Россия готовит массированный ракетный удар: Жданов предупредил о возможной атаке

Какие желательные цели для России и достаточно ли ракет для ПВО в Украине.

Российская армия нанесла очередной массированный удар беспилотниками по Украине в ночь на 17 марта – накануне переговоров Путина и Трампа.

В результате атаки пострадали шесть регионов, в том числе Киев.

Что этим хочет сказать глава Кремля и будут ли продолжаться обстрелы, чего ждать дальше, зачем враг целит по столице – об этом в комментарии сайту ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Трамп "не замечает", что делает Путин

По его мнению, дальше вероятно усиление российских обстрелов. И хуже всего, что Путин может даже добавить к "Шахедам" еще и ракеты.

“Дело в том, что Трампу абсолютно наплевать. Он договорился с Путиным, он отдает Украину. А Путин, скорее всего, отдает Соединенным Штатам Израиль и Ближний Восток. А потому Трамп, судя по его поведению, делает вид, что не замечает того, что делает Путин. Он отдал полностью на откуп Путина – как дожмешь Украину, так ее и ее получишь. Вот, скорее всего, по такому принципу”, – говорит Олег Жданов.

США вышли из группы расследователей, которая могла наказать Путина за преступления в Украине. В то же время давят на Украину – мол, надо уступить территории, чтобы уладить этот "конфликт".

“Трамп показывает свое безразличие по отношению к тому, как будет закончена война. И вообще будет она окончена или нет. Он желает просто прекратить огонь. Так что, к сожалению, ситуация плохая в этом смысле”, – считает военный эксперт.

Путину нужна оперативная пауза

Олег Жданов говорит: Путину нужна оперативная пауза. Глава Кремля хочет не временное перемирие на 30 суток – он хочет прекращения огня на постоянной основе с подписанием мирного соглашения.

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Поэтому продолжает склонять и давить — терроризирует обстрел мирное население, в частности столицу, Киев.

"И фактически он нам ставит ультиматум таким образом – мир в обмен на прекращение огня. С территориями не вышло. Кстати, если он нас выбьет из Курской области, то тогда еще вернется к "миру в обмен на территории". Я имею в виду окончательно из Курской области, пока мы там отходим, но еще несколько войск там остается. Поэтому он давит: хотите мир – подписывайте соглашение на постоянной основе. А в его требованиях главное то, что мы нейтральны и обязуемся никогда не претендовать на освобождение или возвращение оккупированных территорий”, – рассказал военный эксперт.

Россия может готовиться к ракетному удару

По мнению Олега Жданова, российская армия в ближайшее время может повторить последний массированный ракетный удар, от которого прошел почти месяц.

“Кстати, если мы посмотрим статистику за последние полгода, то примерно с интервалом в один месяц они и проводили такие массированные удары. К счастью, количество ракет уменьшается каждый раз”, – рассказал Олег Жданов.

В последний раз враг выпустил по Украине чуть более 40 ракет во время массированной атаки.

“Этой ночью мы Дягилево и Саваслейку – два аэродрома атаковали нашими беспилотниками. Вся российская авиация поднялась в воздух, чтобы избежать поражения. Так что есть еще чем поднимать ракеты. Количество, да, может быть небольшим. Хотя и три-четыре десятка ракет для нас будет не в радость”, – говорит военный эксперт.

Достаточно ли ракет для ПВО в Украине

Олег Жданов уверяет, что в Украине достаточно ракет для отражения российских атак. Дефицит, по его словам, возник только для комплекса SAMP/T.

“Он против крылатых ракет очень хорошо работает. То есть, это просто увеличивает вероятность преодоления нашей системы ПВО российскими крылатыми ракетами. SAMP/T против баллистики не особенно эффективен, потому что у него нет такой ракеты, как у Patriot – для борьбы с баллистическими ракетами. Он слабее, но тем не менее. Там, где стоят батареи SAMP/T, там будет проблема. А вот в других городах там у нас система работает”, – рассказал военный эксперт.

Какие желаемые цели для России

По словам Олега Жданова, энергетика остается желанной целью для российской армии, несмотря на наступление весны и потепления.

“Как говорится, это для россиян как дойная корова. Зачем менять приоритеты? Бомби себе не покладая рук энергетику, и в конце концов она "схлопнется". Что Путин и делает. Он долбает, долбает, долбает, надеясь, что в остальных добьет, и эта скала может обвалиться”, – говорит Олег Жданов.

Ранее мы писали о том, что в последние недели российская армия стала чаще испытывать прочность обороны Украины на северной границе. Очевидцы рассказали о потугах армии Путина в 387 км от Киева.

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