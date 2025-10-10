Россия готовит мощный удар по Украине в ближайшее время: Жданов предупредил и назвал дату

Олег Жданов / © ТСН

В ходе атаки России по Украине 10 октября враг не применял ракеты воздушного базирования. Впрочем, российская стратегическая авиация, вероятно, уже готова и снаряжена. Поэтому РФ может нанести мощный массированный удар в ближайшее время.

Об этом в комментарии ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

«В этом огневом налете отсутствовали крылатые ракеты воздушного базирования. Это действительно может означать, что те самолеты, которые они могут задействовать — Ту-160 и Ту-95 — действительно готовы, снаряжены, и они могут перебрасывать их на более близкие аэродромы, на Европейскую часть. Из „Украинки“, допустим, из „Оленья“ куда-то сюда, на „Саваслейку“, на „Энгельс“. По всей вероятности», — говорит Олег Жданов.

По его словам, целью российской армии, скорее всего, снова будет энергетическая инфраструктура:

«То, что они будут исключать нашу энергетику — это вполне понятно, потому что на фронте никаких изменений нет. Это третий этап этой захватнической войны — сейчас начинается война на истощение. Кто быстрее кого перемолит. И дело в том, что империя рушится не на поле боя, империя рушится в бухгалтерских книгах — то есть в экономике. И вот именно так РИ сегодня и пытается поступить. Мы стараемся погасить их. Но у нас оружие гораздо слабее на сегодняшний день. А у них мощнее, и они пытаются тоже погасить нашу экономику максимально», — объясняет военный эксперт.

Он добавляет, что у Украины есть несколько часов «форы», если РФ будет готовиться к удару, чтобы спрятаться в укрытии.

«С точки зрения военной, как вот планирование боевых действий, скажу так, что завтра, через сутки логично было бы повторить. И это имело бы эффективность в том смысле, что наращивало бы разрушение нашей энергетики. Но это так пишет книга, что нужно наращивать. Если есть возможность, то частота ударов должна не давать противнику возможности прийти в себя и начать ремонтно-восстановительные работы. Надо бить, бить, бить, громить, громить», — говорит Олег Жданов.

Поэтому вполне вероятно, что если готова авиация, то армия РФ может в ближайшие несколько дней повторить атаку — 10–12 октября.

«Но вы знаете, что в Кремле решение принимает один человек и кто его знает, что у него в голове», — говорит военный эксперт.

Ракетный удар 10 октября: что известно

Напомним, в ночь на 10 октября армия РФ нанесла комбинированный удар по территории Украины с использованием беспилотников, ракет воздушного и наземного базирования.

Всего 497 средств воздушного нападения: 32 ракеты и 465 дронов разных типов. Силы ПВО уничтожили 420 воздушных целей.