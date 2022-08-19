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Россия ежедневно обстреливает Украину, но 24 августа может быть особая агрессия – спикер Воздушных сил

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Россия ежедневно обстреливает Украину, но 24 августа может быть особая агрессия – спикер Воздушных сил

Фото: Associated Press

Россия может нанести массированные ракетные удары по Украине в ближайшие дни, особенно 24 августа – в День Независимости Украины. Поэтому следует быть особенно бдительным и не пренебрегать воздушными тревогами.

Украинцам следует быть готовыми к обстрелам России каждый день, а особенно в ближайшие дни, когда государство отмечает 24 августа День Независимости.

Об этом 19 августа в эфире ТСН.19:30 предупредил спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Россия всегда привязывается как к своим сакральным датам "победобесия", так же она и может устроить и испортить настроение украинцам. Угроза нанесения ракетного удара у нас есть ежедневно. Ежедневно военнослужащие Воздушных сил, всех сил обороны на своих позициях несут 24/7 боевое дежурство и охраняют, ведут бои за нашу землю. Поэтому будь-когда может быть этот удар", — сказал Игнат.

Он не исключает, что "определенное обострение ко Дню Независимости Украины (24 августа – ред.) все же может быть".

"Мы видим, что Россия постоянно передислоцирует свои силы, то Беларусь задействована, то Крым, другие. Понятно, что они особенно ничего больше не могут делать сейчас, как совершать ракетный террор, к которому нам нужно готовиться и быть максимально бдительными, максимально осторожными", – призвал Игнат.

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