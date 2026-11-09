Россия готова к массированному удару по Украине: Жданов назвал вероятные цели и дату

Олег Жданов / © ТСН

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В преддверии нового раунда мирных переговоров, который состоится 10–11 ноября, Россия может усилить ракетные атаки по Украине. По данным украинской разведки, в районах пусковых позиций РФ могли накопить до 40 баллистических ракет разных типов.

Чего ждать от предстоящих переговоров, когда Россия может нанести следующий массированный удар, какие объекты будут оставаться главными целями врага и как российская армия изменила тактику атак — в комментарии ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

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Мирные переговоры: когда Россия может наносить массированный удар по Украине

По словам Олега Жданова, серьезных результатов от нового раунда переговоров ждать не стоит. По его мнению, стороны могут обсуждать гуманитарные вопросы и обмен пленными, однако ключевая проблема — территориальная — остается нерешенной.

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Никто не надеется на эти переговоры серьезно. Ну, кроме, может быть, самой Российской Федерации и Дональда Трампа. Он все мечтает, что он кончит эту войну одним росчерком пера, думая, что это так легко. Потому особо ждать от этого, я думаю, вообще не стоит. Там могут быть выяснены гуманитарные вопросы, вопросы обмена пленными, вопросы, но не боевые действия», — говорит военный эксперт.

Он пояснил, что главным препятствием для достижения договоренностей остаются территориальные вопросы, по которым Украина и Россия имеют принципиально разные позиции.

«Главный вопрос этих переговоров — это территориальные. Они не решены. У нас и русской Федерации диаметрально противоположные позиции. Так что чего-то там ждать не стоит», — сказал Жданов.

В то же время эксперт обратил внимание на изменение риторики российского диктатора Владимира Путина. По его словам, готовность лично участвовать в переговорном процессе отличается от позиции, которую Кремль демонстрировал ранее.

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«Единственное положительное — здесь нужно отметить то, что уже Путин лично готов к переговорному процессу. Это говорит о том, что он меняет свою позицию. Еще, допустим, пол года назад он отвергал вообще (переговоры — ред.), говорил, что только Украина должна приехать в Москву и там подписать полную капитуляцию. Теперь он уже говорит о переговорах. Это положительное смещение. Я думаю, что весной он уже может сам инициировать организацию переговоров», — предположил военный эксперт.

Что касается ракетной угрозы, то Жданов предупредил о возможности массированной атаки в ближайшую ночь — накануне переговоров.

«Следующая ночь может быть для нас, скажем так, напряженной. Почему? Потому что, по данным нашей разведки, где-то до 40 баллистических ракет разных типов могут быть накоплены в районах пуска ракет в Российской Федерации. Так что нам нужно быть внимательными», — подчеркнул он.

В то же время эксперт обратил внимание, что в этот раз Россия вряд ли будет привлекать стратегическую авиацию. По его словам, за последние несколько суток ее активности не наблюдалось.

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«Единственное, что в этот раз, я думаю, вряд ли будет задействована стратегическая авиация. Она не двигалась последние несколько суток, сегодня тоже нет активности. А мы знаем, что сложнее всего у россиян — это подготовить и снарядить именно стратегическую авиацию. Ее нужно гонять с Дальнего Востока в „Энгельс“ и потом обратно, а затем перегонять на аэродромы в европейской части России. Так что мы не видим активности, вряд ли она будет применена. А вот баллистика — да, к сожалению», — объяснил Жданов.

Россия изменила тактику ракетных атак: что известно

Отдельно военный эксперт обратил внимание на особенность последнего комбинированного удара. По его словам, российская армия начала использовать тактику повторного нанесения ударов баллистическими ракетами в течение одной ночи.

Речь идет о перезарядке ракет непосредственно в районах стартовых позиций. После первого группового пуска российские военные перемещаются на небольшое расстояние, перезаряжают установки и через несколько часов снова атакуют.

«Из особенностей последнего комбинированного удара: баллистическими ракетами россияне применили такой способ, как перезаряжание в районе стартовых позиций. Они нанесли групповой удар, затем уехали, зарядились там же, неподалеку, и через несколько часов мы получили фактически повтор этого ракетного удара баллистическими ракетами. Это изменение тактики. То есть они не ограничиваются одним ударом за одну ночь, как это было раньше», — рассказал Жданов.

Он также прокомментировал возможность российских атак непосредственно во время переговоров. По мнению эксперта, однозначно спрогнозировать поведение РФ сложно.

С одной стороны, Россия может продолжить использовать ракетно-дроновые удары как инструмент давления на украинскую делегацию. С другой стороны, во время переговоров будут присутствовать представители европейских стран, в частности Франции, и Москве придется отвечать на их вопросы в случае новой масштабной атаки.

