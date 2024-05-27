Россия готовит наступление еще на два города: воины ВСУ рассказали об отражении штурмов и достаточно ли у них снарядов

Оккупанты планируют наступление на Торецк и Нью-Йорк. Города под временно оккупированной Горловкой. Наши позиции там не менялись с 2015-го года. Но после того, как россияне начали стремительно продвигаться в Очеретино теперь это направление под угрозой. Наши армейцы остановили наступление врага. Теперь отлавливают по лесополосам группы вражеской пехоты, которая пытается штурмовать наши позиции

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Юлии Кириенко.

Пушкари бригады Короля Даниила отражают вражеские штурмы со стороны Авдеевки. Здесь даже неприметная лесополоса посреди поля прошита ударами от снарядов. Потому что эта зеленка, как ее называют армейцы - стратегически важна.

Андрей делает очередные просчеты для выстрела и бойцы снова заряжают САУ, чтобы не дать развернуть наступление россиян в сторону Покровска, еще и прикрыть два города неподалеку Горловки - это Нью-Йорк и Торецк.

Отражение атак окупантов

Оккупанты пытаются потеснить наши силы в районе Карловки и продвинуться к городу Покровск. А на этом фланге наступают в сторону села Керамик, чтобы развернуть наступление на Торецк. Это стало возможно после их продвижения в Очеретино. Сдержать такое стремительное движение врага наши силы там пока смогли. Теперь россияне немного притихли. И пехота уже не так активно едет на штурм. Зато почти без остановки работают артиллерией. А по городкам, граничащим с временно оккупированной Горловкой все стирают авиацией.

Сергей показывает нам запас боеприпасов. Это все может выстрелить за день, если идет интенсивное наступление. Все эти снаряды украинского производства. И хотя на первый взгляд кажется, их в погребе неподалеку пушки немало, но артиллерист говорит, для такой подвижной линии фронта хотелось бы в три раза больше.

ВСУ

А еще нужно доставлять снаряды на позиции быстро. Для этого бойцам нужен транспорт. Собирают себе на авто. Помочь можете и вы, донотив по этому QR-коду пушкарям.

QR-код для донатов

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