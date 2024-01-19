Россия глушит GPS, НАТО мобилизует войско: что известно об угрозе войны Москвы с Альянсом

В руководстве НАТО отмечают необходимость военной трансформации Запада и подготовки населения к "всесторонней войне" с Россией.

После заявлений политиков из ряда стран Запада о нависшей над Европой российской угрозе, в НАТО прямо заявили – гражданское население западных государств должно готовиться к "всесторонней войне" с Россией. На фоне роста напряженности РФ глушит GPS-сигнал в Балтийском регионе, а Альянс готовит масштабные военные учения.

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Угрозу вспышки большой войны в Европе и российской агрессии уже не первый месяц обсуждают представители государств-членов НАТО. В частности, не одно заявление по этому поводу сделали в Польше, Латвии, Эстонии, Литве и даже в Германии, которая так хорошо ладила с Москвой до полномасштабного российского вторжения в Украину.

О соответствующих рисках прямо заговорили и представители самого Альянса, отметив необходимость военной трансформации Запада и подготовку населения к "всесторонней войне" с Россией.

В НАТО предупредили об угрозе войны с РФ

На этой неделе в Брюсселе глава Военного комитета НАТО, голландский адмирал Роб Бауэр заявил, что НАТО нуждается в военной трансформации, а Запад должен подготовиться к "эпохе войн".

Бауэр отметил, что в прошлом страны НАТО жили в эпоху изобилия, когда все было предсказуемо, контролировано и сосредоточено на эффективности. Однако сейчас приближается совсем другая эпоха, когда все может произойти в любое время, включая начало войны.

"Они (политики – ред.) должны настроить свое мышление на эпоху, в которой все может произойти в любое время, эпоху, в которой мы должны ожидать неожиданного, эпоху, в которой нам нужно сосредоточиться на эффективности, чтобы быть полностью эффективными", – подчеркнул глава Военного комитета Альянса.

По его словам, вооруженные силы НАТО уже готовы к началу войны, но и граждане западных государств должны быть готовы к конфликту, потому что это потребует существенных изменений в их жизни.

Глава Военного комитета НАТО, голландский адмирал Роб Бауэр / Фото: Associated Press

"Мы должны осознать, что то, что мы живем в мире – это не факт. И поэтому мы (НАТО – ред.) готовимся к конфликту с Россией. Но дискуссии гораздо шире. Это также промышленная база, а также люди, которые должны понимать, что они играют определенную роль", – сказал Бауэр.

Он отметил, что Швеция поступила правильно, призвав свое население готовиться к войне в начале января.

"Отсюда начинается осознание того, что не все можно спланировать и не все получится без проблем в ближайшие 20 лет", – сказал голландский адмирал.

Россия глушит GPS-сигнал в регионе Балтийского моря

На фоне роста напряженности и регулярных угроз со стороны России в адрес одной или другой страны НАТО в регионе Балтийского моря начал периодически исчезать сигнал GPS. Приблизительно с начала января перебои фиксировались в Финляндии, Эстонии и Польше.

Так, 17 января GPS-сигнал отсутствовал на большой части польской территории и в районе Сувалкского коридора. По информации Cyberdefence24.pl, сбои совпадают с теоретическим диапазоном действия российских систем РЭБ, расположенных в Калининградской области.

Отметим, российские медиа сообщали, что с середины декабря 2023 года подразделения Балтийского флота РФ проводили тренировки с системой РЭБ "Борисоглебск-2" в Калининградской области.

Карта территории Польши, на которой пропал сигнал GPS 17 января

Официальной информации о причинах сбоев в работе GPS пока нет, но эксперты подозревают, что за этим может стоять Россия. Как проинформировал глава Службы военной разведки и безопасности Швеции Томас Нильссон, ранее подобные инциденты фиксировались в связи с российскими военными учениями. По его мнению, "это пример гибридных действий, направленных на создание неопределенности".

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Преподаватель военной стратегии Шведского университета обороны подполковник Йоаким Паасикиви считает, что сбои в работе GPS могли быть "своего рода тестом", прежде чем Россия использует их в "серой зоне" или гибридной войне.

"Это может быть началом неприятной эскалации", – предостерег подполковник.

Что касается реакции политиков на инциденты, то премьер Эстонии Кая Каллас предположила, что именно Россия стоит за волной сбоев в работе GPS-навигации. Правда, по словам политика, это, похоже, не было намеренно направлено на членов НАТО.

Какие у Путина планы на Европу

Диктатор хочет восстановить Российскую империю

Много заявлений об агрессивных и захватнических планах президента России Владимира Путина по поводу Европы прозвучали на этой неделе на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Так, президент Латвии Эдгарс Ринкевичс убежден, что хозяин Кремля хочет восстановить Российскую империю конца 19 века.

Ринкевичс также заявил, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко – союзник Путина – использует миграцию как гибридное оружие против Латвии и Польши. Также есть попытки использовать новые технологии, искусственный интеллект, кибервойну.

Как готовится Латвия

Президент Латвии сообщил, что его государство работает над усилением уровня боеспособности армии и увеличит расходы на нее до уровня 3% ВВП. Он также напомнил, что Канада возглавляет в Латвии боевую группу расширенного присутствия, которую планируется увеличить до уровня бригады. В нее входят солдаты стран-союзников. В частности, Польши.

"К сожалению, мы часто на шаг, а то и на два позади Путина, он найдет, как нас атаковать. Мы должны действовать наперед. И временами вижу, что иногда коллег из НАТО нужно убеждать, что мы будем видеть еще более неприятные вещи, чем увидели", – заметил Ринкевичс.

Латвийский лидер согласился с мнением, что "Украина является первой линией обороны" в Европе.

"Я могу согласиться с людьми, которые много говорили о том, что наша первая линия обороны – это Украина. Мы будем лучше благодарить украинцев, которые воюют, чем, возможно, им пришлось бы благодарить нас", – сказал президент.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс / Фото: Associated Press

Германия – за то, чтобы помешать Путину победить в Украине

Вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Габек во время выступления в Давосе призвал мировое сообщество не дать Путину одержать победу в войне против Украины.

"Мы как мировое сообщество нуждаемся в сотрудничестве: больше кооперации, больше доверия, восстановления многосторонних институтов. Худшим сценарием была бы раздробленность на отдельные государства и усиление границ, когда каждый преследует только собственные цели, варит собственный суп. Это порождает мнение, что можно утащить чужой картофель и морковь", – высказался Габек.

"Путин не должен добиться успеха в этом конфликте (в войне против Украины – ред.). Тогда в ближайшие несколько лет под угрозой окажутся все соседние страны", – предостерег вице-канцлер Германии.

Война между НАТО и Россией возможна через пять-восемь лет

Министр обороны Германии Борис Писториус озвучил оценки экспертов, которые считают, что вооруженное противостояние между НАТО и Россией возможно через пять-восемь лет. Министр сказал, что склонен доверять этим оценкам.

"Мы слышим угрозы из Кремля почти каждый день, в последнее время снова в адрес наших друзей в странах Балтии. Поэтому мы должны учитывать, что однажды Россия может напасть даже на страну НАТО", — сказал Писториус.

Он отметил, что своим заявлением хочет "разбудить общество" и призвать вооруженные силы Германии быть готовыми к такому сценарию.

Министр обороны Германии Борис Писториус / Фото: Associated Press

"Сдержать Путина после захвата Украины будет гораздо дороже"

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил в Давосе, что правительство его государства ищет пути расширения производства боеприпасов и военного оборудования, поскольку работает над новым пакетом помощи для Украины.

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"Мы думаем и сообщаем нашим союзникам, что стоимость сдерживания господина Путина после того, как он завоюет Украину, будет гораздо больше, чем стоимость обеспечения Украины для эффективной защиты от его акта агрессии", – отметил Сикорский.

Похожее по духу заявление сделал и президент Украины Владимир Зеленский. Он сказал, что затягивание Запада с помощью для Украины – это "страшный эксперимент", который может привести к большому кризису всей Европы. Без помощи от США и ЕС Украина будет слабее и "это будет возможность для России захватить нас". Зеленский также отметил, что в случае поражения Украины вспыхнет война НАТО с Россией, и Путин этого реально хочет.

Подготовка НАТО к войне с РФ – что с вооружением и войсками

На сегодняшний день практически все западные страны увеличили расходы на оборону, однако необходимо восстановить те мощности, которые были во времена Холодной войны. Такое заявление сделал главнокомандующий вооруженными силами Литвы Вальдемарас Рупшис.

"Мощности военного производства увеличиваются, но заказы они не покрывают. Достижения Украины также оказывают прямое влияние на нашу готовность, поэтому мы говорим, что промышленные мощности должны быть немедленно увеличены", — подчеркнул Рупшис.

Военные учения Североатлантического союза

Как сообщил главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи, на следующей неделе начнутся учения Альянса под названием Steadfast Defender ("Стойкий защитник") с участием 90 тыс. военнослужащих из всех стран блока, а также Швеции. Учения продлятся несколько месяцев в Германии, Польше и странах Балтии, в том числе на границе с Калининградской областью РФ. Завершатся учения в мае.

По легенде, противником НАТО на учениях будет выдуманное государство Occasus, похожее на Россию. Согласно сценарию, это государство нападет на одного из членов Альянса, чем спровоцирует Третью мировую войну.

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Во время учений планируется провести не менее 500 воздушных боевых операций.

"Это будет наглядная демонстрация трансатлантического единства и силы, а также решимости продолжать делать все необходимое для взаимной защиты наших общих ценностей и основанного на правилах международного порядка", — отметили в НАТО.

Ранее Великобритания анонсировала, что направит на учения 20 тысяч своих военных. Участие в маневрах примет также британская авианосная ударная группа из восьми кораблей и подводных лодок во главе с флагманом класса Queen Elizabeth, а также истребители F-35 Lightning и самолеты наблюдения Poseidon P8.

Британский военный корабль / Фото: Associated Press

Около 16 тыс. британских солдат вместе с танками, артиллерией и вертолетами будут базироваться в Восточной Европе с февраля по июнь 2024 года. Военно-морской флот Британии разместит более 2000 моряков в Северной Атлантике, Норвежском и Балтийском морях. Более 400 коммандос Королевской морской будут развернуты за Полярным кругом.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Впервые за 40 лет столь масштабно! НАТО проведет учения в Европе для сдерживания РФ

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