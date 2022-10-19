Россия — государство-спонсор терроризма или государство-террорист: историческую резолюцию готовятся одобрить в Европарламенте

Решение прежде символическое, потому что ЕС и так приложил усилия, чтобы РФ стала наиболее подсанкционным государством мира.

Историческую резолюцию готовятся одобрить в Европарламенте, в Брюсселе спорят только о терминах, сообщает корреспондент "Радио Свобода" Зоряна Степаненко специально для ТСН.

Почти вся повестка дня Европарламента так или иначе связана с Украиной. Но этих дебатов в графике не было, изменения инициировала одна из самых маленьких фракций, и их внесли. Так и возник накануне поздно вечером в сессионном зале Страсбурга вопрос: Россия – государство-спонсор терроризма, как заявлено в теме дебатов, или все же – государство-террорист, ведь не платит посторонним организациям за бомбардировки мирных городов Украины. Вокруг этого и шла дискуссия между евродепутатами. Никто не оправдывал Россию, не предлагал говорить с ней, а предлагали создать в Евросоюзе законодательную базу с терминами, которые подходят, по мнению евродепутатов, Российской Федерации.

"Россия не спонсор терроризма, а государство-террорист! А стоящий перед нами вызов заключается в одобрении законодательства, которое есть в Соединенных Штатах и которое позволит жертвам этого терроризма требовать компенсации из активов российской госсобственности. И это должно быть целью нашей деятельности и наших заявлений, которые будем делать в течение нескольких дней", — говорит Радослав Сикорский.

Отсутствие у Евросоюза законодательной базы, чтобы определить третью страну спонсором терроризма, подтвердила и еврокомиссар по внутренним делам ЕС. Выступая перед парламентом, напомнила о российских ударах по украинским больницам, школам, приютам. Ужасные зверства, сказала, должны остановиться, причастные к ним ответить. А связь между происходящим на поле боя и в тылу за сотни, тысячи километров в Еврокомиссии видят.

"Чем больше российская армия терпит поражение на поле боя, тем больше она бьет по гражданским объектам, пытаясь напугать украинское общество и ослабить его решимость. Война и агрессия России против Украины грубо нарушают международное право и международное гуманитарное право и наносят массовые потери и ранения гражданских лиц", – уверяет еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоганссон.

Признавать или нет Россию государством-спонсором терроризма Европарламент путем голосования определится в конце ноября. Решение прежде символическое, потому что ЕС и так приложил усилия, чтобы РФ стала наиболее подсанкционным государством мира. Но нужно, убеждены участвовавшие в дебатах евродепутаты, чтобы изоляция страны-агрессора углублялась. В Москве намерения Европарламента пока не комментировались.

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