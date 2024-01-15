Россия готовит десант и новое наступление: опасная дата, направления и предупреждение Залужного

Рашисты не оставляют мечты захватить столицу Украины. Повторное пришествие готовят и на нескольких участках фронта. Предупредил о планах врага даже главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Об этом подробнее рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Гнатюк.

Россияне готовят повторное наступление?

Разговоры о повторном наступлении россиян — уже не новинка, но ситуация на фронте становится острее, а угроза нападения на новые участки выше. В Институте изучения войны проанализировали эти дни и пришли к выводу, что российские захватчики готовятся к наступлению на востоке и юге Украины в ближайшие недели. И хотя отмечается, что вряд ли им удастся добиться успехов, за этим стоит борьба наших военных.

“ISW продолжает оценивать, что, несмотря на зимние погодные условия и состояние местности, российские войска, вероятно, будут пытаться поддерживать или интенсифицировать локальные наступательные операции на востоке Украины, пытаясь перехватить и удержать инициативу. По данным ISW, российские войска не смогут совершить оперативно значимые прорывы”, — говорится в сообщении.

Заявления аналитиков и западных СМИ

Напомним, что в своем ежедневном отчете за 9 января аналитики Института изучения войны сообщали, что в России заговорили о широкомасштабной наступательной операции на Харьковщине для создания 15-километровой "буферной зоны".

Эксперты считают, что призывы к широкомасштабному наступлению на Харьков — хитрый маневр россиян, чтобы отвлечь украинские силы от возможного вмешательства на Купянском направлении. Сходные заявления звучали и от западных СМИ.

В частности, The Telegraph выпустил скандальную статью с информацией о вероятном наступлении ВС РФ. Там отмечалось, что глаз россияне положили на Харьков и даже спрогнозировали день повторного нападения – 15 января.

Такие выводы журналисты сделали из-за массированных атак оккупантов на Харьков. Особенно с декабря город обвиняют в баллистике, бьют прицельно по гражданским объектам, атаковали и военные позиции, поэтому все эти факторы рассматривали "как подготовку к широкомасштабному наступлению в ближайшие недели".

Сырский о Харьковской области

О сложной ситуации в Харьковской области сообщал 3 января в Telegram и командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр

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Заявление главы ОВА

Зато журналисты с прогнозами и датами наступления возмутили местные власти. 5 января на брифинг вышел глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, комментируя материал СМИ, сказал, что на разных направлениях фронта в Харьковской области не фиксируют скопления российских войск.

“Скопления мы пока не наблюдаем, не фиксируем. Все линии границы – ситуация у нас не изменилась, но мы мониторим все в режиме онлайн, наши военные принимают все необходимые меры, чтобы быть готовым к любым развитию событий. Чтобы говорить о планах врага о любом наступлении, он должен сконцентрировать подразделения на том или ином направлении. Пока такой концентрации нет. Объективных причин говорить, что враг в ближайшее время будет совершать определенные штурмовые действия по этому направлению, нет. Однако эта ситуация может измениться поминутно”, — отметил он.

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Возведение за 14 января и заявление Залужного

14 января ВСУ отбили 3 вражеских атаки возле Синьковки и Петропавловки Купянского района. Об этом в ежедневной сводке написал начальник Харьковской ОВО Синегубов. Накануне, 10 января в зону ответственности ОСУВ "Хортица" уехал и главнокомандующий Залужный, он тоже не отрицает, что оккупанты то и дело пытаются наступать, впрочем отмечает, что наши воины отбивают атаки.

Кроме того, Валерий Залужный в интервью The Economist еще в декабре заявлял, что у него нет сомнений, что "военные РФ снова пойдут на Киев".

Российская мобилизация сработала. Это неправда, что их проблемы настолько ужасны, что эти люди не будут воевать. Они будут воевать. Царь говорит им воевать, и они идут воевать. Я изучал историю двух чеченских войн – все было так же. Возможно, они не так хорошо оснащены, но все равно представляют для нас проблему. По нашим оценкам, у них есть резерв в 1,2-1,5 млн человек. Россияне готовят около 200 тысяч новых солдат. Я не сомневаюсь, что они снова пойдут на Киев”, — сказал Залужный.

Когда россияне могут снова подвинуть?

По его словам, стратегическая задача Украины — подготовиться к обострению войны, которое может произойти в конце января или весной. Такого развития событий не исключают ни в МИД, ни военные, которые уже не первый день предупреждают о планах россиян захватить столицу. Людей просят ради собственной безопасности подготовиться к разным вариантам развития событий, ведь пусть такие знания не понадобятся, чем их не хватит.

Что производится в армии РФ?

Российские генералы не прекращают стягивать все новых и новых людей на фронт для тех же мясных штурмов. Ежесуточно в армию РФ вступают около 1000-1100 человек, об этом заявил представитель ГУР Вадим Скибицкий: “Это идет и на пополнение потерь, и на формирование резервных полков. Но это нельзя назвать скрытой мобилизацией. Давайте так: у них идет мобилизация. Просто это не проводится так массово, как в октябре-декабре 2022 года.

Откуда российские солдаты берут мотивацию и почему информация о наступлении – настоящая угроза?

Спрашивается, откуда у них берется эта мотивация, несмотря на потери? Все просто, "великая" россия уже давно загнала своих людей в бедность, поэтому все, чем руководствуются новые "воины" — золотые горы, то есть заработная плата. В то же время Россия сумела наладить производство ракет.

Скибицкий рассказал, что только по состоянию на январь 2024 года враг производит около 115-130 стратегических ракет. Плюс к этому россиянам удается производить в месяц 100-115 ракет оперативно-тактического класса (вроде Х-31, Х-59 и т.п.). Также уже сейчас РФ готовит десантно-штурмовые бригады для высадки в тыл линий обороны ВСУ. Об этом заявили в свежем отчете Института изучения войны.

«Вероятно, это будут попытки высадки из вертолетов для быстрого развертывания личного состава. Они будут использоваться как еще одно средство для проведения изнурительных фронтовых атак под руководством пехоты на украинские укрепленные позиции в краткосрочной перспективе”, — отметили в ISW.

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