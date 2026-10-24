Россия ежедневно бьет КАБами по Днепру: Жданов дал прогноз, чего ждать дальше

Олег Жданов / © ТСН

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Россия продолжает совершенствовать управляемые авиационные бомбы (КАБ), увеличивая дальность их полета. Благодаря модернизации эти боеприпасы могут преодолевать более 100 км.

Военный эксперт Олег Жданов в комментарии ТСН.ua объяснил, как изменяются российские КАБы и какие способы защиты от них есть у Украины.

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По словам эксперта, Россия уже третий год массово производит и применяет управляемые авиационные бомбы, постепенно совершенствуя их конструкцию. На российских складах есть тысячи таких боеприпасов, которые отличаются по весу от 200 килограммов до трех тонн.

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«У россиян этих КАБов тысячи единиц на складах точно есть. И, к сожалению, они уже давно, уже третий год подряд наладили массовое производство этих КАБов», — рассказал он.

Жданов пояснил, что дальность полета подобных боеприпасов увеличивается благодаря модернизации. В частности, россияне усовершенствуют крылья бомб, а также начинают устанавливать на них небольшие реактивные ускорители.

«От 200 килограммов до трех тысяч килограммов. И именно ходовой или самый распространенный вид КАБа — это 500-килограммовый КАБ. Летят они с помощью увеличения площади крыла, их модернизируют россияне постепенно. И они уже тоже начинают устанавливать на них небольшие реактивные ускорители, что увеличивает дальность», — объяснил эксперт.

По его словам, благодаря таким усовершенствованиям дальность полета российских КАБ уже превышает 100 километров. Это позволяет российской авиации наносить удары с большего расстояния, что затрудняет защиту украинских городов и территорий вблизи фронта.

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Как Украина может защититься от российских КАБов

Жданов назвал два основных способа противодействия российским управляемым авиабомбам. Первый — уничтожать их запускающие самолеты, а также наносить удары по российским аэродромам. Второй — усиливать противовоздушную оборону на линии фронта, чтобы не допустить приближения российской авиации к рубежам запуска бомб.

В качестве примера ударов по российской авиационной инфраструктуре эксперт упомянул военный аэродром «Борисоглебск» в Воронежской области РФ.

«Тут или надо уничтожать российскую авиацию, вот как мы сделали в Борисоглебске — нанесли. Ну, тогда вопрос надо заказывать более крепкие средства поражения и производить их массово для того, чтобы разносить аэродромы», — отметил он.

Другим вариантом, по словам Жданова, есть усиление противовоздушной обороны непосредственно вблизи линии фронта.

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«И либо ставить более мощные, более дальнобойные системы ПВО на линии фронта с целью недопущения приближения российской авиации к рубежам пуска этих КАБов. Вот два способа, как от них защититься. Другого способа нет», — подчеркнул военный эксперт.

Он также обратил внимание на сложность обнаружения подобных боеприпасов радиолокационными станциями.

«КАБ настолько имела вещь, что ее увидеть радиолокационной станцией ну возможно, но дальность и заметность на радиолокационном фоне очень усложняют и поражения», — пояснил Жданов.

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