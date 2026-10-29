Россия готовит массированный удар: в РФ запускают десятки тысяч новых реактивных "Шахедов"

«Шахед» / © Associated Press

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Российская Федерация делает ключевую ставку на масштабирование и диверсификацию производства дешевых реактивных ракет и беспилотников.

Об этом на брифинге сообщил советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны, специалист в области радиотехнологий Сергей «Флэш» Бескрестнов, передает корреспондент ТСН Елена Чернякова.

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По словам эксперта, враг стремится создать десятки тысяч бюджетных реактивных средств поражения в год. Для этого привлечены не менее 3–5 различных конструкторских бюро и многочисленные предприятия.

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«Они пытаются делать диверсификацию и производить на разных предприятиях для того, чтобы в случае наших атак по производству нам было тяжело нанести существенное поражение. Россияне делают ставку на будущее — на скорость, ведь понимают, что масштабирование нами ракетных перехватчиков это только вопрос времени», — отметил Бескрестнов.

Среди новых разработок и модификаций врага специалист выделил такие модели, как Бандероль, Герань-Т, Дан-Т, Дан-М, Е-71, ракеты Филин и новую модификацию Герань-5КС.

Экономическая асимметрия и вызов для Украины

Сергей Бескрестнов отметил высокую цену противовоздушной обороны, если сбивать дешевые реактивные дроны дорогими ракетами.

Стоимость обычного «Шахеда»: около $100 000.

Стоимость реактивной версии: ориентировочно $130 000 (дополнительные $30 000 приходятся на китайский двигатель).

Стоимость ракет ПВО: от $300 000 до $1 000 000.

Чтобы преодолеть этот дисбаланс, Украина должна разработать собственную бюджетную ракету-перехватчик, стоимость которой будет соответствовать цене вражеского дрона. Пока украинский оборонпром уже работает над этой задачей.

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Почему задержалось создание украинских перехватчиков?

По словам Флеша, главной причиной задержки стало резкое изменение тактики врага и сложность серийного производства:

Изменение скорости вражеской техники: Первоначально украинские разработчики готовили перехватчики под Герань-3 со скоростью 280-300 км/ч. Однако россияне внезапно отказались от этой модели и перешли на Герань-4, из-за чего возникла необходимость создавать перехватчики, способные летать со скоростью 500-700 км/ч. Сложность систем управления: Более семи предприятий показали действующие прототипы летательных аппаратов, но вызовом стало создание системы автоматического захвата, наведения и сопровождения целей, а также обеспечение простоты использования новых экипажей в полевых условиях.

Создать летающий прототип — это лишь часть дела; ключевым вызовом остается выпуск готового серийного изделия, подытожил эксперт.

Напомним, Флэш также предупредил о том, что обновленные дроны РФ будут видеть все. Российские дроны с модулем «Сусанин» самостоятельно ищут цели за картинкой земли и способны лететь на сверхмалых высотах, минуя GPS-блокировку и средства РЭБ.

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