Россия готовит массированный удар по Украине: Жданов назвал вероятную дату и шокировал целями

Военный эксперт Олег Жданов / © ТСН

Реклама

Мониторинговые каналы сообщают, что российская армия может готовить новый массированный ракетный удар по Украине. РФ проводит тренировку, передислокацию стратегической авиации и снаряжает Ту-95 ракетами, что может свидетельствовать о подготовке к масштабной атаке. В то же время, президент Владимир Зеленский заявил, что ключевыми целями новых российских ударов могут стать объекты водоснабжения.

Военный эксперт Олег Жданов в комментарии для ТСН.ua объяснил, действительно ли Россия готовится к массированной атаке, когда она может состояться, какие цели выбирает враг, отказалась ли РФ от ударов по энергетике и может ли война в Иране повлиять на ситуацию.

Массированные удары по Украине: Россия давно не использовала часть ракет

По словам Жданова, есть информация об активности стратегической авиации РФ, поэтому подготовка к атаке вполне вероятна.

Реклама

«Они давно не использовали крылатые ракеты и баллистику воздушного базирования. Вот таковая может быть компоновка этого удара. Да, действительно, есть сведения, что движение стратегической авиации наблюдается. По всей вероятности, они готовы к удару», — считает Олег Жданов.

В то же время, он предполагает, что крылатые ракеты могут применить в небольшом количестве — в основном для перегрузки украинской противовоздушной обороны.

«Крылатые ракеты может и будут, но я не думаю, что в большом количестве. Разве только для перегрузки нашей ПВО и для того, чтобы мы тратили как можно больше ракет», — говорит эксперт.

Большей угрозой, по его словам, может стать комбинация баллистических ракет воздушного и наземного базирования.

Реклама

«А вот баллистика воздушного базирования в комбинации с баллистикой наземного базирования здесь вполне вероятно для нанесения ущерба инфраструктуре», — пояснил Олег Жданов.

Когда может произойти массированный удар

Жданов предполагает, что российские военные могут придерживаться своей привычной тактики и выбрать для атаки выходные, в том числе 14-15 марта.

Обычно они выбирают ночь субботы или ночь воскресенья. Так обычно происходят обстрелы. Хотя, вы знаете, что Россия может и нарушить собственные наработки», — отметил эксперт.

По его словам, такая тактика используется Россией довольно часто.

Реклама

«Я так понимаю, что перед выходными они наносят комбинированный массированный ракетный удар по территории нашей страны», — говорит Олег Жданов.

Поэтому, по мнению эксперта, наиболее вероятное время атаки — ночь на субботу или воскресенье.

Какие самолеты РФ могут атаковать Украину

Основу возможного удара, по мнению Жданова, может составить стратегическая авиация России. Он считает, что Россия вряд ли сможет поднять в воздух большое количество самолетов, однако даже ограниченное количество может представлять серьезную угрозу.

«В масштабах, я думаю, что вряд ли Россия сможет 10 самолетов поднять в воздух», — говорит эксперт.

Реклама

По словам Жданова, к удару могут привлечь несколько типов самолетов.

«Это может быть и Миг-31 — 4–5 самолетов, и Ту-22М3 с ракетами Х-22, и Ту-95. С Ту-95 у них, я так понимаю, уже проблема», — объяснил Олег Жданов.

Он добавляет, что у российских стратегических бомбардировщиков есть технические проблемы.

«Проблема в техническом состоянии и проблема в ремонте и обслуживании. А вот остальные самолеты пока, судя по предыдущим налетам, они могут поднимать и могут наносить нам вред», — говорит эксперт.

Реклама

В то же время, по его словам, кроме авиации, россияне могут использовать и наземные ракетные комплексы.

«Ну и немного может быть „Искандеров“, — отметил Олег Жданов.

Война России против Украины: под ударом может оказаться водная инфраструктура

Отдельную опасность, по словам эксперта, представляют удары по объектам водоснабжения или водоотвода.

«Возможно, в том числе и водоснабжение. Или водоснабжение или водоотвод», — говорит эксперт.

Реклама

Война в Украине: отказалась ли Россия от ударов по энергетике

Эксперт отмечает, что Россия вряд ли откажется от атак на энергетическую инфраструктуру Украины.

«Можем ли мы говорить, что они отказались по ударам по энергетической инфраструктуре? Нет», — говорит эксперт.

По его словам, российские военные хорошо понимают периоды пикового потребления электроэнергии.

«Они ведь тоже знают, когда идет рост потребления электроэнергии. Зима — холодно, все греются. И лето — потому что жарко, все охлаждаются», — отметил Олег Жданов.

Реклама

Жданов обращает внимание, что в жаркую погоду нагрузка на энергосистему резко возрастает из-за использования кондиционеров.

«Россия это тоже самое понимает. Они никогда не откажутся от того, чтобы погасить, допустим, либо город-миллионник типа Харьков-Днепр, либо столицу — Киев», — говорит эксперт.

Как война в Иране может повлиять на обстрелы Украины

По мнению эксперта, международная ситуация также может отразиться на активности российских атак.

«Я думаю, что война в Иране повлияет на обстрелы Украины. Там в Иране не так все хорошо, как хотел бы Дональд Трамп», — считает Олег Жданов.

Реклама

Он также указал на активизацию переговоров в США.

«Если вы заметили, то он уже дал команду, и его переговорщики Кушнер и Уиткофф уже на полном серьезе в масштабах делегации встречаются в США», — говорит эксперт.

По мнению Жданова, США могут усилить давление для достижения прекращения огня.

«Трамп может активировать давление на нашу страну с целью подписания прекращения огня. Это не мир, мы это понимаем, это будет просто заморозка конфликта», — объяснил Олег Жданов.

Реклама

Эксперт предполагает, что переговорный процесс может активизироваться в ближайшее время.

«Я думаю, что может активизироваться переговорный процесс где-то конец марта — апрель месяц», — отметил он.

В то же время, по словам Жданова, перед переговорами Россия традиционно пытается усилить давление военными методами.

«А ведь мы знаем, как только переговоры, то перед переговорами Россия что делает? Комбинированный массированный удар», — говорит эксперт.

Реклама

По его словам, российское руководство считает, что подобные атаки могут усилить их позицию на переговорах.

«Почему они считают, что это будет значительно усиливать их переговорную позицию. Это прямая зависимость. Это будет активизация этих воздушных ударов по территории страны”, — подытожил Олег Жданов.