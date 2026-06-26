Россия готова к мощному удару по Украине: Жданов назвал дату

Олег Жданов / © ТСН

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Россия в последние дни несколько снизила интенсивность комбинированных атак по Украине. Хотя российские войска продолжают наносить удары ракетами и беспилотниками по отдельным регионам, масштабных ночных обстрелов, которые ранее происходили регулярно, сейчас не наблюдается. В то же время это не означает, что угроза миновала.

Военный эксперт Олег Жданов в комментарии для ТСН.ua объяснил, почему РФ временно сократила интенсивность ударов, готовится ли к новой массированной атаке и когда она может произойти.

Россия уже готова к массированному удару

По словам Жданова, нынешнее затишье не связано с нехваткой вооружения. Напротив, по его словам, Россия уже накопила достаточно средств для проведения масштабной комбинированной атаки.

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«Учитывая, что у них уже достаточно большая пауза была, большой перерыв, я думаю, что они готовы к массированному ракетному удару», — считает эксперт.

Он обратил внимание, что в течение последней недели россияне неоднократно поднимали в воздух истребители МиГ-31. По его словам, часть вылетов сопровождалась боевыми пусками, а часть была тренировочной.

Кроме того, стратегические бомбардировщики Ту-95 совершали полеты с отработкой пусковых маневров.

«95-е вроде бы выполняли тренировочные полеты, но они совершали пусковой маневр и, видимо, тренировали экипажи. И возвращались на аэродром», — говорит Олег Жданов.

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Почему Россия пока не атакует

По мнению военного эксперта, главной причиной отсутствия масштабных ударов являются не военные, а политические факторы.

«Я думаю, что здесь больше играет роль политическая составляющая. Не военная, а политическая. Они готовы, и партия войны во главе с тем же Лавровым или Патрушевым готова была бы нанести массированный удар», — пояснил он.

В то же время, по словам Олега Жданова, внутри российского руководства усиливаются позиции тех, кто выступает за снижение интенсивности боевых действий из-за проблем в экономике.

«Сейчас поступает информация, что в Кремле есть сторонники того, чтобы снизить боевой накал и остановить военные действия, потому что рушится экономика», — сказал эксперт.

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Он также обратил внимание, что в последнее время Владимир Путин все чаще говорит о возможности переговоров.

«Если еще месяц назад он говорил, что мы добьемся военным путем всего, чего хотим, то сегодня он говорит, что готов начать переговоры, но со стамбульских договоренностей», — говорит Олег Жданов.

Путину пытаются донести реальную ситуацию

Эксперт также считает, что министр обороны РФ Андрей Белоусов не принадлежит к сторонникам максимально жесткого ведения войны.

По словам Олега Жданова, в российском Минобороны сформировался отдельный канал получения информации о ситуации на фронте, позволяющий Белоусову получать доклады напрямую от части генералов, обходя начальника Генштаба Валерия Герасимова.

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«Таким образом тот же Белоусов пытается донести до Путина реальное положение дел и что проблема в экономике России, что экономика рушится. И нужно срочно решать вопрос остановки», — объяснил он.

Однако окончательное решение, по словам военного эксперта, будет зависеть от того, какая группа влияния перевесит в Кремле.

«Если "партия войны" будет побеждать в плане донесения информации до Путина, тогда можем ожидать массированный ракетно-дроновый удар. На мой взгляд, они готовы в любой момент его нанести», — подчеркнул Жданов.

Он добавил, что нынешние единичные атаки больше напоминают «беспокоящее огневое влияние», а не попытку нанести максимальный ущерб.

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Сколько ракет накопила Россия

Комментируя запасы вооружения, Жданов сослался на данные украинской разведки.

«Последние цифры, которые они обнародовали — это до тысячи ракет разных типов», — сказал он.

По словам эксперта, только ракет «Искандер» Россия производит около 40–50 единиц ежемесячно, а тратит значительно меньше.

В то же время самой большой проблемой для РФ остаются крылатые ракеты «Калибр».

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«Мы подорвали арсенал Балтийского флота. Эти 60 тысяч тонн боеприпасов, которые вылетели в воздух в результате работы наших добрых дронов — там были "Калибры". И сейчас у них неприкосновенный запас этих ракет», — объяснил Олег Жданов.

По его словам, сейчас российское командование вынуждено выбирать между пополнением стратегического резерва и поставкой ракет флотам для нанесения ударов по Украине.

В то же время в отношении других типов ракет, как отметил эксперт, дефицита у России нет.

«Я думаю, что, по крайней мере, не менее 50–90 единиц каждого вида ракет у них есть. А некоторых и больше», — сказал он.

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Жданов также убежден, что у России нет проблем с производством ударных беспилотников. По его словам, заводы в Елабуге, Ижевске и Туле продолжают работать, а Беларусь обеспечивает производство отдельных компонентов.

«Как они производили до 200 штук в сутки, так они и производят», — отметил эксперт.

Учитывая ежедневные запуски дронов, Россия, по его оценке, все равно может накапливать примерно от 50 до 100 беспилотников в сутки.

«Там достаточно количества в накоплении», — подчеркнул Жданов.

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Единственным возможным ограничением он назвал обеспечение высокооктановым горючим, которое используется для запуска дронов типа «Шахед». Однако, по его мнению, этот фактор вряд ли станет определяющим при подготовке масштабной атаки.

Когда может произойти массированный удар

Жданов не называет конкретной даты, однако отмечает: военных препятствий для проведения большой атаки сейчас нет. РФ может ударить, например, хоть в эти выходные.

По его мнению, если в Кремле перевесит так называемая «партия войны», Россия может нанести массированный ракетно-дроновый удар фактически в любой момент. Именно политические решения, а не недостаток вооружения, определяют, когда это произойдет.

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