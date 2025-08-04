Россия готовит Донецкий аэропорт: зачем это Путину и какая новая угроза ждет Украину

Российские Шахеды

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Российская армия готовит оккупированный Донецкий аэропорт для запуска ударных дронов по украинским городам. Это позволит запускать «Шахеды» ближе к линии фронта, что существенно сократит время реагирования украинского ПВО. Также РФ, вероятно, модернизирует боевую часть дронов: вместо 50-55 кг взрывчатки «Шахеды» смогут нести до 80-90 кг тротила, что значительно повысит разрушительную силу.

Какие возможности имеет РФ в Донецком аэропорту, зачем россиянам эта локация именно сейчас, какую опасность создает для украинских городов и как защититься от усиленных атак дронов — читайте в материале ТСН.ua.

Что происходит в Донецком аэропорту

О намерении россиян расширить использование временно оккупированных территорий Украины, в частности, района Донецкого аэропорта, для дроновых атак сообщил Институт изучения войны (ISW) в отчете 3 августа.

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Ранее OSINT-группа CyberBoroshno представила спутниковые снимки аэропорта на севере оккупированного Донецка сделанные в июле 2025 года.

Донецкий аэропорт / Фото: Military Journal

На снимках видно, что россияне частично очистили взлетно-посадочную полосу Донецкого аэропорта от укреплений и приступили к строительным работам на парковке.

Сообщается, что там могут готовить пункты ручного управления беспилотниками, зоны выгрузки боеголовок, пункты наблюдения за воздушным пространством и взлетно-посадочную полосу.

Зачем РФ активизировала работы на аэродроме

Военный эксперт Олег Жданов в комментарии сайту ТСН.ua объясняет: раньше у российской армии не было такого количества ударных дронов, которыми можно управлять.

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«Несколько месяцев назад мы говорили о том, что у россиян появился новый „Шахед“ или „Герань“, которая имела на борту разведывательное устройство — камеру для наблюдения и модем для передачи сигнала. Дальность действия такого дрона составляла примерно до 300 километров. Дальше дрон шел в автономном режиме», — говорит Олег Жданов.

Сейчас, вероятно, армия РФ масштабировала производство и запустила этот дрон в серийное производство, поэтому и передвигает стартовые площадки поближе к линии фронта.

«Для того, чтобы наносить удары не по координатам в цели: попали — не попали, пробили — не пробили систему ПВО нашу. А чтобы управлять этими дронами в пределах прифронтовой зоны. И таким образом повысить эффективность попаданий этими дронами. Другой причины я не вижу», — объясняет эксперт.

В таком случае время подлета беспилотников будет гораздо меньше. По словам Олега Жданова, мы все равно успеем подготовиться «встречать» их, если это не реактивные дроны.

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«Дрон — это не такая скоростная цель. Хотя, если они начнут применять реактивные дроны, то время на подготовку будет существенно ограничено», — объясняет он.

Олег Жданов отмечает, что украинская армия может нанести ракетный удар по оккупированному Донецкому аэропорту, если армия РФ оборудует там место пусков ударных беспилотников.

«Это должен быть массированный удар. Потому что раз РФ решилась там создать базу для запуска „Шахедов“, то соответственно они будут выставлять там системы ПВО, которые будут ее защищать, и мы можем достать. Хотя у нас есть ракеты, и мы можем достать. Если наличие ракет будет соответствующим, то мы можем нанести ракетный удар, для которого ПВО не имеет никакого значения. Потому что это баллистика — она преодолевает любую ПВО», — объясняет эксперт.

Когда Россия сможет запускать «Шахеды» из Донецка

Судя по тому, как активно Россия взялась за подготовку Донецкого аэропорта, времени на оборудование там места пуска дронов им нужно немного, считает Олег Жданов.

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«За несколько недель они могут сделать быстросборные постройки и разместить там базу. Чтобы ПВО развернуть нужно несколько суток. Так что вполне вероятно, судя по тому, что там уже настроено, а Институт изучения войны показывает, что там уже здания некоторые собраны, я думаю, что они готовили этот аэропорт как раз к середине августа, когда мы ожидали начало второго этапа летней наступательной кампании», — говорит эксперт.

Как Украина может защититься от новых атак «Шахедов»

У Украины до сих пор остаются две проблемы с защитой воздушного пространства, говорит Олег Жданов. Это борьба с российскими Шахедами и КАБами.

«Нам нужно искать наиболее эффективный способ, которым мы могли бы перехватывать и один, и другой вид вооружения. Потому что Россия оседлала эти две лошадки и у них существенное преимущество в этих двух средствах. Давайте вспомним 31 июля, что они сделали с Киевом. А это говорит об эффективности наших средств противовоздушной обороны», — говорит Олег Жданов.

Президент Владимир Зеленский 27 июля сообщил, что поставил задачу производителям дронов-перехватчиков, которые должны обеспечить защиту украинских городов от воздушных атак. Впрочем, по мнению Олега Жданова, Украина не успевает за Россией.

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«Сейчас президент сказал, что мы срочно разворачиваем производство перехватчиков „Шахедов“. А россияне срочно разворачивают производство реактивных „Шахедов“. И наш перехватчик уже „до лампочки“. Он может бороться с „Шахедом“ на двигателе внутреннего сгорания, а с реактивным он не потягивается по скорости. Так что нам нужно искать способ, и это первое», — считает эксперт.

Кроме того, Украине нужно просить у партнеров больше ракет оперативно-тактического назначения.

«Типа ATACMS, для того чтобы мы могли их как можно больше применять для подавления и уничтожения таких целей, как Донецкий аэропорт», — говорит Олег Жданов.

Россия снова модернизирует «Шахеды»

Армия РФ усиливает взрывчаткой боевую часть «Шахеда». Сейчас в ударных беспилотниках 50-55 килограммов тротила, планируется 80-90 кг.

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«Это уже проблема. Для гражданских людей, чтобы понимали, если такой “Шахед” попадает куда-то в 9-этажный дом, то он до 5-го этажа все разберет. Это уже серьезно», — говорит военный.

Модернизировать ударные дроны Россия может до бесконечности долго, объясняет Олег Жданов.

«Дело в том, что если повышать вес головной части, значит, надо уменьшать вес чего-то другого. Это может быть только в случае, если Россия избавится от дальности полета. И тогда эти „Шахеды“ будут применяться, допустим, в той же 300-километровой зоне. Так он летит до 2 тысяч километров, даже больше, за счет топлива, размещаемого в крыльях. А если они фактически вдвое увеличат мощность или объем взрывчатого вещества, то на такой же вес нужно будет снизить топливо в баках. Тогда да, тогда „Шахед“ станет там 300-500 км дальность. И если он будет управляемым, то эффективность, я думаю, будет достаточно высока», — объясняет эксперт.

Что касается разрушительной силы, по словам Олега Жданова, «сложить» многоэтажку способен и дрон из 50 кг взрывчатки.

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«Особенно панельные эти дома, которые уже выстояли давным-давно свои сроки эксплуатации. И они, как мы видим, и кирпичные дома старой конструкции, когда несущей конструкцией являются стены, они складываются, если попадает внутрь, особенно в основу здания, где-то первый этаж или подвал, тогда подъезд складывается как карточный домик. А если будет 90… вспомните, 90 кг — это снаряд HIMARS реактивный. Мы же видим, что делает наш HIMARS с российскими военными объектами, когда мы его применяем, с железобетонными мостами — пробивает дыры очень легко. Так что, наращенная мощность в два раза, это будет очень большая разрушительная сила у российских “Гераней” или “Шахедов», — объясняет эксперт.