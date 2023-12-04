Россия готовит массированный обстрел Украины: стали известны дата и подробности

Россия не просто накапливает ракеты, она восстанавливает свой стратегический запас. Рашисты все еще собираются "погасить" украинскую энергосистему. Для этого даже несколько сменили тактику.

Что просто сейчас мешает россиянам начать массированные обстрелы, когда они возможны и реально ли отразить эти атаки, рассказал в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналист Артем Зябкин.

Враг готовит коварную атаку

Враг может готовить масштабную атаку дронами и ракетами в День вооруженных сил Украины. Именно 6 декабря украинские защитники отмечают свой профессиональный праздник, а, как мы знаем, рашисты просто помешаны на цифрах. Украинцы уже видели атаки на Новый год, Рождество и Пасху. В Воздушных силах не исключают, что в декабре атак станет больше. Кстати, 6 декабря — еще и День Святого Николая по новому лианскому календарю, на который перешла Украина. Вряд ли оккупанты это пропустят.

Предупреждение от президента

Похоже, на потенциальную опасность намекал и президент Зеленский. В своем обращении к народу он призвал граждан активнее помогать армии, а также попросил граждан не пренебрегать сигналами тревоги. Так что нельзя относиться к тревогам легкомысленно.

This week was productive for our state and our goals.



Russia has lost influence in two international institutions. The Organization for the Prohibition of Chemical Weapons and the International Maritime Organization, one of the key ones in charge of security. Indeed, terrorists… pic.twitter.com/6An5oixbQH — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 2, 2023

Россияне восстанавливают стратегический запас ракет

В то же время рашисты восстанавливают свой стратегический запас ракет. Об этом в интервью РБК-Украина заявил спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Сейчас Россия накопила немного меньше ракет, чем в прошлом году — около 900 ракет разных типов, включая гиперзвуковые "Кинжалы", "Калибрамы" и баллистики. У всего этого одна задача – вторично попытаться разрушить украинскую энергосистему.

За полгода атак на энергетику (с 9 сентября по 12 марта) мы сбили 750 крылатых ракет, а запущено было примерно 1100. Плюс они оставили себе в запасах 30%. То есть у них было примерно только 1600 крылатых ракет на сентябрь прошлого года. Сейчас у них и "Кинжалов", и "Искандеров" обоих типов, и Х-22, и "Калибров", и Х-101, и Х-555 вместе 870. Поэтому, по моим подсчетам, у них сейчас ракет меньше.

Кстати, за тот период атак на энергетику дронов было выпущено столько же – более 1000 и до 750 было уничтожено. Сейчас ситуация у россиян другая у них есть возможность и производить, и получать от Ирана больше дронов”, – рассказал Юрий Игнат.

А вот дроны – это совсем другая история. Враг пытается обмануть украинскую ПВО, в частности, импровизирует с менее заметными для локаторов материалами для "Шахедов". Есть там и остроумия, которые перекрашивают "Шахеды" в черную краску. К счастью, пока это им не помогло.



Мы видели фото одного Шахеда черного цвета. Я его лично видел, как и вы, в Интернете. Мы заключили, что он был окрашен, или дополнительно использовался еще композитный материал, такой как карбон, что тоже может быть черного цвета. Подтверждения, что таких Шахедов было много, нет, но такой случай уже есть. По моей информации, такой Шахед тогда был только один, который, возможно, экспериментально выпустили, чтобы посмотреть, как на него отреагирует наша противовоздушная оборона. Но он тоже был уничтожен, как и те, что полетели в последующие дни — уже видно, что оккупанты начали их красить «из баллончика», — сообщил Юрий Игнат.

Вместо ракет — "Шахеды"

Похоже, что именно "Шахеды" будут основой ударной силой россиян. С помощью БПЛА в Москве попытаются убить сразу несколько зайцев: попасть по критических объектах, а если нет, то заставить Украину тратить драгоценные и, честно говоря, дефицитные ракеты для западных систем ЗРК: NASAMS, Crotale, Iris-T.

Игнатий признается, что такой размен откровенно не выгоден. В ВСУ нашли эффективное противодействие. Хорошее тому подтверждение — недавняя атака "Шахедами" на Киев. За ночь 25 ноября ПВО удалось сбить 66 дронов и еще десяток по всей Украине, показав почти 100% результат.



“40% сбили мобильные огневые группы зенитками, стрелковым оружием, что-то сбили Gepard, Crotale, что-то мог сбить истребитель. Но для остальных пришлось использовать мощные ЗРК. Враг это тоже хорошо понимает, так что цель истощения у россиян тоже есть. Поэтому нужно наращивать количество тех средств, которые будут рациональными для сбивания БПЛА. На сегодняшний день лучше всего в этом себя показывает Gepard — это по соотношению затрат и эффективности. Но и он имеет ограниченный радиус действия – 4,5 километра для сбития наземными снарядами. Поэтому их нужно больше – и самих Gepard, и их аналогов”, – отметил Юрий Игнат.

Кто не знал, Gepard — это немецкая зенитная установка, а если совсем просто — то этакий танк с зенитной пушкой. За два года войны партнеры передали в ВСУ несколько десятков таких машин, успешно выполняющих задачи и вблизи фронта. 1 декабря 2023 года на Львовщине ввели в строй украинский аналог Gepard, утверждает председатель Львовской ОВА Козицкий: “Основной их задачей будет отслеживание воздушных целей, захват через акустические датчики, радары, визуальное наблюдение и уничтожение. Это украинский аналог известной германской установки Gepard”.

Новую технику получили не менее 10 расчетов зенитчиков. Ни фото, ни видео работы нового отечественного Gepard по понятным причинам пока нет. Не нужно раскрывать врагу все карты сразу.



Атаковал враг и в ночь на 4 декабря. Силы ПВО сбили 18 "Шахедов" и одну крылатую ракету. На этот раз целью рашистов стала Ивано-Франковская область, где сбили 4 дрона. В местной ОВО утверждают, что целью россиян были именно объекты критической инфраструктуры.

Скриншот/Facebook

Есть и хорошая новость. Теперь в Украине не будут объявлять воздушную тревогу, если взлетит российское МиГ.

Тревог станет меньше?

Но есть одно но. Для этого в Воздушных силах должны убедиться, что самолет вылетает пустым, то есть не несет ракету Кинжал. Точно проверить эту информацию, к сожалению, возможно не каждый раз.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ОПАСНА ДАТА! Стало известно, когда Россия может нанести массированный удар по Украине!



Читайте также: