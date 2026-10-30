Илья Зелинский / © ТСН

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По данным мониторинговых каналов, российские оккупанты пользуются объявленным режимом тишины в Олешках, чтобы накопить силы, подтянуть военную технику и разминировать территорию.

За более чем 12 лет войны мы видели, как Россия использовала псевдогуманитарные миссии для переброски боеприпасов, наблюдательные миссии — для разведки, а соглашения о прекращении огня — для перегруппировки.

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ТСН пообщался с военным Ильей Зелинским. Он историк, родом с юга и уже более четырёх с половиной лет воюет вдоль Днепра.

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ПОЧЕМУ ВРАГУ БЫЛО ТРУДНО В ОЛЕШКАХ?

Илья Зелинский, военнослужащий сводного отряда «Бугский гарт»: Если говорить с военной точки зрения, то сложная ситуация для противника обусловлена, прежде всего, успешными контрмерами Сил обороны Украины. Противник был вынужден перенести взлетно-посадочные площадки за периметр Олешко. У него не было достаточных возможностей для обеспечения логистики, ротации и всех тех вещей, которые могут повлиять на улучшение его тактического положения на этом участке.

КАК РАБОТАЛИ ГУМАНИТАРНЫЕ КОРИДОРЫ В ОЛЕШКАХ?

Илья Зелинский, военнослужащий сводного отряда «Бугский гарт»: На самом деле ситуация в Олешках ничем не отличается от любой ситуации в любом населенном пункте на линии боевого столкновения. То есть ситуация везде одинакова. Тем не менее в Олешках действовала целая гуманитарная миссия, которая раз в неделю, если так можно сказать, каждый четверг в течение определенного периода доставляла гуманитарную помощь местному населению. Местное население перестало выпускать людей из населенного пункта, что, соответственно, привело к возникновению этой кризисной ситуации.

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Есть логистический коридор, есть гуманитарная миссия, соответственно россияне могут ею пользоваться, потому что её никто не контролирует. Если в Олешках не будет местного населения, значит, этой гуманитарной миссии не будет. И, соответственно, каждый заезжающий транспорт, каждый населённый пункт — это цель Сил обороны Украины. Вот, соответственно, и ответ.

Послушайте, в истории есть пример: это, кажется, 1962 год, когда советские войска провели спецоперацию «Анадир», в ходе которой под видом сельскохозяйственной техники на Кубу было доставлено ядерное вооружение. Это уже исторический факт, и почему бы им сейчас не воспользоваться этой ситуацией, учитывая своё достаточно сложное положение в этом населённом пункте, а также те планы, которые у них есть в отношении правобережья? Я думаю, что здесь очевидно, зачем им это нужно.

КАК ВРАГ ИСПОЛЬЗУЕТ ОЛЕШКИ В КАЧЕСТВЕ ПЛАЦДАРМА?

Илья Зелинский, военнослужащий сводного отряда «Бугский гарт»: Безусловно, это населенный пункт с застройкой. Достаточно крупный населённый пункт, в котором можно разместить как личный состав, так и сконцентрировать все те необходимые средства, чтобы в перспективе они могли реализовать свои планы в отношении Херсона.

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Я думаю, что, учитывая, что это достаточно крупный населённый пункт, из которого противник может, подтянув все свои силы, нормально их прикрыть, нормально их расставить, он может наносить удары вглубь и за пределы населенного пункта Херсон.

Я всегда стараюсь подготовиться и подготовить свое окружение, свой личный состав ко всему, что может случиться, ко всему возможному, ко всему самому худшему.

Если противник поставит перед собой цель создать очаг напряженности, это вполне реально.

КАКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ МОЖЕТ ИМЕТЬ «ГУМАНИТАРНАЯ МИССИЯ»?

Илья Зелинский, военнослужащий сводного отряда «Бугский гарт»: Не стоит гражданским людям лезть в военные дела и нужно меньше вести себя инфантильно. Я понимаю, что у нас в эти тяжелые времена общество достаточно сопереживающее, все переживают друг за друга, но есть дела, которые не решаются лозунгами или резонансом. Есть дела, которые придется расхлебывать не гражданским лицам.

Мы же должны понимать: мы не первый год воюем с этим врагом. У них никогда нет каких-то благих или гуманных намерений. Это государство-людоед. У них не будет таких намерений никогда и нигде. И если они заговорили о том, что им нужен гуманитарный коридор с взятыми в заложники гражданскими лицами, то мы должны понимать, что прежде всего это нужно им для военных целей.

И следовать их примеру, повторяя то, что они сделали и что они же искусственно контролируют, — это тоже такая ситуация, она может и приносит кому-то там какие-то общественно-политические дивиденды, но она точно будет иметь последствия для тех, благодаря кому вообще Херсон и Херсонская область в целом стоят под украинским флагом.

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