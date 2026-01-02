Россия готовит массированный удар по Украине: Жданов предупредил об обстреле — что известно

Олег Жданов / © ТСН

Россия может нанести новый массированный ракетный удар по территории Украины в любой момент. Армия РФ имеет значительные запасы ракет и привязывает атаки к политическим событиям на международной арене. В то же время, РФ активизирует войну против украинской логистики и готовит новые наступательные операции на фронте.

Об этом в комментарии ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов, комментируя текущую ситуацию на фронте, возможные обстрелы Украины и планы российской армии.

Россия имеет запас ракет и может ударить когда угодно

По словам эксперта, нынешние обстрелы и подготовка к новым ударам напрямую связаны со способностью РФ поддерживать стабильный ракетный запас. В то же время Москва выбирает момент для атак, ориентируясь не только на военную, но и на политическую ситуацию.

«Накопление ракет у них примерно держится на отметке 900 тысяч. Они примерно так — что производят, что используют — где-то плюс-минус остается на том же уровне. Так что где-то у них неснижаемый запас 900 тысяч ракет разных типов. Так что относительно нанесения удара они могут это осуществить в любое время», — говорит Олег Жданов.

Политический фактор и возможный повод для атаки

Жданов отмечает, что массированные удары РФ часто совпадают с международными событиями или попытками Кремля создать информационный повод.

«Я думаю, что в большинстве своем нанесение ударов сопровождается или подгадывается под предпринимаемые на международной арене политические шаги. Сейчас Российская Федерация занялась этой провокационной идеей убедить всех, что будто бы была попытка уничтожения Валдая, государственной резиденции Путина. Ну и в целях его ликвидации. Хотя, несмотря на то, что уже весь мир, Соединенные Штаты Америки, даже Дональд Трамп при всем его упрямстве и любви к Путину уже признал, что это фейк. Это же американская разведка его убедила, что реально по Валдаю никто целенаправленно не бил. Хотя я вам скажу, что это наша недоработка очень большая», — говорит Олег Жданов.

«Война логистики»: новый этап противостояния

Отдельно эксперт обратил внимание, что Россия перешла к активным ударам по украинской логистике, пытаясь подорвать обеспечение ВСУ и экономическую стабильность государства:

«Поэтому, если эта „операция“ провалится, я думаю, что сразу мы можем получить массированный удар по территории Украины. А так они будут продолжать бить. Вы видите, что они делают? Они сделали то же, что и мы. Они снова у нас переняли нашу тактику ведения боевых действий. Мы начали разрушать их экономику, ослаблять. Они начали разрушать то же самое. Только они не экономику, они —логистику… Так что здесь, скажем так, сейчас началась такая активная фаза войны логистики. Помимо фронта, началась война логистики. Причем с обеих сторон».

Самые опасные направления фронта

Жданов назвал ключевые участки, где ситуация остается наиболее угрожающей для Украины. Среди них — Покровское направление, Купянск и активизация врага в Сумской области.

«Что касается фронта, то я думаю, что здесь у нас из старых направлений или мест, участков, которые для нас представляют огромную проблему, остается Покровск. Из новых появившихся — это Гуляйполе, и сейчас я вижу, что у нас может выстрелить Купянск. На Купянск готовится серьезная операция со стороны российских оккупантов», — считает Олег Жданов.

Купянск и Сумщина: что готовит враг

Эксперт предупредил, что в ближайшие недели Россия может попытаться провести масштабную операцию с применением бронетехники, а также использовать Сумское направление как отвлекающий маневр:

«Так что, я думаю, что через неделю-две мы можем ожидать мощный контрудар с участием бронетехники. Это будет попытка российских войск любой ценой снова захватить Купянск. И это для нас будет, я думаю, что это будет одно из главных событий января».

Он добавляет, что ему не нравится активизация российских войск в Сумской области.

«Активизация на Сумском направлении с целью растяжения сил и средств наших, а затем возможен либо удар по Купянску очередной, либо усиление военных действий на Славянском и Покровском направлениях», — говорит Олег Жданов.

Таким образом, по оценке военного эксперта, Россия сохраняет возможность массированных ударов по Украине, параллельно усиливая давление на фронте и в тылу. По мнению Олега Жданова, ближайшие недели могут стать решающими сразу на нескольких направлениях.