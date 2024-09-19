Россия ежедневно атакует Киев "Шахедами": эксперт раскрыл план Путина и предупредил о ракетном ударе

Более 600 "Шахедов" выпустила российская армия по Украине с начала сентября. От постоянных атак страдает Киевщина. Вражеские беспилотники почти каждую ночь кружат по столице.

Россия готовится к массированному ракетному удару, считает военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. Когда может ударить враг, зачем непрерывно атакует "Шахедами" и почему они долетают до Киева — читайте в материале ТСН.ua.

Россия "засушивает" ПВО в Киеве

По словам Романа Свитана, одна из основных задач большой волны "Шахедов", выпущенных в одну точку, в частности по Киеву, — это "засушивание" системы противовоздушной обороны.

"Как засушить ПВО? Как вынудить отстрелять все ракеты? Запускайте "Шахеды" — и будут отстреливать ракеты. Ракеты зенитно-ракетных комплексов стоят дороже, чем сам "Шахед". Если не перехватывают мобильные группы или авиация. Дешевле всего – это мобильная группа, которая уничтожает пулеметным огнем. Зенитками, стоящими на объектах", — рассказал военный эксперт.

Однако закрыть весь периметр с помощью пулеметов, когда на город двигается много "Шахедов", практически невозможно, говорит Роман Свитан.

“Нужно очень большое количество мобильных групп. Пулемет километра на полтора бьет. Или если у мобильных групп есть ракеты, ПЗРК, допустим, те же "Стингеры" — это дальность 4-5 км. И это еще большой вопрос, захватит ли он или нет. Так вот, когда россияне накрывают "Шахедами" Киев, они пытаются засушить систему ПВО, вытащить ракеты ЗРК. Чтобы мы их отстреляли по "Шахедам", и их не хватило на следующую ракетную атаку. А вот летают они туда-сюда в основном для того, чтобы по ним просто отработали. Если "Шахед" стоит 40 тысяч, а ракета стоит миллион долларов — есть смысл. Их можно штамповать и отправлять к нам”, – объяснил военный эксперт.

Россия готовит ракетный удар по Киеву

Как только враг почувствует, что мы перестаем эффективно сбивать "Шахеды", нанесет ракетный удар, считает Роман Свитан.

“Потому что ракету сбивать будет просто нечем. И впереди Киев ждет ракетный удар, судя по большим атакам "Шахедами". Скорее всего, в ближайшие полторы-две недели. Оптимально для россиян — это около 25 сентября, плюс-минус сутки, когда наша делегация будет в Организации Объединенных Наций, нанести какой-то ракетный удар. Поэтому нужно быть очень осторожными”, – рассказал военный эксперт.

Россия может нанести массированный удар по Киеву / Фото: ТСН.ua

Почему "Шахеды" долетают до Киева

В основном "Шахеды" в Украине перехватывают с помощью мобильных групп и переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК), которые находятся у них на вооружении.

“Треть “Шахедов” практически, неоднократно эту цифру подтверждало наше военно-политическое руководство, сбивается именно с помощью ПЗРК. Мобильная группа, у которой на руках "Стингер". Кстати, "Стингер" стоит дешевле, чем "Шахед", — рассказал Роман Свитан.

По его мнению, скорее всего сейчас в Украине возник дефицит в том числе переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК).

“А это значит, если раньше у каждой мобильной группы, у них было на руках несколько ПЗРК, они могли по большему периметру контролировать все подходы к Киеву. То есть круг был больше. И, конечно, они просто не долетали. Большинство уничтожали с ПЗРК мобильные группы, а дальше их добивала авиация и уже с ЗРК, которая рядом с Киевом стояла. А сейчас из-за того, что, скорее всего, недостаток ПЗРК — почему мы снова начали просить ракеты для ПВО — этот периметр сжимается. Все ближе и ближе к Киеву мобильные группы перехватывают "Шахеды". Поэтому у них есть возможность залетать в том числе в Киев. Потому за ними потом гоняются. Причем гоняются как? Так, чтобы сбить "Шахед" и не повредить многоэтажки", — говорит военный эксперт.

По его словам, ракета ПЗРК или ЗРК нанесет больший вред, чем "Шахед". Поэтому в городе есть определенные сектора, где нельзя работать по беспилотникам.

“Поэтому такая у нас беда сейчас есть – большое количество "Шахедов", часть из них мы пропускаем. Почему не все "Шахеды" сбиваются на дальних подступах? Скорее всего, экономим ракеты для отражения ракетной атаки. Хотя большая часть "Шахедов" уничтожается. Проходят три-четыре – это, конечно, неприятно. Но когда идет 50-60 "Шахедов", то коэффициент уничтожения в 85-95% — это хороший результат. Единственное что они все ближе и ближе к Киеву", — говорит Роман Свитан.

Зачем Россия выпускает единичные "Шахеды"

Военный эксперт добавил, что российская армия часто запускает "единичные" "Шахеды" — по 5-10 единиц на город. По словам Романа Свитана, таким образом враг пытается "прощупать" новые маршруты перед массированной атакой.

“Прошел “Шахед”, выполнил задачу – значит, хороший маршрут, значит, надо по нему запустить следующие десять. Это метод “научного тыка” иногда происходит. И второе – еще есть задача посмотреть расположение и алгоритм работы нашей системы ПВО. Расположение зенитно-ракетных комплексов, пусковых установок. Нам приходится включать локаторы на любой "Шахед". А это значит "засветить" практически расположение. Это может быть потом целеуказание для ракеты. Увидели по "Шахеду", что включилась РЛС, точку определили, а затем туда "Кинжал" прилетит. Приблизительно так. Поэтому, когда мало идет, основная задача – разведка”, – объяснил Роман Свитан.

Напомним, ВСУ расширили свой плацдарм и продвигаются дальше в Курской области: детали ISW.

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