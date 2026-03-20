Россия готовит массированный удар по Украине: аналитик рассчитал дату и указал на нюанс

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко назвал возможные сценарии следующих российских атак

Войну в Украине Россия продолжит обстрелами с ориентировочным интервалом в неделю — такое мнение в комментарии для ТСН.ua выразил военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

Анализируя массированные российские ракетно-дроновые атаки по Украине, которые в последнее время совершаются либо перед выходными, либо на выходных, либо в ночь с воскресенья на понедельник, Коваленко говорит, что россияне совершают обстрелы, исходя из своих возможностей.

«Россияне сейчас устраивают массированные комбинированные удары примерно раз в неделю. Последний массированный мощный удар Россия нанесла 14 марта. Это была суббота. С учетом подготовки полетных задач, накопления боекомплекта, просчетом маршрутов, следующий удар может произойти примерно с 20 на 21 марта или с 21 на 22 марта. Если мы говорим об использовании большого количества крылатых ракет, их производстве, логистике, то на это нужна примерно неделя», — говорит Коваленко.

При этом он отмечает, что в последнее время, например, в конце февраля, обстрелы были не только на выходных.

«В связи с тем, что россияне использовали январь и февраль максимально для ударов по нашей энергетической инфраструктуре, сейчас им частично нужно как восстанавливать боекомплект, так и, соответственно, тратится время на подготовку для таких ударов», — уточняет он.

По убеждению Коваленко, оккупанты используют ракеты, сошедшие с конвейера.

«Здесь без сомнения. Что производят — то и отправляют. Какая-то часть идет на пополнение резерва. Но примерно 70-80% готового боекомплекта — это для нанесения ударов по Украине», — говорит аналитик.

Также он добавляет, что российские самолеты-бомбардировщики можно считать максимально изношенными и доказательство этому — использование этими носителями по 2-4 ракеты во время каждого боевого вылета.

«Они не используют 6-7-8 ракет. Есть минимальная нагрузка. Если россияне будут их использовать так, по-минимуму, то их хватит на несколько лет. Но все это может остановить операция «Паутина-2», — резюмировал Коваленко.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Зеленский раскрыл новую тактику Путина касательно массированных атак по Украине. Россия ежемесячно наносит до шести массированных ударов, делая ставку на баллистику, говорит Зеленский.