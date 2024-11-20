Россия готовит масштабный удар 20 ноября: хроника обострения ситуации

Как развивалась ситуация вокруг возможной массированной атаки РФ в эксклюзиве TSN.UA

Посольство США предупредило о мощной атаке РФ по Украине 20 ноября 2024 года. В посольстве призвали своих граждан, которые находятся в Украине, быть особенно осторожными, избегать массовых скоплений людей, ограничить передвижение в местах с потенциально высоким уровнем опасности и быть готовыми к экстренным ситуациям.

Все детали – смотрите в эксклюзиве TSN.UA.

"Посольство США в Киеве получило конкретную информацию о возможной значительной воздушной атаке 20 ноября. Посольство США рекомендует гражданам США быть готовыми немедленно скрыться в случае объявления воздушной тревоги", – говорится в сообщении дипведомства.

Также о временном закрытии посольства объявили посольства Испании, Италии и Греции. А Казахстан призвал своих граждан покинуть Украину.

В то же время глава МИД Польши Радослав Сикорский Несмотря на заявил, что "несмотря на повышенный риск российских обстрелов Киева, наши дипломаты по-прежнему остаются на посту".

"Это один из видимых признаков солидарности Польши с Украиной, которая борется за свободу", – написал Сикорский в сети.

Реакция в социальных сетях и СНБО

В Сети подхватили информацию о предполагаемом массированном ударе России. Многие паблики и Telegram-каналы также начали писать о вероятной российской ракетной атаке.

Руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко отметил, что Российская Федерация накапливает ракеты на аэродромах базирования стратегической авиации. Это может свидетельствовать о готовящемся обстреле Украины. Это касается ракет Х-101, которые они продолжают производить, а также "калибров" и баллистики. Для обстрелов в РФ готова авиация и запасы ракет на аэродромах стратегической авиации, а также на складах. Тоже корабли.

В свою очередь Военно-морские силы ВСУ сообщили, что Россия сейчас держит в Черном море шесть кораблей, которые являются носителями крылатых ракет Калибр общим залпом до 24 ракет.

Также один высокопоставленный источник в украинской обороне анонимно заявил британскому изданию The Times, что Украина сейчас готовится к агрессивному ответу со стороны России в виде попыток ударов по Киеву из-за событий в Курской области РФ. Собеседник отметил, что это будет не несколько ракет, а гораздо больше.

Некоторые российские паблики даже написали о возможных массовых жертвах. Другие же предположили, что возможная атака – это месть РФ за решение США позволить бить Украине по России дальнобойными ракетами.

Напомним, что посольство США в Украине не впервые выдает предупреждение о возможных массированных атаках России на территорию Украины. Крайнее предупреждение об угрозе с неба было сделано в августе 2024 накануне Дня независимости Украины, но массированных обстрелов не было.

Сотни вражеских ракет и дронов

Генерал-лейтенант в отставке, экс-замначальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко, в эфире "КИЕВ24", рассказал, что армия Российской Федерации способна нанести массированный удар по Украине сотней беспилотников Shahed и сотней ракет одновременно.

"Россияне способны организовать и продолжать системное влияние из-за периодических воздушных атак. Возможно не каждый день, но какими-то перерывами", — подчеркнул военный.

По словам Романенко, к сожалению, у россиян есть возможность сформировать и обеспечить массированный удар по Украине. Он объяснил, что россияне способны одновременно выпустить до сотни БПлА и ракет.

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Когда возможна массированная ракетная атака?

В то же время секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко отметил, что Украина готовится к массированным ударам российских агрессоров с началом осенне-зимнего периода. Об этом он сказал на открытии выставки "Энергетика промышленности-2024" в Киеве.

"С началом отопительного сезона можно ожидать массированных российских ударов по энергетике", – сказал Литвиненко.

Он добавил, что украинская энергетика во время войны показала свою способность реализовать инновационные решения и, несмотря ни на что, намерения врага уничтожить экономику Украины не достигают цели.

Больше информации – в эксклюзиве TSN.UA " СРОЧНО! В КИЕВЕ ЗАКРЫВАЮТСЯ ПОСОЛЬСТВА! Россия готовит мощный удар?! Что известно? "

Напомним, что 17 ноября Украина находилась под массированным российским обстрелом. Оккупанты запускали ударные дроны, крылатые и аэробалистические ракеты по Украине, в том числе по ее энергетике.