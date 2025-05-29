Россия готовит масштабный ракетный удар по Украине: Жданов предупредил об опасности

Олег Жданов / © ТСН

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Российская армия готовит массированный ракетный удар по Украине в ближайшее время. О подготовке свидетельствует активность РФ, в том числе на аэродроме базирования бомбардировщиков Ту-95МС Энгельс. Число ракет Х-101/55 стремительно растет.

Когда враг может нанести удар, сколько ракет накопил и какие цели для Путина — об этом в комментарии сайта ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Мониторинговые каналы сообщают: впервые за все время полномасштабной войны авиабаза Энгельс-2 фиксирует столь активное авиасообщение. За последние четыре дня там приземлилось восемь военно-транспортных самолетов Ил-76.

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По предварительным данным, самолеты доставляют груз, который может содержать крылатые ракеты Х-101/55.

Сколько ракет накопила Россия

По словам Олега Жданова, российская армия на сегодняшний день способна выпускать до 100 ракет в месяц разного типа.

«Я думаю, что РФ немного изменила тактику. После наших ударов по аэродрому, в том числе „Энгельс“, скорее всего, россияне не держат на аэродроме боезапас. готовы к боевому применению. Поэтому такая партия ракет, скорее всего, привезена транспортной авиацией. Дело в том, что эти самолеты стратегической авиации, такие как Ту-95, стоят заправленные и снаряженные. Поэтому такая партия пришла, сейчас они заправят будут проводить техническое обслуживание самолетов и снарядят их ракетами», — говорит Олег Жданов.

Когда РФ может ударить по Украине

Для Украины это сигнал, что приказ на их боевое применение может быть отдан в любой момент, отметил эксперт.

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«Я не думаю, что они уже готовы. Как минимум надо все ракеты принять, их нужно проверить, обслужить и подготовить к боевому применению. Я думаю, где-то неделю, а может, дней 10, и они будут готовы», — говорит Олег Жданов.

Может ли РФ одновременно пойти в наступление

По словам Олега Жданова, нельзя утверждать, что подготовка РФ к массированному удару свидетельствует о начале летнего наступления на фронте.

«Такой информации у нас нет. Может, разведка и знает, но наша разведка в этом смысле молчит. Они сейчас эти ракеты накапливают не на аэродромах, а на своих складах и базах. И вот после расхода того, что было на аэродроме, они привезли большую партию ракет. То, что они постоянно накапливают, в этом нет сомнения, потому что ВПК РФ работает на полную мощность. На такую мощность, как он способен в критериях санкций. Мы оцениваем их возможности до 100 ракет в месяц», — говорит Олег Жданов.

В то же время сказать, что российская армия завтра пойдет в наступление, по его словам, на сегодняшний день очень тяжело.

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«Я думаю, что наступление идет уже. Единственное, что они могут приступить к массированным ударам и усиливать отдельные оперативные направления с целью наращивания наступательных усилий. На направлениях, которые они определят в качестве направлений главного удара. И это может произойти в ближайшее время. Мы с вами говорили, что конец мая — начало июня. Это время фактически на сегодняшний день на календаре уже и пришло», — отметил эксперт.

РФ проводит разведку

Кроме активности на Энгельсе, российский разведчик Ил-20 из РФ «засветился» в небе Беларуси на этой неделе. Некоторые эксперты предполагали, что он пытался разведать, где находятся стратегические объекты в западных областях Украины. Однако Олег Жданов считает, что самолет преследовал цель другой задачи.

«Там было уточнение нашей разведки. Ил-20 — это уменьшенная версия самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Он до 300 км видит целые бортовым радаром. Но уточнение было в том смысле, что этот самолет летал не „о нашей душе“. Он летал в основном на северо-запад Беларуси и наблюдал Польшу и Литву. Сувалкский коридор и так далее. Он не приближался к границам нашей страны», — говорит эксперт.

Он напомнил, что Россия и Беларусь готовят совместные масштабные учения «Запад-2025» на сентябрь 2025 года.

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Там заявлялась очень большая цифра. В 2021 году они 200 тысяч применяли в этих учениях. Сейчас НАТО и Европейский Союз подняли насилие по поводу угроз со стороны РФ Беларуси. И сегодня уже есть официальное сообщение министра обороны Беларуси, что они, во-первых, будут применять не больше 13 тысяч военнослужащих. И, во-вторых, они смещают проведение учений в глубь территории Беларуси, чтобы успокоить НАТО, что они не будут нападать ни на одну из стран НАТО в ходе этих учений или после них», — объясняет Олег Жданов.

Какие желаемые цели для Путина

Главная цель и цель Российской Федерации сегодня, по словам Олега Жданова, гражданская инфраструктура и гражданское население в Украине.

«Если они раньше пытались погасить нашу энергетику и таким образом создать условия геноцида и принуждения нас к капитуляции, то сегодня просто прямая цель жилых кварталов городов, гражданская инфраструктура, объекты обеспечения жизнедеятельности, те же котельные. Плюс есть еще индустрия, военно-промышленный комплекс. Ну а запугивание населения, создание наибольшего количества жертв среди гражданского населения — это главная задача РФ», — говорит Олег Жданов.

Ранее мы писали о том, что РФ массово перегоняет стратегическую авиацию на Оленью.

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