Россия готовит 300 тысяч военных для наступления: Жданов шокировал планами Путина

Олег Жданов / © ТСН

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Российская армия планирует наступление на Украину в конце мая — начале июня 2025 года. Противник к этому времени способен набрать 300 тысяч личного состава.

Об этом в комментарии сайту ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

В то же время, по его слова, вооружить эту армию — вряд ли.

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«Да, в личном составе они могут набрать 300 тысяч, как они запланировали: 160 призыва, 150 резервистов, которые сейчас учатся на полигоне. Еще снять бронирование со студентов и 100-200 тысяч мобилизовать. Так что они до конца года могут поставить в строй 300–350 тысяч личного состава. Это вполне возможно. А вот вооружить эту армию, кроме экипировки и стрелкового оружия или легкого вооружения… Танков нет. Они сегодня формируют мотострелковые дивизии, в которых нет танковых полков. Есть отдельные танковые батальоны. То есть, здесь огромный вопрос», — говорит Олег Жданов.

Кроме того, сегодня сильно «проседает» российская артиллерия, считает эксперт. Силы обороны Украины с лета прошлого года изменили подход к ее уничтожению.

«Мы ставим такие рекорды по ее уничтожению. Сегодня наши дроны пытаются поражать сугубо ствол артиллерийских систем. А дело в том, что он не ремонтируется только под замену. А заменять становится все сложнее и сложнее. Они мало выпускают, а запасы заканчиваются», — рассказал Олег Жданов.

В апреле, по мнению эксперта, российская армия попытается активизироваться на Лиманском направлении. В Торецке враг пока не может продавить украинскую оборону.

«Там у нас плохие дела, но мы держимся. Они сейчас немного имели успех на Лимане. У них такая методика, где продвижение, там они наращивают усилия. Лиман — это северные ворота в Славянск, Краматорск. И они будут пытаться что-нибудь получить до 9 мая. Путину надо что-то с трибуны на Красной площади сказать. Как-то поднять моральный дух для того, чтобы потом в мае-июне начать летнюю компанию уже масштабнее, уже на нескольких, допустим, оперативных направлениях для захвата наших территорий», — говорит Олег Жданов.

По его словам, ситуация на фронте во второй половине 2025 года будет зависеть от наших партнеров. Если Украина будет поставлять достаточное количество кассетных боеприпасов, то мы сможем нивелировать преимущество России в личном составе.

«Сегодня у россиян бронетехники не так много, мы в принципе с ней можем справиться. А вот с личным составом у нас проблемы, нас гораздо меньше, но железо всегда побеждало мясо. И если будет кассетка в ракетах, в корректированных бомбах, в артиллерийских снарядах, плюс дроны осколочного действия, то мы можем это преимущество компенсировать», — считает Олег Жданов.

Ранее мы писали о том, что Россия утверждает, что Украина «нарушает энергетическое перемирие». Читайте комментарий Генштаба.