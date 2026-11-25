Жданов назвал вероятное время новой атаки РФ

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Россия готовит очередную массированную атаку по Украине. Враг накапливает баллистические ракеты, а стратегическая авиация активизировалась и начала движение в направлении аэродрома Энгельс.

Когда Россия может нанести удар, какие цели и сколько ракет накоплено, об этом военный эксперт Олег Жданов рассказал в комментарии ТСН.ua.

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Россия готовит баллистические ракеты и активизировала стратегическую авиацию

По словам Жданова, Россия недавно пропустила полнолуние, хотя ранее противник нередко использовал такие даты для нанесения ударов. Вероятно, на решение отложить атаку могли повлиять погодные условия или техническая необходимость дополнительной подготовки.

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В то же время, отмечает эксперт, российская армия готовится к обстрелу по привычной схеме. В частности, противник накапливает несколько десятков баллистических ракет.

«Они готовятся на сегодняшний день, как обычно, ничего особенного мы здесь не видим. Они готовят несколько десятков баллистических ракет. Имеются в виду такие, как „Оникс“, „Циркон“ или ракеты „Искандер“», — пояснил военный эксперт.

Он отметил, что готовность российских комплексов С-400 к нанесению ударов фактически постоянна. Кроме того, у противника остается значительное количество ракет в этих системах. Для применения вооружения россиянам нужно только подвести ракеты и зарядить пусковые установки.

Жданов обратил внимание на активность стратегической авиации РФ. По его словам, российские самолеты начали движение в направлении аэродрома Энгельс, где обычно снаряжают стратегические бомбардировщики крылатыми ракетами воздушного базирования.

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О подготовке нового обстрела свидетельствует и накопление ракет в районах возможных пусков и их снаряжение на стратегическую авиацию. Эту активность, как пояснил эксперт, наблюдает украинская сторона, а также сообщают международные партнеры, предоставляющие Украине разведывательные данные.

Когда Россия может нанести новый массированный удар

Жданов считает, что в ближайшую ночь Россия уже может применить баллистические ракеты и беспилотники. Для полноценной атаки с привлечением стратегической авиации противнику может понадобиться больше времени.

Эксперт пояснил, что самая большая активность российской стратегической авиации началась накануне. Украинские военные уже сообщали о соответствующей активности на боевых частотах авиации РФ.

«Балистика может быть и сегодня ночью. Если они не будут применять стратегическую авиацию, а ударят только баллистическими ракетами и дронами, несколько сотен дронов, две-три, и, допустим, как обычно 20-25 баллистических ракет. Это может быть и сегодня», — предупредил Жданов.

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Если россияне решат привлечь стратегические бомбардировщики, подготовка может затянуться до конца недели.

По словам эксперта, сначала самолеты нужно перегнать на аэродром «Энгельс», после чего снарядить крылатыми ракетами. Далее российская авиация обычно возвращается на аэродром «Украинка», поскольку противник опасается покидать стратегические самолеты в европейской части Российской Федерации.

Жданов также обратил внимание, что Украина уже продемонстрировала способность доставать российские военные аэродромы.

«До „Саваслейки“ мы достали, так почему мы не можем добраться до других аэродромов? А в Украинку мы пока, к сожалению, не достаем», — отметил военный эксперт.

Почему Госдеп США предупредил о возможных ударах по всей Украине

Жданов прокомментировал предупреждение Государственного департамента США о том, что Россия может наносить удары по Украине в любом регионе и без предупреждения.

По мнению эксперта, такое сообщение частично может являться элементом политического давления на Украину. Он пояснил, что готовность России к ракетным ударам, особенно баллистике, фактически сохраняется постоянно. В то же время многое зависит от количества ракет, находящихся в районах стартовых позиций.

Жданов рассказал, что после массированного обстрела, когда у россиян остается около 10–15 ракет, американская разведка отслеживает перемещение новых боеприпасов. Когда начинается их накопление и количество достигает 20 и больше, США могут сообщать Украине об угрозе.

«Сейчас я думаю, что это элемент давления в том смысле, что будьте готовы всегда. Они могут ударить в любой момент», — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что важно различать всеобщую готовность России к обстрелу и непосредственное начало подготовки к конкретной атаке. В частности, разведка отслеживает перемещение пусковых установок в оперативных районах, где россияне хранят ракеты, а также движение транспортно-заряжающих машин, которые могут подвозить боеприпасы.

Военный эксперт также увязал американские предупреждения с политической ситуацией и давлением на Украину накануне 1 января.

По его словам, сейчас Соединенные Штаты пытаются добиться от Украины прекращения огня, тогда как на Россию, по его мнению, аналогичное давление не оказывают.

Жданов предположил, что Дональд Трамп может рассматривать достижение прекращения огня как один из способов оградить себя и свою семью от возможных расследований Конгресса США.

«Путина он принуждать не может и не будет. А нас любым способом, чтобы мы согласились на прекращение огня, на любых условиях. Ему все равно», — заявил эксперт.

Он объяснил свое мнение тем, что в случае достижения прекращения огня Трамп сможет использовать это в качестве аргумента в ответ на возможную критику со стороны американских законодателей. В частности, если его будут спрашивать, почему он называл Владимира Путина другом или почему США покупали российский дизель, что, по словам Жданова, помогало российской экономике, американский президент сможет ссылаться на якобы достигнутый мир.

И таким образом будет уклоняться от ответственности перед Конгрессом Соединенных Штатов. Поэтому нам этот месяц нужно как-то пережить», — сказал Жданов.

В то же время эксперт обратил внимание, что на последнем совещании в Белом доме не было принято решение об ограничении передачи Украине разведывательных данных. Однако, по его словам, американская сторона меняет формат этой информации, из-за чего она становится гораздо менее полезной для Украины.

«Но они меняют формат этих разведданных, и они становятся, в принципе, бессмысленными», — говорит Жданов.

Ранее мы писали, почему восточный фланг НАТО не помогает Украине сбивать российские ракеты и дроны.

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