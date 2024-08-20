Россия готовит массированный удар по Украине: эксперт о количестве ракет, городах и "секретных договоренностях"

В России идет подготовка к массированному удару по Украине. Враг проводит тренировочные полеты на бортах Ту-95. Россияне способны выпустить до сотни ракет. Массированная атака может прийтись на День независимости Украины — субботу, 24 августа.

Об этом в комментарии ТСН.ua рассказал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник Вооруженных сил Украины в запасе Роман Свитан.

По его словам, заход ВСУ в Курскую область не изменило планов российской армии и не привело к развертыванию военной операции на этом направлении.

"Они пытаются остановить наши войска с помощью нелинейных частей, не кадровой армии. Перебрасывают туда Росгвардию, какие-то части обеспечения, частные охранные предприятия, срочников. То есть не видно абсолютно развертывания военной операции. Они больше это воспринимают как пограничный конфликт. Не сняли войска с восточного фронта, а именно это одна из задач была у нас во время движения на Курск. Россияне давят на Покровск", — говорит Роман Свитан.

Военный эксперт отметил, что ничего не изменилось и в планах россиян по применению дальних способов поражения. Сегодня у врага идет процесс накопления ракет.

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“Они производят достаточно большое количество ракет, для того чтобы нанести, допустим, один массированный удар. Тем более что они уже изготовлены, то есть количество ракет более тысячи по меньшей мере есть. Для них совершить массовую атаку несложно. Единственное целеуказание как таковое. По каким целям бить? По разведанным, до которых они пытаются достать. Мы видим эти атаки на Киевщину, но они прикрыты мощной системой противовоздушной обороны", – рассказал ТСН.ua Роман Свитан.

Последние атаки по Киевщине, вероятно, связаны с необходимостью врага проверить расположение системы противовоздушной обороны. Россия пытается выявить радиолокационные станции, пусковые установки и определить алгоритм действий ПВО.

"Поэтому они (атаки — ред.) такие не массовые, по крайней мере, сейчас продолжаются, распланированные, но не массовые. Подготовка к массированному удару однозначно продолжается. Взлетают, постоянно перемещаются, выходят на пусковые рубежи Ту-95. В режиме тренировочных полетов выходят, готовятся к массированной атаке. По четыре-пять-шесть "тушек" выходят. Если атака будет с участием, по крайней мере, шести самолетов, то даже несколько десятков — до сотни ракет, по большому счету, могут отправить. Если туда еще будут подходить Ту-160”, — считает военный эксперт.

По словам Романа Свитана, подготовка к атаке однозначно ведется, однако будет она или нет, будет зависеть от определенных договоренностей.

“Снятие угрозы на 24 августа (День независимости Украины – ред.) по крупным городам, по Киеву в частности, может зависеть от договоренностей, которые могут проводиться сегодня – по какому-то размену. К примеру, мы не подрываем вам Керченский мост на 24 число, а вы не бьете по Киеву. Я образно говорю. То есть если не будет атаки 24 августа, то это означает, что сработали договоренности. Если их не будет или они не сработают, россияне однозначно перед 24-м, или 24-го августа нанесут ракетный удар”, — рассказал ТСН.ua Роман Свитан.

Военный эксперт говорит, что украинцам в больших городах целесообразно выехать за их пределы в канун праздника, если есть такая возможность.

“С точки зрения безопасности это неплохое решение. Если есть куда уехать, провести день где-нибудь подальше от расположения опасных мест, это лучше сделать. Живее будем. Если остались в столице или пригороде, нужно быть очень аккуратными. Во время любой воздушной тревоги нужно однозначно прятаться. И не по правилу двух стен – оно может не сработать, когда будет массирована атака. Оптимально уходить под землю. То есть идти в укрытие или на нулевые этажи зданий. Надо для себя понять, что это время повышенной опасности", – говорит Роман Свитан.

Напомним, российские оккупанты подошли к Покровску на 7-8 км. В начале года это было 38 км. По словам аналитика, ситуация в Донецкой области катастрофическая.

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