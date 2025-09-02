Россия готовит быстрый коварный удар: Жданов объяснил террор Киева "Шахедами" посреди дня

Олег Жданов / © ТСН

Россия атакует Киев «Шахедами» посреди дня. Воздушная тревога на Киевщине 2 сентября длилась почти пять часов — с девяти утра. В шесть вечера в область залетела следующая волна дронов, часть из них — разведывательные.

Зачем армия России изменила тактику ударов, куда целит враг и когда можно ожидать массированного удара по Украине после разведки — об этом в комментарии ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Атака «Шахедов» на Киев 2 сентября: что известно

Днем 2 сентября российские войска снова атаковали Украину с северного направления, использовав 53 ударных дрона и беспилотники-имитаторы.

Основная часть «Шахедов» двигалась в сторону Киева, сообщили в Воздушных Силах. По состоянию на 16:00 силам ПВО удалось сбить или подавить 48 вражеских беспилотников. Несмотря на значительное количество сбитых целей, атака по состоянию на семь вечера продолжается.

Зачем Россия сменила тактику

Российская армия не может добиться реализации военных планов на фронте, которые они заложили на летнюю и, возможно, осенью наступательную кампанию, поэтому перешла к тактике террора. Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов.

«Кстати, Герасимов (начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов — ред.) даже тысячу километров приписал себе в заслугу, что они захватили. Хотя на самом деле это серая зона, они ее не контролируют. Поэтому, скорее всего, было принято решение перейти к тактике террора. Если нет преимуществ на фронте, то тактика сплошного террора гражданского населения для того, чтобы заставить нас в конце концов сдаться по принципу «лучше плохой мир, чем хорошая война», — говорит Олег Жданов.

По его мнению, такая практика и дальше будет применяться Россией в ближайшее время.

«Смотрите, фактически сейчас ничего в Киеве не работает. Особенно из государственных учреждений, финансовых учреждений. Некоторые магазины работают, и то на свой страх и риск, пока их не оштрафовали. Так что это сплошная тактика террора», — говорит Олег Жданов.

Почему «Шахеды» долетают в Киев среди дня

Военный эксперт говорит, что противовоздушная оборона видит и слышит вражеские цели посреди дня, однако сбить их за пределами города, к сожалению, не всегда удается.

«Обратите внимание, что иногда наши мониторинговые каналы, сообщающие воздушную обстановку, говорят, что все, БПЛА нет, идет доразведка, а затем пост, что „о, п*длюка, появился“, — говорит Олег Жданов.

Он объясняет: дело в том, что «Шахеды» научились программировать маршрут не только по курсу, но и по воздушному эшелону. То есть дроны могут изменять высоту.

«Когда они опускаются очень низко, потом пишут эти же Телеграмм-каналы, что „летят над Киевом очень низко, поэтому могут появиться где угодно“. А это значит, что они используют искусственные помехи. Вот если есть холмы, он прячется в долине. Если река, он идет над водой. Если это какие-то высотные здания или сооружения, он прячется за них. Локационно мы его теряем, локатор не видит в этом случае. А потом, когда он выныривает где-то на открытое пространство, там мы его сразу видим и для нас в определенной степени это неожиданность», — говорит Олег Жданов.

По его словам, это решающая проблема для украинской ПВО: Украина может поднимать в небо авиацию или использовать разведывательные дроны для противодействия российским «Шахедам».

«Что мы должны делать? Поднимать в небо, например, авиацию в качестве разведчика-наводчика. Это может делать, кстати, F-16 своим бортовым радаром, он может вести разведку. Но F-16 очень скоростной как для охоты за „Шахедами“. У меня возникает вопрос, почему мы не поднимаем в воздух наши разведывательные наши дроны, которые бы на такой же примерно скорости 150-200 километров в час наблюдали воздушное пространство сверху и корректировали огонь наших средств ПВО. Это вопрос к нашему главнокомандующему Сырскому», — считает Олег Жданов.

Что ищут вражеские «глаза»

Военный эксперт считает, что российские разведывательные дроны сегодня ищут, в частности, наше производство — военно-промышленный комплекс.

«Особенно сегодня, когда мы распиарили… На самом деле есть только косвенные доказательства, что мы применили ракету „Фламинго“. Но ведь они опасаются, потому что там анонсирована дальность три тысячи километров, это и до „ямальского креста“ можно получить — а это главный узел всей нефте- и газово-добывающей промышленности России, по крайней мере, северного региона. Они очень за это переживают. В российских пабликах конкретно указывали город, где якобы они разведали производство этих ракет и писали там военкоры российские, что ждите туда прилета. Я не знаю, что они там обнаружили. Но они ищут», — говорит Олег Жданов.

В то же время он не сомневается, что российская армия осенью будет бить по украинским энергетическим объектам.

«Чем ближе к зиме, они будут пробовать снова погрузить нас в блекаут. Тем более, если выбрана тактика террора, то это самый действенный способ давления на общество», — считает Олег Жданов.

Когда Россия может нанести следующий массированный удар

Военный эксперт говорит, что на самый главный вопрос, когда Россия может ударить в следующий раз, к сожалению, никто точно не может ответить. В то же время армия РФ готова к массированной комбинированной атаке.

«Сегодня, завтра или послезавтра? Здесь, к сожалению, вряд ли кто-то может что-нибудь прогнозировать, потому что это либо фантазия операторов Генштаба, либо политическое решение Кремля. Возможности для нанесения массированного нового удара в 500-600 средств воздушного нападения, к сожалению, у РФ есть. Они этим двухнедельным затишьем накопили определенный объем дронов и ракет. И накопление продолжается», — объясняет Олег Жданов.

Кроме ранее накопленных дронов, в России откладывают еще десятки, а то и сотни каждый день. Это означает, что противник может наносить массированные удары хоть каждую неделю.

«150 сегодня использовали, а наша разведка говорит, что сегодня ВПК России уже производит где-то 200-230 в сутки. Значит, как минимум 50 уже отложили на склад. Вот в чем проблема. Они на июль-август уже производили 230. Может быть, сегодня они до 250 могли довести. А теперь смотрите, каждый день, когда мы видим в возведении Воздушных сил, что цифра меньше 230 — разница была возможность у россиян положить на склады», — говорит Олег Жданов.

Кроме того, Россия продолжает производить и накапливать ракеты разных типов, добавляет военный эксперт.

«До 50 ракет „Искандер“ в месяц производится. Для крылатых тоже такая же цифра. Так что возможности, к сожалению, у них есть. И еще хуже для нас это, что эти возможности постепенно растут. На сегодняшний день у них в пусковых установках есть проблемы. А вот в ракетах, к сожалению, они идут в плюс, они накапливают несколько ракет», — говорит Олег Жданов.

Угроза ракетного удара в ночь на 3 сентября: что известно

Вечером во вторник, 2 сентября, мониторинговые каналы предупредили об угрозе массированного ракетного удара по Украине в эту ночь.

Сообщается об активности российской стратегической авиации на базе «Энгельс», запуске десятков «Шахедов» по нескольким направлениям и усиленной разведке дронами днем.

Украинцев призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги, находиться в укрытиях и соблюдать правила безопасности.