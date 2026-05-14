Россия готовит еще один мощный удар: Жданов предупредил об опасности и назвал вероятную дату

В ночь на 14 мая Россия нанесла самый мощный удар по Украине с начала полномасштабной войны. Враг выпустил 675 дронов и 56 ракет. В результате атаки по гражданской инфраструктуре погибли по меньшей мере 8 человек, поисковая операция продолжается.

Всего за сутки РФ атаковала все 23 области Украины, кроме временно оккупированных Луганщины и Крыма, выпустив 1428 БПЛА.

Военный эксперт Олег Жданов в комментарии ТСН.ua объяснил, чем была особенная атака, откуда у России такое количество средств поражения и когда возможен следующий массированный удар.

Почему Россия нанесла удар именно сейчас

По словам Жданова, одной из причин массированной атаки стал международный политический контекст.

«Во-первых, визит Трампа в Пекин, в Си. Во-вторых, Путин пытается показать, что он способен выполнить военным путем все задачи СВО, как он говорит всегда», — объяснил эксперт.

Также, по его словам, удар совпал с активизацией боевых действий на фронте.

«Второй день подряд мы наблюдаем увеличение по меньшей мере на 20-25% количества боевых столкновений. Они начали наступление на Южно-Слобожанском направлении, в районе Волчанска. Ну и продолжают наступательные действия по основным направлениям — Константиновскому, Покровскому и Гуляйпольскому», — отметил Жданов.

Откуда у РФ такое количество дронов и ракет

Эксперт подчеркнул, что Россия использовала так называемое «перемирие» для накопления запасов.

«Мы согласились на перемирие. И фактически, зная по словам представителя ГУР Юсова, что 200-210 дронов они могут выпускать ежесуточно, то посчитайте: с 4-7 мая по 12 мая они накапливали», — сказал Жданов.

По его словам, у России еще значительный запас ракет разных типов.

«Мы знаем из данных нашей разведки, что у них до 900 ракет разного типа. 60 ракет в месяц они могут выпускать тоже разного типа. За 36 часов они 1560 дронов применили по территории нашей страны», — пояснил он.

Более того, эксперт считает, что этот удар может быть не последним на этой неделе.

«Я думаю, что это не последнее, у них есть еще один удар запаса. Они почти не использовали ракеты „Калибр“, почти не использовали „Кинжалы“, там одна или две было. А их там больше полусотни. И почти не использовали „Искандер-К“, — отметил Жданов.

Как Россия прорывала украинскую ПВО

По словам эксперта, нынешняя атака стала «классикой прорыва противовоздушной обороны».

«Они двумя волнами дронов пытались пробить коридоры по трем направлениям — север, восток и юг. Север выдержал, а вот восток и юг они пробили», — объяснил Жданов.

После этого, говорит он, РФ применила баллистические ракеты, вероятно, для ударов по средствам ПВО, а потом крылатые ракеты зашли на Киев.

«Это классика прорыва обороны противника. Они перегрузили наше ПВО и, к сожалению, в результате комбинированного удара массового достигли такого результата», — отметил эксперт.

Жданов подчеркнул, что главной целью ударов по столице был террор гражданского населения.

«Основная цель удара по столице — это террор населения, чтобы сломить общественное мнение по поводу сопротивления российскому нашествию», — сказал он.

По словам эксперта, Россия целенаправленно атаковала жилые кварталы и гражданскую инфраструктуру.

«Шахеды» и ракеты летели в том числе на жилые кварталы, на объекты гражданской инфраструктуры, обеспечивающие жизнедеятельность гражданского населения. Это и есть составляющая геноцида против населения — создание невозможных условий проживания для гражданских», — подчеркнул Жданов.

Он также обратил внимание, что кафиры снова атаковали энергетическую инфраструктуру.

«В каждой волне были дроны, пытавшиеся атаковать ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и другие инфраструктурные объекты. Причем почти в каждой волне их пытались атаковать», — отметил эксперт.

Когда возможна следующая массированная атака

По мнению Жданова, Россия может снова нанести мощный удар уже в ближайшие дни.

«Ближайшее вероятное время нанесения удара — это, возможно, выходные. Обычно они используют либо ночь субботы, либо воскресенье для нанесения удара. Средства у них есть», — предупредил эксперт.

Он также добавил, что РФ могла использовать «перемирие» для опрокидывания техники и подготовки к новым наступательным действиям.

«Они перевозили технику по тралам. А эта техника сейчас пойдет в бой. Я сегодня смотрю возведение — уже 240 боевых столкновений в сутки. Поэтому вполне вероятно, что для поддержки боевых действий мы можем ожидать в ближайшее время новых ударов «, — считает Жданов.

