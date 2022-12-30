"Россия эту войну не выиграет": эксперт рассказал, потеря каких населенных пунктов стала для РФ критической

Деоккупация больших территорий Украины от российских захватчиков стала для армии РФ репутационным ударом, а потеря крейсера "Москва" показала, что Россия эту войну не выиграет.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал военный эксперт Михаил Притула.

"Более критической для них стала (потеря – Ред.) даже не Херсона, собственно больших городов они не захватывали. Поэтому фактически освобождение больших территорий были критическими для них с точки зрения медийного и пропагандистского. А на собственно военную силу на сегодняшний день они могут не очень рассчитывать. Поэтому отступление из-под Киева, отступление с севера страны, отступление из Харьковской области, с правобережья Украины – для них были все эти моменты критическими", — сказал эксперт.

По его словам, наиболее критичной для оккупантов была потеря крейсера "Москвы".

"Для них это был переломный момент, который показал, что все, Россия эту войну не выиграет никогда", — подытожил Притула.

Украина не принимает захватнические условия РФ

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ни одного "мирного плана" по Украине не может существовать без учета "сегодняшних реалий", то есть так называемого "вхождения" в состав РФ Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Позже советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина отказывается "остановить войну" на тех условиях, которые предлагает РФ. Он отметил, что Украина предлагает начать реальный мирный процесс только после вывода оккупационных войск с территории Украины.

Читайте также: