Россия годами следила за украинцами онлайн и может это делать сейчас: все подробности

Россияне имели доступ к камерам наблюдений в Украине. ФСБ годами следила онлайн за украинцами и может это делать дальше.

Как это возможно на втором году полномасштабной войны и что предпринять, чтобы уберечь себя от глаз врага, рассказал в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналист Артем Зябкин.

ФСБ следит за украинцами онлайн?

Тысячи камер видеонаблюдения по всей Украине годами транслировали картинку для ФСБ. И речь идет не только об уличных камерах, но и о висящих на сверхважных предприятиях, ключевых учреждениях и крупном украинском бизнесе. Перед началом полномасштабного вторжения проблему будто бы решили, но журналисты нашли пробел. Как рашисты могут узнать буквально все об украинцах и почему всем на это вроде бы все равно?

Скриншот/YouTube "Радио Свобода"

Это камера TRASSIR китайского производства с одноименным программным обеспечением. И все было бы в полном порядке, если бы оно не было уже русским. Серверы у камер, кстати, тоже находятся в Москве.

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Как выяснили журналисты проекта Схемы вместе со специалистами Лаборатории компьютерной криминалистики, весь объем видеоматериала, снимающих такие камеры, сразу попадают на московский сервер, где их хранят и могут просмотреть. Причем серверы принадлежат двум компаниям: Яндекс и ВК обе уже давно присели под Путина и курируются напрямую из ФСБ. К тому же им это разрешает российское законодательство.



“Законодательство России предполагает, что доступ ко всем ресурсам, хранящимся в России, возможен для спецслужб и правоохранительных органов даже без судебных решений. Все, что они делают, они делают в своих интересах и в интересах их авторитарной власти», — прокомментировал генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун.

В Украине тысячи "российских" камер

И каков масштаб проблемы? А он гигантский. В общем, камер с российским программным обеспечением в Украине десятки тысяч, при чем закупались все новые и новые вплоть до 22-го года включительно. Купить камеры марки TRASSIR можно и на самых популярных интернет-маркетплейсах. 27 февраля 22-го года во власти попытались решить проблему и сделали это. Заблокировав миллионы российских IP-адресов, видео с камер стало невозможно просматривать с них. Но есть одно "но" — если владелец камеры включит VPN, то снова увидит украинцев.



Опасность была признана и в самой компании. У TRASSIR есть "дочка" в Украине под названием "ТРАССИР ЕС". Расследователи смогли связаться с ее техническим специалистом, а тот все их опасения подтвердил.

Скриншот/YouTube "Радио Свобода"

– Сама камера, все, какие они есть и какие были, так прошивка в них заложена, что они связываются с одним IP-шником. Эти камеры можно было бы даже извиниться, чтобы этот IP-шник находился прямо в Украине. Но ведь это нереально, это, представьте, сотни тысяч камер просто связаны.

— Вы говорите, что видеопоток идет на сервер в России, а потом через какой-то другой сервер попадает в Украину на мой телефон?

– Да. Так и есть.

— Насколько вы думаете безопасно, если отправляете туда информацию?

– Опасно. Ну такая технология. Это весь мир так работает.

Журналисты узнали, что камеры TRASSIR годами стояли на Чернобыльской атомной электростанции. Выходит, что в первые дни вторжения, рашисты видели сверхважный инфраструктурный объект буквально насквозь. То же касается Администрации морских портов Украины в Одессе и Киеве, Харьковском, Херсонском и Никопольском городских советах, Морской поисково-спасательной службе в Одессе и несколько других учреждений.

"Отличилась" Полтава

Буквально тотальную слежку рашисты потенциально имеют в Полтаве. Там городской совет интегрировал российские TRASSIR в проект "Безопасный город". 317 камер по всему городу онлайн и в хорошем качестве могут транслировать жизнь полтавчан прямо в один из отделов ФСБ РФ. Причем в 17 году на сайте Prozorro организаторов предупреждали об опасности сотрудничества с россиянами.

Журналисты не могли не спросить у представителей общества, не возникало ли у них вопросов к российскому программному обеспечению.

В городской власти "переводят" стрелки

Там об опасности ничего не слышали, а всю техническую ответственность перебросили на одну из охранных компаний, которая и обслуживала камеры. А там вообще наврали, что не сотрудничают ни с какими рашистами. Вот такой порочный круг безответственности.

Реакция от представителей бизнеса

Имеют такие камеры и представители крупного бизнеса в Украине, впрочем, по словам многих из них, камеры никогда не подключали к внешней сети, так что рашисты не имели доступ к видеоданным. Что ж, поверим на слово.

Что делать?

Итак, какие выводы? Опасность очень велика. Государство якобы решило эту проблему, однако не самым эффективным способом и не проинформировало широкую общественность об угрозе российских камер. Журналисты также предполагают, что впоследствии российский TRASSIR может снова полноценно зайти на украинский рынок, возобновить работу на рашистов под прикрытием иностранной компании.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ЭТО ПРОСТО ШОК! Россия годами следила за украинцами ОНЛАЙН! И может делать это СЕЙЧАС!

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