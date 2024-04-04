Россия дважды ударила по Харькову: эксклюзивные кадры ужасающих последствий атаки

В Харькове снова трагедия. Город, который атакуют чуть ли не ежедневно ракетами, теперь подвергся массированной атаке беспилотниками. В ночь на 4 апреля враг выпустил по областному центру более десяти "Шахедов". Целились по гражданским, поразив жилые многоэтажки. Когда же на место приехали спасатели, ударили повторно — точно по огнеборцам, унеся их жизни.

Детали ужасающей атаки на Харьков и эксклюзивные кадры с места трагедии – в эксклюзивном сюжете для TSN.ua от журналиста Артема Зябкина.

Массированная атака "Шахедов"

Ужасный звук, услышанный этой парой под утро в Харькове, пронизывает до костей. К ним во двор прилетел "Шахед" от россиян. Взрыв в мгновение осветил все вокруг, после чего в небо поднялся столб пламени и дыма.

Всего по Харькову враг запустил 15 "камикадзе". Большинство сбили силы ПВО, но, к сожалению, не все. Попадания были в Новобаварском, Слободском и Салтовском районах города.

Мэр города Игорь Терехов сообщил в своем Telegram: “Харьков пережил тяжелую ночь. Город был атакован "Шахедами", поразившими жилые дома. Один попал в 14-этажку, что привело к разрушениям квартир на нескольких этажах, а также к повреждению наружной стены. В результате ударов есть раненые и погибшие”.

В результате попадания по этой 14-этажке погибла 69-летняя женщина. В доме, где она жила, частично разрушены и выжжены пламенем балконы на верхних этажах.

Комментарии пострадавших

Наша коллега Алина Туришин сейчас работает в Харькове. Она приехала на место "прилета" одного из "Шахедов" и пообщалась с пострадавшими. Многих этой ночью Россия оставила без жилья.

Снова гражданские дома, обычные жилые квартиры. Но россияне на этом не остановились. Когда к этому многоквартирному дому на помощь гражданским прибыли спасатели, россияне ударили по нему во второй раз. К сожалению, погибли трое пожарных, также ранены полицейский и медсестра. Детали дают в Национальной полиции и публикуют видео эвакуации одного из ГСЧСников, которому удалось выжить. Героя экстренно увезли в больницу.



“Страна-террорист продолжает бить по мирному населению с применением тактики "двойных ударов". Несколько волн "Шахедов" по гражданской инфраструктуре Харькова убили четырех человек, и по меньшей мере один десяток человек получили ранения.

Среди погибших — три спасателя, которые ликвидировали последствия первой волны попаданий и спасали гражданских. Среди раненых — спасатель ГСЧС, медсестра областного центра экстренной медицинской помощи и полицейский”.

Как спасти харьковчан?

Как оградить Харьков от бесконечных ударов врага? Спасут только F-16 ? На этот немаловажный вопрос в эксклюзивном комментарии ТСН.ua ответил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

К сожалению, террористическую тактику двойного удара враг применил не впервые. 15 марта 2024 года под аналогичный "повторный" удар попали пожарные из Одессы. Ракета кремлевских террористов унесла жизни двух спасателей, а также еще 19 человек, среди которых медики и правоохранители. В общей сложности различные травмы получили более 70 одесситов.

Зеленский не смолчал

На этом фоне еще более вопиющими становятся осуждения некоторых международных организаций, которые критикуют украинские удары вглубь России, в том числе последний по Татарстану.

3 апреля об этом упомянул и президент Зеленский и выдал базу. Пусть приедут в Харьков, а потом уже кого-нибудь осуждают:

“Мне кажется, для того, чтобы в конце концов понять, как выжить в Харькове, как людям жить без света, без воды, надо, наверное, людям приезжать, смотреть, а потом что-то осуждать или нет. Россия, кроме силы, ничего не понимает”.



Команда ТСН.ua выражает соболезнования родным и друзьям погибших и желает быстрого выздоровления всем пострадавшим. Россия – страна-террорист. А террористы понимают только силу, поэтому призываем донатить на ВСУ, ведь именно они шаг за шагом приближают нас к победе, а значит, и приносят справедливость! Слава Украине! Слава ВСУ!

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ЛЮДИ ШОКОВАНЫ! Россия дважды ударила по Харькову: прилет в жилой дом! Эксклюзивные кадры!

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