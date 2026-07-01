Россия готовит "большой" массированный ракетный удар по Украине: Жданов предупредил об опасности

Олег Жданов / © ТСН

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Мониторинговые каналы предупреждают о возможном массированном комбинированном ударе России по Украине в ночь на 2 июля. Речь идет о том, что, учитывая значительное время подготовки, он может оказаться больше предыдущих. По их информации, враг может применить к 60 крылатым ракетам Х-101, к 48 баллистическим ракетам, к 10 ракетам «Циркон», а также увеличенное количество ударных беспилотников — ориентировочно до 800.

Какими могут быть цели российской атаки, может ли враг снова бить по энергетической инфраструктуре, сколько средств воздушного нападения способна применить РФ и хватает ли Украине ракет для противовоздушной обороны — об этом в комментарии ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Какие признаки свидетельствуют о подготовке России к удару

По словам Олега Жданова, одним из главных сигналов подготовки к возможной массированной атаке является передислокация стратегической авиации РФ.

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«Главным признаком подготовки является перемещение стратегических бомбардировщиков на основные базовые аэродромы. Это „Саваслейка“ и „Энгельс“. Особенно „Энгельс”. И сегодня, вчера вечером, шесть Ту-95 были перемещены из „Украинки“ — два и еще с одного аэродрома были перемещены сюда на базу „Энгельс“. На Энгельсе расположена основная ракетная база и там их снаряжают, заправляют и готовят», — пояснил эксперт.

Еще одним немаловажным фактором Жданов называет активность российской военной авиации на боевых частотах.

«Второй признак подготовки к ракетному удару — это активность российской авиации на боевых частотах. Мы знаем на каких частотах они работают, прослушиваем эфир, и если активность появляется, значит они готовятся к боевому вылету. Будет ли он боевой или тренировочный, здесь никто не может угадать. Только в воздухе, когда они выполняют пусковой маневр, то либо летят ракеты, либо не летят», — отметил Олег Жданов.

Он подтвердил, что информация о перемещении стратегической авиации соответствует действительности.

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Что касается ударных беспилотников, эксперт считает, что Россия могла накопить значительный запас.

«Обратите внимание, что мы уже говорим, что они там около 200 производят в сутки. Так вот количество применяемых за ночь этих беспилотников падало до отметок 90. То есть, 100-110, иногда 50, если 150 они применяли, они могли откладывать. Так что действительно где-то примерно, я соглашаюсь с цифрой, которая есть в открытом доступе, что около 800-1000 „Шахедов“ у них сейчас готово к применению по территории нашей страны», — сказал он.

Способна ли Россия одновременно выпустить десятки баллистических ракет

Комментируя сообщение о возможном залпе из почти полусотни баллистических ракет, Жданов отметил, что теоретически это возможно, однако на практике реализовать такой сценарий сложно.

«Теоретически да, но для этого нужно взыскать на пусковые площадки все имеющиеся пусковые установки. Я не думаю, что они технически это могут сделать сегодня», — пояснил ТСН.ua эксперт.

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В то же время он не исключает, что кафиры могут запускать ракеты волнами.

«48 ракет — это 24 пусковых, по две ракеты на пусковую. 24 пусковых — это две полноценные бригады. Так что в принципе были сообщения об увеличении количества пусковых установок в Брянской и Курской областях. Думаю, что около двух десятков точно они могут запустить. Тем более что они, мы знаем по предварительным обстрелам, шли на перезарядку. То есть интервал между пусками был где-то до нескольких часов. А этого достаточно, чтобы пусковая снова зарядилась ракетами. Так что если будет растянут по времени налет, то действительно так может быть и 20 и 30 ракет, в том числе и баллистических. К сожалению, они их производят около 40-50 штук в месяц», — отметил Олег Жданов.

Будет ли Россия избивать по Киеву и энергетике

По мнению эксперта, если главной целью станет Киев, то это в первую очередь будет носить психологический и политический характер.

«Да, по всей вероятности. Почему Киев и область? Потому что столица и они будут пытаться влиять на общественное мнение и убеждать нас, что нужно сдаваться и садиться за стол переговоров на условиях Российской Федерации», — подчеркнул он.

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Олег Жданов не исключает, что Россия снова может попытаться атаковать украинскую энергосистему.

«Если им удастся погасить нашу энергетику, здесь будут условия неблагоприятные для жизни. Соответственно, люди, по мнению россиян, захотят поменять свое мнение. Хотя по опыту предыдущих лет войны это наоборот приводит к углублению нашей уверенности в том, что с Российской Федерацией переговоры вести нет смысла», — сказал он.

По словам эксперта, летом цели могут отличаться от зимних.

«Зимой энергетику они выбивали, чтобы мы замерзли, теперь могут начать выбивать энергетику, чтобы не было поставок воды, допустим, и мы не могли комфортно охладиться в такую жару», — пояснил Олег Жданов.

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Почему между массированными атаками возникла пауза

Жданов считает, что причины могут быть как политическими, так и экономическими.

«Я думаю, что две причины — политическая и экономическая», — отметил он.

По его словам, одним из ключевых факторов может быть дефицит авиационного горючего.

«Российская Федерация обращалась в Беларусь в четыре раза увеличить количество авиационной керосина для Российской Федерации. Даже „Аэрофлот“ отменял рейсы, приземляют самолеты из-за того, что нет авиационного керосина», — сказал эксперт.

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Он напомнил, что стратегическая авиация потребляет огромные объемы топлива.

«Чтобы заправить Ту-95, нужно 60 тонн, а это железнодорожная цистерна. А вот чтобы заправить Ту-160 нужно четыре таких цистерна. У него заправка более 200 тонн», — объяснил Олег Жданов.

Он добавил, что российская стратегическая авиация продолжает выполнять полеты, тратя запасы горючего.

«Так что они курят понемногу, ну явно пытаются накапливать, чтобы поднять в воздух хотя бы шесть Ту-95, которые они перегоняли, ну и еще плюс может те, которые на Энгельсе хранились, стояли. Так что это может быть сугубо экономическая проблема с авиационным керосином», — подытожил эксперт.

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Достаточно ли Украине ракет для ПВО

По словам Олега Жданова, украинские силы ПВО вынуждены работать в максимально экономном режиме.

«Мы используем по одной ракете на одну цель, хотя норма составляет две противоракеты на одну цель. Мы работаем в наиболее экономичном режиме в этом контексте. К сожалению, баллистика, как оказала война, самая сложная в плане перехвата», — отметил Олег Жданов.

В то же время, он высказал мнение, что самым эффективным ответом на российские баллистические удары могли бы быть аналогичные удары по территории РФ.

«Вместо противоракет был бы эффективный зеркальный удар по Москве баллистическими ракетами. Это было бы очень эффективно. Тогда бы они задумались», — сказал эксперт.

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