«Во время переговоров они вряд ли не будут наносить удар, хотя мы не знаем, как Мединский оценивает эффективность этого запугивания нашей делегации посредством нанесения такого массового или комбинированного ракетно-дронового удара. Это очень тяжело. С одной стороны. С другой стороны, там будут представители Европы, и если они отважатся нанести ракетно-дроновый удар, то им придется отвечать на вопросы представителей европейских стран. Ну, по крайней мере, Франция там будет присутствовать, судя по заявлениям министра иностранных дел Франции. А это будет не в пользу Российской Федерации», — отметил военный эксперт.

В то же время, он отметил, что логические соображения не всегда помогают предусмотреть действия российского руководства.

«Мы с вами размышляем с точки зрения логики и здравого смысла, но они же могут думать совсем по-другому», — сказал Жданов.

Какие цели Россия будет выбирать для последующих ударов

По словам военного эксперта, главными целями российской армии будут и дальше оставаться объекты украинской энергетической инфраструктуры. Россия будет пытаться лишить электроснабжения как можно большей части страны, прежде всего центральные и восточные регионы.

Жданов говорит, что враг уже нанес значительный ущерб украинской энергетике и пытается использовать ее уязвимые места.

«Да, они постараются погасить всю Украину. Ну, по крайней мере, ее большую часть, центральную и восточную часть нашей страны. Я думаю, что цели не изменятся. Тем более что они уже нанесли довольно большой вред. Для нас это не катастрофа, но очень больно, очень много разрушений у нас в сфере энергетики», — объяснил эксперт.

Он обратил внимание на проблему не только производства электроэнергии, но и возможность доставить ее потребителям. По его словам, даже при достаточных объемах генерации повреждений подстанций и линий электропередач усложняют использование производимого электричества.

«С одной стороны, читаешь отчет — и мы производим очень много электроэнергии, а мы не можем ее использовать, потому что нет ни понижающих подстанций, ни линий электропередач. В этом смысле они понимают, что обнаружили слабое место в нашей энергетической экономике, потому что без света нет воды, без воды нет канализации и так далее. И это усложняет, делает невозможным проживание гражданского населения, особенно в крупных городских застройках или крупных городских агломерациях, в жилых агломерациях», — рассказал Жданов.

По его мнению, Россия не откажется от попыток масштабного обесточивания Украины и будет продолжать избивать по энергетическим объектам при каждой возможности.

В то же время есть факторы, которые не позволяют российской армии наносить такие удары каждый день. В частности, подготовка к массированной атаке требует времени, а количества ракет не всегда достаточно для полного уничтожения объектов, которые невозможно было бы восстановить.

«Единственное, что нас спасает реально, это то, что они не могут себе позволить бить, допустим, каждый день или через день, через три на четыре. Нет, видите ли, им до двух недель нужно на подготовку для нанесения таких ударов. Это первое. И второе — количество выпускаемых ими ракет не обеспечивает такого полноценного поражения, чтобы (объекты — ред.) не подлежали восстановлению. А мы за этот период стараемся что-то восстановить, что-то построить и все такое. Таким образом, у нас есть хоть какая-то возможность передавать электричество — не на постоянной основе, с большими перерывами, но все же подавать. И за счет этого электричества у нас люди выживают», — отметил военный эксперт.

Улучшится ли ситуация с электроснабжением в Украине

В то же время надеяться на скорейшее улучшение ситуации с электроснабжением, по мнению Жданова, не стоит. Он считает, что Украине нужны средства, которые позволили бы наносить России ответные удары, в частности баллистические ракеты.

«Нет, не стоит надеяться, что станет лучше. Здесь, смотрите, как говорится, клин клином выбивают. Если бы у нас были средства, чтобы мы могли в ответ нанести удары. А, к сожалению, у нас снова банальный вопрос: где наша баллистика? Сколько лет мы ее уже ждем? Уже больше трех лет. Говорят, что обещано три года ждем, мы уже больше ждем. Но его нет. И нам нечем так массово ответить», — заявил эксперт.

Он также обратил внимание, что украинские удары по российской нефтеперерабатывающей отрасли происходят с перерывами.

«И даже по нефтеперерабатывающей отрасли РФ мы опять-таки по каким-то причинам бьем с перерывами. Позавчера не было ударов. Хорошо, что хоть сегодня ночью хоть нанесли удар. Ну плюс вы же не забывайте, что дроны все же со 100-килограммовой боевой частью — это не баллистика с полтонной взрывчатки», — говорит Олег Жданов.

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