе Киевской области. Горел автосалон и припаркованные машины. Повреждены также местное СТО, заправка и административные здания предприятий. В результате атаки пострадали два человека.
Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Натальи Ткачук.
Выгоревшие стены, разбитые автомобили и обломки металлолома вокруг - так сейчас выглядит здание автосалона в Броварском районе столицы. Ночью сюда прилетел вражеский дрон, в результате чего на территории предприятия загорелся пожар.
Одно из помещений автосалона и шесть автомобилей, которые были внутри, сгорели дотла. По словам охранника, взрывы раздавались около полуночи.
Буквально в нескольких десятках метров отсюда, на парковке, прогремел второй взрыв. В момент падения дрона на месте находились двое водителей грузовиков. Они получили ранения.
Мужчину 1987 года рождения госпитализировали в местную больницу. У него множественные осколочные ранения рук, ног и головы. Еще один 62-летний пострадавший получил телесные повреждения, он обошелся ссадинами и царапинами. И от госпитализации отказался. По словам очевидцев, россияне атаковали Киевскую область дронами «Герань-2».
"С балкона все видел, два водителя, один водитель в этой сгоревшей был. А там все машины без лобовух, все сгорело, все разбито", - говорят очевидцы.
Всего в этом районе повреждены почти два десятка автомобилей, автобус и восемь грузовиков.
Кроме этого в Броварском районе есть разрушения на станции технического обслуживания автомобилей, пострадала также газовая заправка и два административных здания предприятий.
В настоящее время спасатели уже ликвидировали очаги возгораний. На месте разбирают завалы и убирают мусор.
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