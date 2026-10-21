Россия готова к следующему массированному удару: Жданов предупредил и назвал дату

Олег Жданов / © ТСН

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В ночь на 19 октября Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине. Под вражеским огнем оказались Киев, Днепр, Ровенская и Львовская области. Военный эксперт Олег Жданов объяснил, когда российская армия может повторить атаку и чего ждать от последующих обстрелов.

По словам эксперта в комментарии ТСН.ua, Россия может повторять комбинированные атаки по Украине с интервалом в трое-четыре суток. В то же время, более привычным для российской армии темпом может быть один такой удар в неделю.

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«Я думаю, что такие удары они могут наносить где-то с интервалом трех-четырех суток. Это самый маленький. А так, в общем, раз в неделю. Для них это будет такой подъемный темп, чтобы нас обстреливать», — пояснил он.

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По словам Жданова, такой прогноз основывается на наблюдениях за российскими атаками на протяжении последних нескольких недель. За это время между комбинированными ударами РФ проходило примерно от четырех до семи суток.

Эксперт подчеркнул, что речь идет именно о комбинированных атаках, в ходе которых российская армия одновременно применяет ударные беспилотники и ракеты.

«Кстати, это даже не массированные удары, это комбинированные удары, когда совмещаются „Шахеды“ и ракеты», — отметил Жданов.

Следовательно, следующая комбинированная атака может произойти уже через несколько дней. Однако конкретную дату обстрела спрогнозировать сложно, поскольку она зависит от готовности российских войск, наличия вооружения и возможности организовать очередной удар.

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Почему Россия продолжает бить по энергетике

Основной целью российских обстрелов остается украинская энергетическая инфраструктура. Жданов пояснил, что российское руководство стремится нанести ему как можно больший вред, чтобы повлиять на жизнь гражданского населения и заставить Украину согласиться на прекращение огня на условиях Москвы.

По словам эксперта, Кремль не обязательно привязывает атаки к конкретным датам. Российские военные, прежде всего, оценивают собственные возможности и определяют, когда смогут нанести очередной удар.

«Они не рассчитывают сейчас дать. Они рассчитывают сейчас свои возможности, когда и какой удар они могут нанести. Насколько известно — есть истоки информации из Кремля — Путин требует от Генштаба как можно скорее нанести максимальное поражение нашей энергетике. Вот сегодня о чем говорят в Кремле», — рассказал Жданов.

В то же время, по его словам, информация разведки свидетельствует о том, что возможности российской армии уже не позволяют ей нанести удары, которые бы охватили всю Украину.

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«Но по информации разведки мы знаем, что таких возможностей особенно у российских войск уже нет. Как по пусковым установкам, так и по ракетам для того, чтобы накрыть всю Украину», — отметил военный эксперт.

Несмотря на это, Россия будет пытаться поражать энергетические объекты. Жданов объяснил, что в Кремле рассматривают энергетику как основу жизнедеятельности населения, поэтому удары по ней преследуют не только военную, но и психологическую цель.

«Они поняли, что это основа основ жизнедеятельности населения. И Путин хочет сломить общественное мнение. Надо быть готовым. Основная цель будет — нарушение энергетики нашей, уничтожение российскими войсками», — подчеркнул он.

В то же время, эксперт отметил, что возможности России не безграничны, а количество будущих ударов будет зависеть от запасов ракет и способности военных организовывать новые атаки.

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