Россия готовилась заранее: эксперт назвал главную угрозу ближайших часов

После утренней ракетно-дроновой атаки 31 декабря, которая не классифицируется как масштабная, российская армия может нанести в ближайшее время повторный удар — об этом в комментарии для ТСН.ua выразил свое мнение бывший спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев.

"Российские z-паблики сообщили, что российская армия атаковала заводы, задействованные в сети оборонно-промышленного комплекса нашей страны. Заявляется также о повреждении котельных и многоэтажек. То есть ракетный террор продолжается", — говорит Селезнев.

И добавляет: "Конечно, во время утренней атаки враг потратил небольшое количество своих ресурсов. Поэтому, соответственно, ракеты у него остались. Также мы видим, что российская армия комбинирует удары — летит баллистика, крылатые ракеты. Это делается для того, чтобы придавливать нашу систему ПВО. Какую цель оккупанты пытались поразить в Киеве — об этом не сообщается. Как правило, такое происходит, если враг пытается ударить по нашим военным объектам. Очевидно то, что нам надо быть начеку".

Аналитик напоминает, что год назад буквально за несколько минут до нового года началась масштабная воздушная тревога, ночью раздавались взрывы.

"В ночь на 2 января враг совершил масштабную ракетно-дроновую атаку. Скорее всего, российская армия вновь будет использовать этот фактор давления в период новогодних праздников. Ресурс для этого есть — 1400 ракет", — напоминает Селезнев.

Был ответ?

На этот вопрос бывший спикер Генштаба ВСУ отвечает следующее: "Стоит ли рассматривать нынешнюю ракетную атаку как ответ на удары этой ночью по Курской области и Крыму? Не думаю. Обычно такое готовится заранее — заранее готовятся самолеты, загружаются ракеты, выезжают на позиции наземные ракетные комплексы. Я уверен в том, что никакой связи между украинскими ракетно-дроновыми атаками и российскими нет. Единственное и принципиальное отличие — мы воюем с российскими военными. Разрушаем их базы, склады, командные пункты, наносим удары по местам дислокации живой силы. Враг как правило убивает мирное население нашей страны".

Резюмируя, Селезнев говорит, что вероятность следующего удара есть и она высока.

"Повторная ракета атака может произойти в любой момент. Враг использовал лишь 8 своих стратегических бомбардировщиков, определенный запас ресурсов он имеет ", — уточняет эксперт.

Ракетный удар по Киевщине сегодня: первые кадры с ужасными последствиями

Ранее сообщалось о том, что известно о последствиях утреннего обстрела.

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