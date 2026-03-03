Россия готовит массированный удар по Украине: экстрасенс предупредил об опасности 7–8 марта

Экстрасенс Роман Завидовский / © ТСН

Экстрасенс Роман Завидовский сделал прогноз на картах Таро и цыганской колоде относительно того, какими будут выходные 7–8 марта для Украины. По его словам, армия РФ может готовить новый массированный обстрел.

Об этом Роман Завидовский рассказал на своем YouTube-канале.

«Я бы хотел составить прогноз, что будет ждать Украину в эти выходные 7 и 8 марта, потому что меня просили посмотреть эту тему. Сейчас есть новость о том, что якобы собирается и готовится новый массированный ракетный обстрел. Может быть, какая-то очень сильная атака для того, чтобы снова повредить источники инфраструктуры, чтобы создать новый блэкаут», — сказал он.

Завидовский отметил, что ранее уже делал расклад по областям Украины, и карты якобы показывали сложную ситуацию.

По его словам, в предыдущем прогнозе по регионам выпадало много отрицательных и тяжелых карт, даже более тяжелых, чем неделей ранее. Поэтому, утверждает он, вероятность массированного удара с целью повреждения инфраструктуры и создания нового блэкаута существует. Экстрасенс решил дополнительно проверить угрозу именно на 7 и 8 марта, использовав цыганскую колоду и Таро.

«Я хочу вытащить 3 карты из цыганской колоды и 3 карты Таро. Вместе в совокупности эти карты дадут нам понимание того, есть ли угрозы, есть ли опасности каких-либо массированных ударов, атак, обстрелов», — объяснил он.

По словам Завидовского, карты показали высокую опасность.

«Карта болезни падает. Карта врага. Активизируются враги в эти 2 дня. Карта отчаяния. Да, угроза есть, причем очень высокая. Поэтому 7 и 8 число, и я предупреждаю, я говорю о том, что угрозы атак присутствуют очень сильные», — заявил экстрасенс.

Также, по его словам, в раскладе появился 12 аркан — карта подвешенного, девятка кубков, которую он трактует как карту объединения и семьи, а также четвёрка мечей, что, по его словам, символизирует удары и огневые опасности.

«Да, угрозы есть. Я смотрю на картах, я могу подтвердить и сказать, что да, 7 и 8 число, вот как раз на праздник, могут быть серьезные атаки. Вперед день, за день до и в сам день. То есть и 7, и 8 число — карта врага, четверка мечей как карта ударов, карта отчаяния, карта болезни, карта подвешенного — безысходная ситуация. Ну, не очень хорошие карты, честно говоря. Поэтому да, угрозы высоки», — сказал он.

В то же время экстрасенс добавил, что в общей сложности на этой неделе карты показывали немного негатива по дням. Однако, по его словам, если речь идет о конкретных праздничных датах, риски могут расти.

«На этой неделе мне карты показали по дням негатива немного, но если говорить конкретно на какие-то специфические даты, вот сейчас мы посмотрели 7, 8 число, потому что обычно в такие какие-то даты праздничные любят атаковать, и еще на религиозные праздники не первый год, я думаю, вы тоже это заметили. Поэтому я хочу сказать, что 7, 8 числа да, действительно, есть угрозы огневых опасностей и серьезных ударов и атак. В эти выходные могут быть атаки достаточно серьезные. Будьте осторожны», — подытожил Завидовский.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

